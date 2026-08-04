Ve čtvrtek 30. července Karel Řehka zahájil svou politickou činnost jako kandidát Starostů. Náčelníkem generálního štábu už sice není, nicméně až do 31. srpna 2026 zůstává dle dřívějších informací profesionálním příslušníkem Armády ČR. To mu ale nezabránilo, aby se přihlásil do boje o senátorské křeslo za obvod Plzeň-město. Jde o novou situaci, řešit ji musel i ministr obrany.
„Kandiduji do Senátu. Po více než třiceti letech odkládám uniformu, tím ale moje služba pro tuto zemi nekončí. (…) Kandiduji jako nezávislý s podporou hnutí STAN, této podpory si velmi vážím. Svoje názory, odpovědnost ani svědomí ale žádné straně neodevzdávám.“
Předtočené video s takovým vzkazem umístil stále profesionální voják a bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka na síť X poslední červencový čtvrtek odpoledne. Bylo to jen pár minut poté, co centrála Starostů potvrdila den staré informace deníku Aktuálně.cz, že Řehka půjde do říjnových senátních voleb v Plzni jako kandidát hnutí Víta Rakušana.
A i když i sám Rakušan nejdřív reportérovi tvrdil, že kandidaturu Řehky nemůže potvrdit do doby, než ve čtvrtek odpoledne skončí hlasování celostátního výboru Starostů, dle videa předtočeného na plzeňském Náměstí Republiky měl očividně Řehka tu jistotu daleko dřív.
V bílé košili už se prezentuje jako jejich kandidát, samo hnutí na sítích velmi rychle zveřejnilo předvolební „letáky“ s generálem.
Z archivu: Řehka na shromáždění velitelů
„Pokud vím, volební právo vojáků není nijak omezeno, a to ani volební právo pasivní. Omezeno je pouze členství v politických stranách,“ odpovídá Rakušan na dotaz reportéra deníku Aktuálně.cz, jak Starostové vyřešili Řehkovu politickou činnost, aby nebyla v rozporu s pravidly platnými pro každého příslušníka Armády ČR.
„Nepochybuji o tom, že Karel Řehka všechny aspekty své kandidatury zvážil,“ doplňuje Rakušan.
„Generalitě takové jednání nepřísluší“
Základní pravidla pro politické chování aktivních příslušníků Armády ČR, jímž bývalý náčelník generálního štábu zůstává dle dřívějších informací až do 31. srpna 2026, nastoluje zákon o vojácích z povolání. Jeho paragrafy uvádí, že ve vojenských objektech nesmí svolávat politická shromáždění ani agitovat.
Legislativa také upřesňuje, že služební poměr se přerušuje po dobu „funkce v zastupitelstvu územní samosprávy, za jejíž výkon náleží podle zvláštního právního předpisu odměna.“ O sněmovně ani Senátu žádná zmínka. „Takže tím, že se Karel Řehka rozhodl kandidovat do horní komory jako nezávislý za politické hnutí, upozornil nebo rovnou našel malou mezeru v zákoně, na tyhle situace se nemyslelo,“ popisuje jeden z dlouholetých legislativců ministerstva obrany.
Druhou úrovní jsou pak vnitřní resortní pravidla a řády. Právě na ně se reportér deníku Aktuálně.cz zeptal jak ministerstva, tak generálního štábu. Do vydání článku ale žádnou oficiální odpověď nezískal.
Nicméně jak vyšlo najevo z krátké slovní výměny mezi novinářem a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (SPD), o okolnosti politické činnosti vojáka Karla Řehky se zajímal i on sám. „Podle toho, co mi sdělili personalisté, tak se v souladu se zákonem může registrovat k volbám i ještě ve služebním poměru vojáka z povolání, pokud kandiduje jako nezávislý,“ prohlásil na generálovu adresu Zůna.
„Co mám poznatky, emeritní příslušníci generality se od Řehkova politického aktivismu distancují. Generalitě takové jednání nepřísluší a neslouží jim ke cti,“ nelíbí se Zůnovi aktuální Řehkovy kroky.
Reportér deníku Aktuálně.cz skrz mluvčí armády v minulých dnech oslovil i samotného Karla Řehku. Ten ale na otázky neodpověděl. Už dříve přitom novináři přes tiskové oddělení vzkázal, že interview poskytovat nechce.
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