Finský prezident Stubb jednal v Praze s Babišem o bezpečnosti Evropy

ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) jednal v úterý na úřadu vlády s finským prezidentem Alexanderem Stubbem o bezpečnostní situaci v Evropě, válce na Ukrajině a Blízkém východě či zdravotnictví. Babiš o tom po schůzce informoval na síti X. Stubb je v Česku na dvoudenní návštěvě, kterou zahájil v pondělí jednáním s českou hlavou státu Petrem Pavlem.

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a finský prezident Alexander Stubb před jednáním, 5. května, Praha.Foto: CTK
Babiš připomněl, že se Stubbem se krátce setkal v lednu u příležitosti návštěvy Světového ekonomického fóra v Davosu. „Hovořili jsme o současné bezpečnostní situaci v Evropě, válce na Ukrajině, ale i na Blízkém východě,“ popsal úterní jednání. Tématem bylo podle Babiše také zdravotnictví. „Protože Finsko je špičkou v oblasti prevence a také má bohaté zkušenosti s výstavbou nových nemocnic,“ dodal.

Stubb se v Praze sešel také s předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) a prvním místopředsedou Senátu Jiřím Drahošem (za STAN). V úterý spolu s českým prezidentem přednáší hlavní projev na konferenci Evropa jako úkol. Návštěvu si hlavy státu zpestřily dnes ráno i společným během v centru Prahy.

Při pondělním jednání se český a finský prezident shodli na tom, že Rusko bude nejvážnější bezpečnostní výzvou pro Evropu bez ohledu na to, kdy a jak skončí konflikt na Ukrajině. Podle Pavla je proto třeba v tomto směru podnikat společné kroky nejen na půdě Evropské unie, ale i Severoatlantické aliance (NATO).

Humpback whale on sandbank off Baltic island of Poel

Velryba, kterou tým dobrovolníků minulý týden vyprostil z mělčiny v Baltském moři a pak vypustil v Severním moři, nejspíš uhynula. V úterý to uvedli odborníci z Německého mořského muzea ve Stralsundu. Podle nich nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka, kterého německá médi a překřtila na Timmyho. Jeho boj o život sledoval s Němci celý svět.

U.S. Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon

Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.

