Za kulisami návštěvy finského prezidenta Alexandera Stubba v Praze se rozjela byznysová hra o desítky miliard korun. Dosud vyčkávající Seveřané se hlasitě přihlásili o zásadní zakázku české armády. Aby ve strategickém obchodu snížili šance miliardáře Michala Strnada a jeho firem, domluvili Finové spolupráci hned s několika českými podniky. Ministr Jaromír Zůna se i proto sešel se Stubbem.
Finský prezident Alexander Stubb si s sebou na státní návštěvu do České republiky přivezl i početnou podnikatelskou delegaci. V jejím čele stál Panu Routila, prezident zbrojní společnosti Patria. I to je podle některých diplomatů jasný důkaz, jak velký význam zakázce na přezbrojení české 4. brigády rychlého nasazení Helsinky přikládají.
O tom, kdo a jak by chtěl ve výzbroji jednotky nahradit stárnoucí a technicky vyčpělá vozidla Pandur II, už deník Aktuálně.cz publikoval sérii článků. Hlavní favorité na dodávky více než 250 kusů osmikolových obrněnců za více než 30 miliard korun jsou dlouhodobě dva. Právě finská zbrojovka s osvědčenou technikou AMV XP 8x8 CZ a koncern CSG zbrojaře Michala Strnada s prototypovým strojem Pandur 8x8 Evo.
Podle insiderů Helsinky v uplynulých hodinách podnikly několik kroků, aby své šance v tendru za desítky miliard výrazně zvýšily. A naopak zašlapaly konkurenční CSG. Tím nejviditelnějším je podepsání nezávazných memorand o porozumění s českými státními podniky VOP CZ, Vojenský technický ústav a Vojenský výzkumný ústav.
„Patria má desítky let zkušeností s vývojem obrněných vozidel a transfer technologií je přirozenou součástí našeho obchodního modelu,“ komentoval uzavřené dohody Routila.
Exkluzivním partnerem finského výrobce v Česku i nadále zůstává společnost STV Group miliardáře Martina Drdy. Ta by měla podle dostupných informací zastřešovat spolupráci se všemi tuzemskými firmami, jichž by mělo být ve finále více než 20.
„Jednali spolu“
Podle zjištění deníku Aktuálně.cz byla zakázka na přezbrojení české armády i jedním z hlavních témat česko-finského podnikatelského fóra. To v úterý 5. května v pražském hotelu Hilton zahájili Petr Pavel se svým helsinským protějškem Alexanderem Stubbem. Zúčastnili se jej také ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) či Adam Vojtěch (ANO), ministr zdravotnictví a bývalý velvyslanec ve Finsku.
Vozidla Pandur II umí plavat, podívejte se. Po nových strojích vojáci tuto dovednost nevyžadují
A do Hiltonu v úterý dorazil i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Také on měl s finskou stranou o dlouho chystaném modernizačním projektu české armády jednat.
Tiskové oddělení resortu v úterý vydalo jen velmi krátké oznámení: „Ministr obrany Jaromír Zůna se dopoledne krátce setkal s finským prezidentem Alexanderem Stubbem. Stalo se tak na okraj česko-finského podnikatelského fóra. Jednali spolu o otázkách týkajících se obrany, bezpečnosti a spolupráce v obranném průmyslu.“
Navíc ještě do konce letošního května se Patria chystá svého obrněnce AMV XP 8x8 předvést v Česku.
„Nedává to ekonomický smysl“
Ministerstvo obrany ještě pod vedením Jany Černochové (ODS) začalo před několika lety plánovat kompletní přezbrojení „lehké“ české brigády. Přestože se původně počítalo s modernizací stávajících pandurů a přikoupením několika desítek dalších pro posádku v Jindřichově Hradci.
Generální štáb pod vedením Karla Řehky totiž oznámil, že „upgrade“ zastarávajících pandurů nedává smysl: „Modernizace obrněných vozidel Pandur II (…) se po podrobné analýze ve spolupráci s výrobcem ukázala jako neperspektivní. Šlo především o nedostatečnou úroveň balistické ochrany. Cena (modernizace) by byla natolik vysoká, že to nedává ekonomický smysl.“
Konkrétně zmínil fakt, že suma za modernizaci pandurů v jejich výrobní továrně Tatra Defence Vehicle by vyšla u každého jednoho vozidla na 75 procent pořizovací ceny úplně nového obrněnce.
„Nelze komentovat detaily“
Ministerstvo obrany pak na konci roku 2026 dokončilo studii proveditelnosti. Na základě této analýzy právě nyní sami vojáci rozhodují, jaké vozidlo pro ně bude ideální. Kromě panduru a patrie je ve hře ještě stroj Boxer z dílen evropského Artecu.
