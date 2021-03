Firma, která chtěla dodat státu rychlotesty, si vzala půjčku se stíhaným lobbistou

Ivana Kučerová trvá na tom, že je jedinou majitelkou společnosti Chironax - Diz, která se pokoušela získat zakázku na rychlotesty do škol za čtvrt miliardy korun a které další desítky milionů stát posílá. Nyní si vzala společnou půjčku až 10,5 milionu s firmou, v níž působí stíhaný lobbista Tomáš Horáček. Kučerová popírá, že by s ním měla cokoliv společného.

Ivana Kučerová se dle obchodního rejstříku stala v polovině ledna jedinou majitelkou společnosti Chironax - Diz, která se o pár dnů později přihlásila do tendru na dodávku rychlotestů do škol za čtvrt miliardy korun.

Před Kučerovou ve společnosti figurovali lidé blízcí lobbistovi Tomáši Horáčkovi, který je stíhaný za manipulace veřejných zakázek. Horáčkova sestra například za firmu ještě v lednu vyřizovala zakázku na ochranné rukavice pro pražskou záchranku za více než šest milionů. Jednu dodávku kvůli nízké kvalitě záchranka vrátila, další dvě nedostala.

Horáček svůj vztah s Kučerovou komentovat odmítl. "K mému vztahu k jednatelce CHIRONAX-DIZ se vyjadřovat nemusím a ani nebudu. Chtěl bych vám však zdůraznit, že jsem sice obviněn, avšak jsem nebyl do dnešního obžalován, natož odsouzen. Nebyl mi nikým udělen zákaz podnikat a už vůbec mi nebylo zakázáno vlastnit či ovládat jakoukoliv společnost," uvedl v písemném prohlášení.

Kučerová dle několika zdrojů redakcí pracuje jako recepční bytového komplexu, v němž lobbista přebýval.

Když reportéři Kučerovou, jejíž firmě stát v dalších případech posílá desítky milionů z veřejných zakázek, zastihli na ulici, nejprve potvrdila, že lobbistu Horáčka zná. "To je moje věc, jak jsem se s Tomášem seznámila," reagovala na dotaz. Vzápětí ale otočila. A zároveň popřela, stejně jako Tomáš Horáček, že by ve skutečnosti její firmu ovládal on. "Já jsem neřekla, že ho znám. Bez komentáře. A odejděte, nebo zavolám policii," uvedla Kučerová a před dalšími dotazy zabouchla dveře domu, v němž bydlí.

Dle pátrání Aktuálně.cz se následně před týdnem Kučerová s Horáčkem potkali u pražské notářky. Zatímco Kučerová tam zastupovala firmu Chironax, Horáček přišel jako jednatel další společnosti North Development. A oba svými podpisy stvrdili, že firmy, v nichž působí, zastavují třetí společnosti, která jim na oplátku půjčí až 10,5 milionu korun. Dokládají to dokumenty dostupné v obchodním rejstříku. Věřitelem je pražská firma AH Claim.

Kučerová na dotazy ohledně této transakce zaslané na firemní e-mail do vydání textu neodpověděla. A na otázku, k čemu je půjčka určena a proč si ji vzal společně s firmou, která tvrdí, že s ním nemá nic společného, neodpověděl ani Horáček.

"Zastavení podílů v obou firmách North Development a Chironax - Diz ve prospěch jedné smlouvy o úvěru potvrzuje úzké propojení těchto společností s podnikatelem Horáčkem. Zvyšuje se tím i podezření, že jejich oba uvádění akcionáři mohou být ve skutečnosti pouze bílými koňmi," zhodnotil to protikorupční expert Transparency International Milan Eibl.

Síť firem blízkých Horáčkovi Samotným vlastníkem firmy North Development není úředně Horáček, ale akciová společnost Immo Financing and Invest, která je napsaná na advokáta Richarda Němce. Němec pracuje v advokátní kaceláři Jiřího Teryngela, který Horáčka obhajuje v kauze manipulací veřejných zakázek kolem pražských nemocnic. Sám Teryngel je nyní obviněn z nepřímého úplatkářství v kauze soudce pražského vrchního soudu Zdeňka Sováka.

