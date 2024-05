Varuje před Belgistánem a miluje luxusní auta. Turek láká mladé a chce do Bruselu

Podle průzkumů veřejného mínění má šanci získat křeslo v Evropském parlamentu Filip Turek, který byl dosud spojovaný hlavně s popularizací aut. Teď ze své známosti těží i po vstupu do politiky, mezi jeho příznivci je mnoho automobilových fanoušků. Na lídrovi koalice Přísaha a Motoristé se jim líbí, jak se staví proti Green Dealu a migraci.

Nejdříve získal velké množství fanoušků automobilů tím, že závodil a věnuje se nákupu luxusních značek. Teď se Filip Turek snaží, aby ho fanoušci dostali do Evropského parlamentu jako poslance. | Foto: Radek Bartoníček

Beseda koalice Přísada a Motoristé už v Litvínově skončila, ale mnozí její účastníci ještě nemíří k východu. Místo toho se shromažďují kolem muže, který má na očích švihácké brýle a na těle volnou košili, takže může připomínat spíše nějakého modela než politika.

Lídr koalice do Evropského parlamentu Filip Turek dosud ani politikem nebyl. V minulosti byl automobilovým závodníkem, nyní se živí zejména kupováním luxusních vozů pro movité zájemce a na sociálních sítích vystupuje jako znalec aut. I jeho nynější příznivce, kteří za ním chodí po besedě, spojuje hlavně vášeň pro auta.

"Čím jste dneska přijel?" ptá se ho jeden z nich. Turek se omlouvá, že zrovna dnes do ničeho speciálního nesedl, protože má auto v opravně. "Jel jsem minule do Olomouce Rolls-Roycem, ale bohužel jsem spálil brzdy. Chtěl jsem jezdit kampaň zajímavým vozem, ale moc se to nepovedlo," vysvětluje.

Ačkoliv jde o volební akci, Turkovi příznivci s ním mluví zejména o autech a jeho podcastech. "Jsme autíčkáři. Sledujeme vás dlouhodobě. A štve nás, že Evropská unie nám na ně sahá," říká jeden z nich.

10:37 Aktuálně.cz mluvilo s voliči Filipa Turka ve snaze zjistit, co a jak je přivedlo k tomu, že se rozhodli pro tohoto kandidáta do Evropského parlamentu. | Video: Radek Bartoníček

I další voliči potvrzují, že Turka znali ještě před tím, než oznámil vstup do politiky. Právě díky autům. A přiznávají, že nyní jsou jim blízké i jeho politické názory, ať už se týkají kritického pohledu na Evropskou unii, nebo obav z migrace a Green Dealu.

"Všechno je špatně. Jak říká, děti jsou bez budoucnosti. Nic před sebou nemají. Politika mi přijde hrozná. On mi přijde jediný, koho má smysl volit," říká muž středního věku.

SPD nepřináší žádné řešení

Samotná debata ukazuje, jakým způsobem Turek oslovuje voliče. Stejně jako v případě aut, kdy detailně rozebírá výhody a nevýhody jednotlivých značek, v případě politiky používá různé statistiky.

"Na zeměkouli máte několik miliard lidí, kteří vydělávají dva dolary denně, někteří ani to ne. A evropský progresivistický liberál nám řekne, že máme těmto lidem pomáhat," pronese k lidem, když je varuje před současným směřováním Evropské unie. "Je potřeba proti migraci bojovat. Věřte tomu, že země jako Belgie budou v roce 2050 Belgistánem, a ani k tomu nebude potřeba, aby někdo někoho střílel," popisuje.

Filip Turek Dříve býval automobilovým jezdcem, závodil v kategorii F4. Nyní je sběratelem starých historických vozidel.

Byl společníkem a jednatelem firmy Zapper-Club, která v době koronavirové epidemie nabízela domácí spotřebiče. Vysíláním frekvencí měla ničit bakterie a viry. Podle vědců je však něco takového nemožné. Přístroje společnost prodávala i za 20 tisíc korun. Turek tvrdil, že s firmou neměl nic společného, i když byl až do srpna 2023 sedm let jejím stoprocentním vlastníkem.

Vystupoval také jako politický komentátor. Na internetové televizi VOX TV vystupoval v pořadu Po žních k Turkovi a na Xaver Live v pořadu Přísně tajné.

