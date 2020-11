"Jsme nadšenci, po žácích se nám moc stýská." To jsou hvězdy výuky na dálku

Provozní doba obchodů se ze stávajících 21:00 bude moci od pondělí posunout do 23:00, kdy začne platit zákaz vycházení. V prodejnách zůstane omezena kapacita 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka. Tam, kde prodejci vyžadují vstup s vozíkem, bude platit výjimka pro matky s kočárky. Děti do šesti let se do kapacity nebudou počítat. Na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády to v pátek řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

V platnosti nadále zůstane zákaz nedělního prodeje. S návrhem jeho zrušení přišel v pátek na vládu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Respektuje však argumenty epidemiologů, nebylo podle něj ani žádoucí, aby se porušoval nový protiepidemický systém (PES).

Havlíček také v pátek informoval, že na farmářských trzích i ve vybraných obchodech bude povolen prodej vánočních ozdob. Režim bude podobný jako u výjimky pro prodejce pietního zboží. Před Dušičkami vláda povolila prodej i těm obchodům, které nabízejí výzdobu na hroby, svíčky a další podobné zboží. "Na těch trzích, které budou, a nebo samozřejmě v těch obchodech, kde to budou moci nabízet, mimo toho běžného sortimentu, který je spjat s pietními aktivitami nebo produkty typů svíček, se budou moci nabízet i vánoční ozdoby," řekl Havlíček.