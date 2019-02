Filip u Babiše se snížením deficitu neuspěl, sektorovou daň premiér nevyloučil

Nemám žádné požadavky na premiérovu cestu do Bílého domu, kauzu Huawei s ním řešit nebudu, naši podporu vládě to neovlivní, říká předseda KSČM Filip | Video: DVTV | 01:32

Předseda komunistů Vojtěch Filip po čtvrteční večerní schůzce s premiérem Andrejem Babišem řekl, že předseda vlády nepřistoupil na jeho požadavek, aby kabinet snížil deficit státního rozpočtu z plánovaných 40 miliard na 30 miliard korun. Babiš se ale podle Filipa nebrání diskusi o sektorové dani a vyšší dani z hazardu.

Kvůli zavedení sektorové daně na premiéra opakovaně tlačí jeho vládní partneři z řad ČSSD. Ti však mají na mysli především speciální sazbu pro bankovní operace. Komunisté ale přišli s digitální sektorovou daní a zdá se, že s takovým plánem mohou u Babiše uspět. "Pan premiér zatím odmítá náš požadavek na snížení rozpočtového schodku, ale nebrání se diskusi o sektorové dani a dani z hazardu," uvedl Filip s tím, že se bavili konkrétně o digitální dani.

"Pan premiér slíbil, že nejprve proběhne diskuse na úrovni ministryně financí Aleny Schillerové a rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. A teprve pak se o tom budeme bavit," řekl Filip po jednání s předsedou kabinetu.

Schůzka Babiše a šéfa KSČM trvala zhruba hodinu. Oba politici na ní kromě problémů a chyb jednotlivých členů vlády řešili například i jadernou energetiku.

Jsou pro právě komunisté, kdo po Babišovi chtějí výměnu některých ministrů. První na jejich seznamu je šéf diplomacie, sociální demokrat Tomáš Petříček. Ten razí proevropskou politiku, podporuje členství Česka v NATO a třeba i to, aby se stát postaral o několik syrských sirotků, kteří žijí v uprchlických zařízeních v Řecku.

Naopak komunisté mají blízko u Rusku, Číně a účast Česka v NATO jim dlouhodobě vadí. Kritiku Petříčka však staví mimo jiné na tom, že se během nedávné návštěvy Ukrajiny nedistancoval od tamního zákona, který rozšířil řady válečných veteránů o bývalé příslušníky Organizace ukrajinských nacionalistů Stepana Bandery (banderovce).

"Není schopen odmítnout to, že ukrajinští politici oslavují válečného zločince. A to mi vadí. A vadí to řadě občanů," uvedl šéf komunistů. "Myslím, že je to předčasná otázka, protože nemáme pravomoc jmenovat nebo někoho doporučovat do vlády. To je věcí předsedy ČSSD Jana Hamáčka a také Babiše. Ale nevzdáme se toho, říkat své názory, zda ministři funkce vykonávají dobře či špatně," dodal Filip.

Sociální demokracie však zatím za svým ministrem stojí, Hamáček je s jeho prací spokojený a měnit jej nehodlá. "Nevidím důvod měnit ministry," odpověděl před několika dny Hamáček na otázku Aktuálně.cz.

Výhrady měl komunista podle svých slov také k práci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Konkrétně premiéra upozornil na to, že Babiš slíbil postavit v Ústí nad Labem kardiocentrum, ale ministr "je zatím nečinný".