Přestože na sociálních sítích nejčastěji vystupuje proti Green Dealu, otázky návštěvníků besedy v Litvínově se týkají především migrace. Turek v debatě dominuje, i když se občas zapojí i dvojka kandidátky Nikola Bartůšek. Jenže mluví příliš složitě, takže ji Turek přeruší a vezme si opět slovo.

"Problém je, že se nemnožíme. Proč se nemnožíme? Protože všichni mladí lidé slyší, že uhoří, že nesmějí jet autem, protože hned ohřejí planetu, všichni mají klimatickou úzkost, rozmnožovací úzkost. Pokud chcete mít s někým nějaký kontakt, tak abyste si na to pomalu podepsali nějaký papíry," líčí Turek.

Vždy mluví klidným hlasem, který za celou debatu ani jednou nezvýší. Natož aby rozčíleně něco kritizoval. Tím se liší od některých jiných kritiků vlády, kteří jsou naopak značně emotivní. Například do předsedy SPD Tomia Okamury se i opírá.

8:27 Je to samá úzkost, pokud chcete mít s někým nějaký kontakt, tak abyste si na to pomalu podepsali nějaké papíry," tvrdí Filip Turek. | Video: Radek Bartoníček

"Populistické strany jako SPD říkají, že stačí zavřít hranice a migrace bude vyřešena. To ale samozřejmě není žádné řešení. Je potřeba tisíce systematických opatření," upozorňuje posluchače. Z nich je mnohdy cítit úzkost z budoucnosti a strach z migrantů.

Turek často tvrdí, že jeho mladí voliči jsou naprostým protipólem voličů lídryně STAN Danuše Nerudové. Jedním z nich je také osmnáctiletý student Jirka, který přišel za Turkem na náměstí v Mostě. Označuje se za pravicového člověka. "U hodně mladých převládá progresivistické myšlení, kdy až moc přehnaně koukají na přírodu a nemyslí moc ekonomicky. Když budeme až moc dodržovat lidská práva a přitom ekonomika bude slabá, nebudou mít lidé dobrou životní úroveň včetně těch, za které se bojuje, aby měli všechna lidská práva," popisuje student.

Chceme stát na vlastních nohách, tvrdí šéf Turkova fanklubu

Sama Nerudová Turka kritizuje. Tvrdí o něm, že patří do skupiny populistů a extremistů, kteří chtějí přenechat příštím generacím spálenou zemi. Proti tomu se lídr Přísahy a Motoristů ohrazuje. "Klimatickou krizi nezlehčuji. Ale nemyslím si, že bychom mohli poručit dešti a větru. Klimatická krize se tady neobjevila. Všechny obrovské klimatické katastrofy, které se děly celou historii, se pořád v cyklech opakují," tvrdí Turek.

Nevyvrací však, že situace je vážná, a upozorňuje, že změny počasí způsobí další migraci. "Ale nemyslím si, že my v Evropě změníme počasí na zeměkouli, jestliže jsme malý producent znečištění ve srovnání například s Čínou. Jenom si zničíme vlastní průmysl a průmyslovou sílu a moc přenecháme Číňanům, Indům a dalším, kteří jsou méně ekologičtí než my," tvrdí Turek.

Turka na akci doprovází i předseda jeho fanklubu, který má prý 100 tisíc členů. Tvoří ho především mladší muži. "Nás, jeho fanoušky, spojuje to, že na sobě makáme, že je našim cílem zabezpečit finančně sebe, rodinu a případně i kamarády. Postavit se na vlastní nohy, na nikoho se nespoléhat," říká předseda fanklubu Matyáš.

To, že bývalý automobilový závodník boduje u mladších voličů, ukázal i průzkum GTS Alive a ISIC mezi studenty středních a vysokých škol, kterým bude v době voleb alespoň 18 let. Podle něj má Přísaha a Motoristé třináctiprocentní podporu, více mají pouze Starostové a Piráti.

Zdali to bude Turkovi stačit na jeho první politický post, se ukáže na začátku června, kdy se konají volby do Evropského parlamentu. Průzkumy jím vedené koalici přisuzují okolo pěti procent, které jsou pro vstup do Evropského parlamentu potřeba.