I když se dle dřívějších vizí měla důležitá zakázka podepisovat už letos, nestane se tak. Ministerstvo obrany pod vedením Jaromíra Zůny k miliardovému kontraktu mlčí. Jasný signál by měla dát koncepce výstavby armády (KVAČR), která se finalizuje právě nyní.
A podle některých zdrojů je v části o přezbrojení 4. brigády rychlého nasazení aktuální verze strategického materiálu značně vágní. I kvůli výrazným škrtům v obranném rozpočtu, k nimž se uchýlila vláda Andreje Babiše (ANO).
„Nová Koncepce výstavby Armády České republiky se právě tvoří, takže nelze komentovat její detaily. Jakmile to bude možné, budeme o jejím obsahu informovat,“ reaguje jen Petr Pešek, mluvčí ministerstva obrany.
Zopakuje se situace ze Slovenska?
Přestože původní záměr koncernu CSG miliardáře Michala Strnada nevyšel, znovu se prý o něm diskutuje. Jak si reportér deníku Aktuálně.cz ověřil u několika úředníků ministerstva obrany a zdrojů ze zbrojního byznysu, možná modernizace stárnoucích vozidel české armády se opět přetřásá.
Aby nebyla tak nákladná, měly by se prý řešit jen částečné úpravy pandurů. Nešlo by tedy o kompletní „upgrade“, s nímž se počítalo původně a který – dle generálního štábu – nedával žádný ekonomický smysl.
Andrej Čírtek, mluvčí CSG, však odmítá, že by zbrojovka podobnou věc nyní s obranou či armádou řešila. „Jako výrobce vozidel i dodavatel servisních služeb jsme v průběžném kontaktu s českým uživatelem, ale žádnou nabídku v souvislosti s vozidly Pandur II jsme v poslední době Ministerstvu obrany ČR neposílali,“ reaguje Čírtek.
A na novinářský dotaz ještě odpovídá: „Stejně jako další oslovené subjekty jsme podávali informace v souvislosti s tržními konzultacemi k možnému nákupu osmikolových obrněných transportérů.“
Pokud by koncern CSG v případném přezbrojení české brigády rychlého nasazení neuspěl, byl by to už druhý políček od Finů. Před několika lety se totiž pandury musely před stroji Patria sklonit na Slovensku.
Češi stále přemítají, Němci už plán na přezbrojení armády mají:
Hypotéky mírně zdražují, ale drží se nad pěti procenty, ukázal Hypoindex
Průměrná sazba hypoték počátkem května nepatrně meziměsíčně stoupla o 0,01 bodu na 5,19 procenta. Je nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z aktuálních údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.
Zklamal vás Star Wars Day? Připomeňte si zlatou éru her z předaleké galaxie
Star Wars Day (Den Hvězdných válek) letos místo velkých oznámení přinesl spíš zklamání. Fanoušci her dostali jen minimum novinek, a tak se Krotitelé bossů raději ponořili do zlaté éry Star Wars, kdy gamingu kraloval LucasArts. Od série Jedi Knight a hry KOTOR přes závodní kluzáky z Epizody I až po debaty o Disney éře, rušení kánonu a nostalgii, kterou moderní hry zatím úplně nedokázaly nahradit.
Ceny energií kolísají. Co dnes rozhoduje o vytápění bytových domů?
Události na evropském energetickém trhu v posledních letech potvrzují, že ceny energií mohou výrazně ovlivnit geopolitické změny. Pro bytové domy to znamená zásadní změnu pohledu na vytápění. Už nejde jen o to, která energie je momentálně nejlevnější, ale hlavně o dlouhodobou stabilitu nákladů a míru rizika, které s sebou jednotlivá řešení nesou.
„Pro Boston je to brutální.“ Místo vyhlížené vzpruhy pro Pastrňáka je tu pohroma
Navzdory vyřazení od Buffala v prvním kole play off hokejové NHL mohla sezona Bruins dostat fantastickou tečku. Dokonce to bylo pravděpodobné. Draftová loterie však z bostonského pohledu dopadla naopak nejhůř, jak mohla.
ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Od začátku května zahynulo na Ukrajině podle OSN přes 70 civilistů
Od začátku května zemřelo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších bylo zraněno. Ve středu to uvedla Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině, která informace o mnohých hlášených civilních obětech ověřila. Jen v úterý podle zatím neověřených zpráv ruské útoky připravily o život 28 lidí a dalších 194 osob zranily, sdělila mise.