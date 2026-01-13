Fingovali vraždy, aby mohli vydírat, viní obžaloba "jihlavský gang". Případ řeší soud

Krajský soud v Brně se v úterý začal zabývat případem tzv. jihlavského gangu, šest lidí a jednu firmu žalobkyně viní především z vydírání a z podvodů s cílem získat peníze. Podle obžaloby také zinscenovali vraždy, aby mohli své oběti následně vydírat. Od obětí získali desítky milionů korun. Případ je rozsáhlý, obžalobu státní zástupkyně četla zhruba 2,5 hodiny.
Hlavní líčení pokračuje v úterý odpoledne, naplánované je i na další dny. Obžalovanými jsou Libor Hladký, Jan Havlíček, Jan Prchal, Milan Marko, David Fišar, Jan Mach a firma Finance Agendy. Někteří z nich se doznali. V obžalobě figuruje i další jméno, tento muž ale mezitím zemřel.
Trestné činy podle žalobkyně skupina páchala od roku 2015 do jara 2021. "Měla jasně definovanou hierarchii, kdy řídící osoby připravovaly scénáře, právní dokumenty, a poskytovala finanční prostředky, zatímco další členové plnili dílčí úkoly a přímo realizovali podvody a vydírání. Nižší články skupiny neznaly vedoucí osoby," popsala žalobkyně Eva Žďárská. V čele skupiny podle obžaloby stáli jihlavský advokát Havlíček a také Hladký, který už byl v minulosti trestaný, kromě jiného za vraždu. Je spolupracujícím obviněným.
Fingované vraždy jako nástroj manipulace
Skupina si podle žalobkyně vytipovala majetné lidi, a to nejen z Vysočiny, ale třeba i ve Středočeském či Plzeňském kraji. Obžalovaní je následně nalákali na nějaký výhodný, většinou nelegální obchod. Nejčastěji na koupi většího množství cigaret. Obchody se ale z nějakého důvodu zvrhly, oběti následně byly účastny fingované vraždy, scénky vytvářeli členové skupiny, uvedla státní zástupkyně. Scénky obsahovaly například i fingované bití či zakopávání těl. Vše jen kvůli tomu, aby oběť mohl gang dále vydírat jako spolupachatele. Oběti podle žalobkyně kontaktoval i falešný policista s tím, že když zaplatí, nepůjdou do vězení.
Státní zástupkyně obžalované viní z účasti na organizované skupině, vydírání, podvodu, nedovoleného ozbrojování, pojistného podvodu, pokusu pojistného podvodu a z legalizace výnosů z trestné činnosti. K řízení se v úterý také připojila zhruba desítka poškozených, na náhradě škody požadují přes 30 milionů korun.