North Development vlastní v Ústí nad Labem několik nemovitostí. I ty jsou zaplombovány ve prospěch věřitele desetimilionové půjčky - tedy společnosti AH Claim. Mezi nimi je například dům v ústecké části Střekov, jenž je oficiálním sídlem Horáčkova dřívějšího nejvýnosnějšího podnikání - firmy První chráněná dílna, kterou lobbista dodnes vlastní.

Immo Financing and Invest navíc drží i akcie společnosti Sky and Limited, v níž je jednatelem Horáčkův obchodní partner Jindřich Štercl. Ten s Horáčkem sdílí stejné formální trvalé bydliště - ve vybydleném domě v ústeckém Střekově.

Právě firma Sky and Limited je jednatelkou v Horáčkově První chráněné dílně - ta je v Horáčkově kauze jako právnická osoba rovněž obviněna.

Aktuálně.cz a HN dle údajů z registru smluv spočítaly, že První chráněné dílně, Sky and Limited či Chironax-Diz od zatčení Horáčka v polovině roku 2018 veřejné instituce poslaly více než 300 milionů korun. Navzdory tomu, že je Horáček stíhaný za manipulace veřejných zakázek a před jeho aktivitami ještě předtím varovala vládu BIS.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vyřazení Chironaxu z tendru na rychlotesty, kde firma nabídla nejnižší cenu, obhajoval právě sepětím s Horáčkem. "Byli jsme upozorněni BIS na vazby Chironaxu na stíhané osoby. Takovou zakázku by podepsal jen blázen," řekl ministr vnitra.

1:16 Proč koupila firmu od lidí stíhaného lobbisty Horáčka? Místo odpovědi vyhrožovala Ivana Kučerová reportérkám policií. | Video: Christine Havranová

Podnikatel Tomáš Horáček je stíhaný za korupci a ovlivňování zakázek ve zdravotnictví, které se zmiňovanou zakázkou nesouvisí. Usiluje o status spolupracujícího obviněného a tím i nižší trest. Proto se policistům k manipulacím části veřejných zakázek přiznal. Podmínkou dohody ale je i to, aby jim netajil žádné své nelegální aktivity.

Zároveň Horáčkovi blízké firmy stále dostávají další milionové veřejné zakázky. Aktuálně.cz a HN už popsaly, že Chironax i další společnosti od jeho zatčení v létě 2018 například získaly zhruba 20 milionů korun od pražských domovů důchodců v Ďáblicích a Kobylisích. Jejich ředitelkám předtím Horáček bezplatně zapůjčil osobní auta. Obě ženy poté v pondělí 8. března rezignovaly a magistrát v obou zařízeních nařídil externí audity.

Magistrát hlavního města nyní zkoumá i zakázky pro firmy blízké Horáčkovi od dalších podřízených organizací - například záchranky nebo městské policie.

Transparency International: Je to riziko

Jak už dříve Aktuálně.cz a HN popsaly, do stejných firem proudí stovky milionů i od dalších veřejných institucí. Protikorupční organizace to kritizují.

"Firmy kolem Tomáše Horáčka vykazují řadu rizikových parametrů. V četných případech se jedná o prázdné schránky, které pouze přeprodávají zboží či službu, sídlí na virtuálních adresách, popřípadě zneužívaly statusu chráněné dílny. Zadavatelé jako Městská policie Praha nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tak sponzorují v řádech stamilionů byznys trestně stíhané osoby, protože dostatečně nevyhodnotili rizikovost takového dodavatele," uvedl analytik Transparency International Milan Eibl.

"Zda se při takovém množství jedná o klientelismus, nebo jen o neschopnost zhodnotit rizikovost majetkové struktury uchazeče, je otázkou na hlubší analýzu pro dozorové úřady," dodal protikorupční expert.

Stíhaný lobbista Tomáš Horáček Ještě než ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v roce 2018 po varováních BIS odvolal několik ředitelů nemocnic, které společnostem blízkým Tomáši Horáčkovi zadávaly zakázky, lobbista měl k Babišovu hnutí blízko .

