Finský prezident Stubb jednal v Praze s Babišem o bezpečnosti Evropy

Premiér Andrej Babiš (ANO) jednal v úterý na úřadu vlády s finským prezidentem Alexanderem Stubbem o bezpečnostní situaci v Evropě, válce na Ukrajině a Blízkém východě či zdravotnictví. Babiš o tom po schůzce informoval na síti X. Stubb je v Česku na dvoudenní návštěvě, kterou zahájil v pondělí jednáním s českou hlavou státu Petrem Pavlem.
Babiš připomněl, že se Stubbem se krátce setkal v lednu u příležitosti návštěvy Světového ekonomického fóra v Davosu. „Hovořili jsme o současné bezpečnostní situaci v Evropě, válce na Ukrajině, ale i na Blízkém východě,“ popsal úterní jednání. Tématem bylo podle Babiše také zdravotnictví. „Protože Finsko je špičkou v oblasti prevence a také má bohaté zkušenosti s výstavbou nových nemocnic,“ dodal.
Stubb se v Praze sešel také s předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) a prvním místopředsedou Senátu Jiřím Drahošem (za STAN). V úterý spolu s českým prezidentem přednáší hlavní projev na konferenci Evropa jako úkol. Návštěvu si hlavy státu zpestřily dnes ráno i společným během v centru Prahy.
Při pondělním jednání se český a finský prezident shodli na tom, že Rusko bude nejvážnější bezpečnostní výzvou pro Evropu bez ohledu na to, kdy a jak skončí konflikt na Ukrajině. Podle Pavla je proto třeba v tomto směru podnikat společné kroky nejen na půdě Evropské unie, ale i Severoatlantické aliance (NATO).
Velryba, kterou tým dobrovolníků minulý týden vyprostil z mělčiny v Baltském moři a pak vypustil v Severním moři, nejspíš uhynula. V úterý to uvedli odborníci z Německého mořského muzea ve Stralsundu. Podle nich nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka, kterého německá médi a překřtila na Timmyho. Jeho boj o život sledoval s Němci celý svět.
Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.
Herečka Jiřina Bohdalová se u příležitosti svých nedávných 95. narozenin dostala na známky České pošty. Aršík obsahuje pět různých motivů, které připomínají klíčová období jejího života a kariéry. Edice je určena nejen pro běžné poštovní využití, ale také pro sběratele.
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila v korupční kauze další řízení, mimo jiné s obráncem Olomouce Jakubem Elbelem, útočníkem Ostravy Davidem Látalem či druholigovou Chrudimí. Informovala o tom v komuniké, jednotlivé důvody k zahájení řízení uvedla na úřední desce.
Tenistka Barbora Krejčíková se po zranění vrátila na antukovém turnaji v Římě vítězně. V 1. kole porazila dvojnásobnou grandslamovou šampionku Francouzku Elsu Jacquemotovou 6:2, 6:4.