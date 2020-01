Sjezdovka, na kterou dostal Mynář dotaci, zůstává bez lyžařů. Stát chce peníze zpět

Byl to plán nynějšího hradního kancléře Vratislava Mynáře, jak provozovat další sjezdovku. Na její zasněžování obstaral dotaci. Jenže sněžná děla už roky rezavějí v nefunkčním areálu. Na rozdíl od Osvětiman totiž úřady zabránily výstavbě vodní nádrže na výrobu sněhu načerno. Společnost, kterou mezitím Mynář přepsal na známého, starostu Osvětiman, nyní musí státu 1,4 milionu z dotace vrátit.

Zasněžený svah v Osvětimanech, který je dílem kancléře prezidenta Vratislava Mynáře, plní uprostřed ledna desítky lyžařů. Druhá podobná sjezdovka, která měla vzniknout ve čtyřicet kilometrů vzdálené Nové Lhotě, ovšem už několikátý rok zeje prázdnotou. Ačkoli Mynářova tehdejší firma dostala na zasněžování tamní sjezdovky od státu dotaci a samotná radnice do projektu investovala další miliony korun, vleky se tam už šest let nerozjely.

Na výrobu technického sněhu je totiž potřeba hodně vody. V Osvětimanech Mynář nádrž, ze které jeho děla vodu na zasněžování berou, postavil načerno. Upozornili na to před časem Reportéři ČT. V Nové Lhotě mu ovšem stejná taktika nevyšla. Úřady stavbu včas zakázaly. Vlek totiž stojí v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a vody je tam nedostatek.

Mynářova firma tak podmínky dotace na zasněžování nesplnila, protože požadovaných pět let nic nezasněžovala. Na dva miliony korun si přesto nechala. Nyní však bude muset část peněz vrátit. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který peníze na sjezdovku poslal, se začal případem zabývat poté, co na dotaci po letech upozornila MF DNES. A po kontrole a rok trvající byrokracii nyní padlo definitivní rozhodnutí.

SZIF po společnosti Ski-Moravia chce zpět 1,2 milionu korun, které Mynář inkasoval na vybudování čerpací stanice pro zasněžování - jenže ta nemá odkud pumpovat vodu. A navrch musí vrátit i dalších 200 tisíc, které kancléři poslal na vztyčení stožárů s osvětlením svahu, po němž nejezdí žádní lyžaři.

"Rozhodnutí o vrácení dotace bylo doručeno žadateli," konstatovala mluvčí SZIF Lenka Rezková. Firma má podle ní nyní 60 dnů na to, aby peníze vrátila.

Mynář firmu přepsal na známého

Samotný kancléř Mynář na dotazy Aktuálně.cz odpovědět odmítl. "'Novináři', který lže, vůbec nehodlám odpovídat," napsal pouze. Sám ve firmě už oficiálně nefiguruje. Potom, co projekt sjezdovky zkrachoval, nynější hradní kancléř svůj podíl ve společnosti v roce 2013 přepsal. Ač měla v té době společnost dle účetních uzávěrek milionový majetek, převod se odehrál za 70 tisíc korun.

Dnes tak Mynářův podíl dle obchodního rejstříku drží jeho známý Aleš Pfeffer, který se loni stal díky kancléři starostou Osvětiman. Mynář, tehdejší jednička kandidátky Zemanovců, mu totiž po volbách starostovské místo přepustil. Pfeffer ho pak hájil, když se ukázalo, že v jeho obci rybník na zasněžování Mynářova druhého lyžařského projektu stojí načerno. Starosta tvrdí, že se o nelegální stavbu nejedná.

A i v případě sjezdovky v Nové Lhotě pochybení odmítá. "Podali jsme odvolání k ministerstvu zemědělství a počkáme na to, jak to dopadne. Věříme, že rozhodnutí zvrátí," komentoval vrácení nynější dotace Pfeffer.

Pravděpodobnost, že ministerstvo rozhodnutí reviduje, je ale malá. Mynářovi obchodní partneři se totiž už na ministerstvo vedené nominandem Miloše Zemana Miroslavem Tomanem jednou obrátili. A to zvrátit rozhodnutí SZIF odmítlo. "Příjemce dotace podal žádost o přezkum ukončení administrace na přezkumnou komisi ministerstva zemědělství. Komise nedoporučila žádosti vyhovět, rozhodnutí fondu bylo potvrzeno. Příjemci dotace bylo toto rozhodnutí doručeno v průběhu prosince loňského roku," dodala mluvčí SZIF Rezková.

Firma kancléři dle jeho majetkového přiznání dluží peníze

Pfeffer po vypuknutí celé kauzy tvrdil, že firma žádné potíže nemá a dotační podmínky neporušila. Potom, co se dotační úředníci do záležitosti pustili, však měla firma obranu těžkou. Z toho, že sjezdovka už šest let nefunguje, ji paradoxně usvědčuje dokument samotné obce Nová Lhota, která s Mynářem projekt spouštěla a investovala do něj miliony korun.

"Od roku 2013 není skiareál v provozu, protože bez zasněžování to není možné," píše se v rozvojovém plánu obce do roku 2024. A společnost při několikaměsíční kontrole nebyla schopná doložit, že tomu bylo jinak. Aby firma nemusela vracet ani jednu dotaci, musela by přitom sjezdovku provozovat až do roku 2018.

Mynář má na společnost Ski-Moravia i další úzké vazby. V majetkovém přiznání, které po letech tahanic a soudů kancléř na konci roku 2017 vložil do veřejného rejstříku, vyplnil, že mu společnost Ski-Moravia dluží skoro 1,7 milionu korun. "Nějaký dluh tam pořád je," řekl k tomu nyní Pfeffer s tím, že podrobnosti nebude komentovat.

Ve firmě po odchodu Mynáře zůstali kromě jeho blízkého známého Pfeffera jeho dva byznysoví společníci - Radim Matyáš a Jan Stindl, s nimiž kancléř dříve vlastnil firmu, která nabízela pomoc se získáváním dotací.

Co nyní se sjezdovkou bude, není vůbec jasné. Nazmar přišly i další dva miliony, které na postavení vleku, turniketů a nakoupení příslušenství vyprosila u státu obec. Starosta Nové Lhoty Antonín Okénka (STAN) na dotazy Aktuálně.cz nereagoval. Byl jedním z členů výběrové komise Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko, která Mynářův zasněžovací projekt odsouhlasila jako vhodný k dotaci.

I další Mynářova firma musí vracet dotační milion

Není to první problém, kdy Mynářovo podnikání podpořil stát štědrými dotacemi, aniž kancléř byl schopen splnit jejich podmínky. Radiožurnál nedávno uvedl, že penzion v Osvětimanech, který provozuje další firma Vratislava Mynáře, musel vrátit 975 tisíc korun z celkem třináctimilionové dotace. Podle ministerstva školství totiž porušil dotační podmínky a celou věcí se zabývá i policie. Stát se záležitosti začal věnovat opět až potom, co o problému informovali Reportéři ČT.