. Firma Active Vision podle darovací smlouvy zadarmo zajistila pro ANO před komunálními volbami v roce 2014 pojízdný billboard a propagační spoty . Původem severočeský podnikatel pomáhal hnutí i před krajskými volbami v roce 2016 a objevil se i v jeho volebním štábu. Jakmile Horáčka začala stíhat policie, hnutí dary vracelo.

. Původem severočeský podnikatel pomáhal hnutí i před krajskými volbami v roce 2016 a objevil se i v jeho volebním štábu. Jakmile Horáčka začala stíhat policie, hnutí dary vracelo. Adam Vojtěch , který byl dříve tajemníkem na ministerstvu financí, přes Horáčka tajně sháněl informace - lobbista za něj podle svých slov poslal na sto žádostí o informace na různé úřady a instituce. Upozornil na to Radiožurnál.

, který byl dříve tajemníkem na ministerstvu financí, - lobbista za něj podle svých slov poslal na sto žádostí o informace na různé úřady a instituce. Upozornil na to Radiožurnál. Horáček měl vazby i na KSČM. Jak upozornil deník Právo, v dopisech adresovaných ústeckému finančnímu úřadu se za Horáčkův byznys přimlouval předseda komunistů Vojtěch Filip . Potom, co komunistická strana přijala téměř stotisícový dar od firmy Active Vision. Stát na Horáčkovu firmu nechal uvalit exekuci kvůli 21 milionům korun za údajné zneužití evropských dotací.

. Potom, co komunistická strana přijala téměř stotisícový dar od firmy Active Vision. Stát na Horáčkovu firmu nechal uvalit exekuci kvůli 21 milionům korun za údajné zneužití evropských dotací. ČSSD Horáčka vyloučila v roce 2010 kvůli nabírání černých duší do ústecké organizace pravé ruky Jiřího Paroubka Petra Bendy. Horáčkovy aktivity tehdy zdokumentovalo Aktuálně.cz.

pravé ruky Jiřího Paroubka Petra Bendy. Horáčkovy aktivity tehdy zdokumentovalo Aktuálně.cz. Od června 2018 je Tomáš Horáček obviněn v případu korupce v pražských nemocnicích Na Františku a Na Bulovce. V policejních výpovědích, které mají redakce HN a Aktuálně.cz k dispozici, se k uplácení vedoucích manažerů těchto nemocnic přiznává . Usiluje tak o statut spolupracujícího obviněného.

Spolu s Horáčkem kriminalisté rovněž stíhají bývalou ředitelku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou, exředitele Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka, bývalého starostu Prahy 1 Daniela Hodka nebo blízkého spolupracovníka exposlance za ODS Marka Šnajdra Miroslava Lekeše.

Právě se Šnajdrem lobbista Horáček podle informací deníku Právo připravoval koupi pražské Nemocnice sv. Alžběty . Z koupi ale sešlo. Později lobbista v kauze vypovídal i proti Šnajdrovi a obvinil ho, že také rozdával úplatky. Marek Šnajdr svou vinu popírá, v kauze je ale také stíhaný.

. Z koupi ale sešlo. Později lobbista v kauze vypovídal i proti Šnajdrovi a obvinil ho, že také rozdával úplatky. Marek Šnajdr svou vinu popírá, v kauze je ale také stíhaný. Nejúspěšnějším byznysem podnikatele Horáčka byla firma První chráněná dílna. Ta figuruje spolu s Horáčkem v kauze Nemocnice Na Bulovce.

Podle Transparency International tato firma těžila především ze zvýhodnění na trhu. Jako zaměstnavatel hendikepovaných měla podle staré legislativy ve veřejných tendrech značnou výhodu. V praxi ale ve většině případů jen přeprodávala zboží, které postižení vůbec nevyrobili .

. Zakázky se týkaly například vybavení kuchyní pro ministerstvo vnitra, dodávky uniforem pro pražský dopravní podnik nebo odvozu a ekologické likvidace odpadů v českých nemocnicích. Společnost také získala desítky milionů korun v dotacích od ministerstva průmyslu nebo ministerstva práce a sociálních věcí.