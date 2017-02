Komunistům je lhostejné, jak se ČSSD rozhodne. Je otázka, jestli bychom do koalice šli, řekl Filip

před 15 hodinami

Sociální demokraté v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou po více než dvou desítkách let chtějí zrušit bohumínské usnesení, které jim zakazuje vládní spolupráci s komunisty. Předsedovi komunistů Vojtěchu Filipovi je však údajně jejich rozhodnutí lhostejné a nechtěl říct, zda by komunisté byli ochotní do koalice s ČSSD vstoupit. "Myslíte si, že sociální demokracie je důvěryhodný parter?" odpověděl otázkou Filip.

Praha - Zatímco se sociální demokraté rozhodují, zda by chtěli po volbách spolupracovat s komunisty, předseda KSČM Vojtěch Filip vzkázal, že zrušení bohumínského usnesení pro něj nic neznamená. Není podle něj vůbec jisté, že by jeho strana do koalice s ČSSD vstoupila. "Je otázka, jestli my budeme chtít," řekl Filip Aktuálně.cz s tím, že do vlády by komunisté šli jen se stranou, které důvěřují. "Myslíte si, že sociální demokracie je důvěryhodný parter?" dodal k tomu Filip.

Předseda komunistů také poznamenal, že zrušení bohumínského usnesení z roku 1995, které ČSSD koalici s KSČM zakazuje, je pouze věcí sociálních demokratů a jich se netýká. "Ať se rozhodnou, jak chtějí, mně to je v podstatě lhostejné," dodal Filip.

Filip předsedovi ČSSD vyčetl především nesplnění revizí církevních restitucí nebo ochranu občanů před migrací. "Premiér ani nepodpoří vlastního ministra vnitra, nepodpoří ani svého slovenského kolegu premiéra Fica," řekl směrem k Sobotkovi. "Vše ale záleží na výsledku voleb," dodal.

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš však zrušení usnesení hodnotí daleko pozitivněji. "Zatímco pravice se umí pospojovat, levici to dosud dělá problém. Je dobře, že podobná omezení a bariéry padnou," prohlásil.

Premiér Bohuslav Sobotka naznačil, že by byl ochoten po dvaadvaceti letech od schválení bohumínského usnesení prolomit tabu a připustil možnou koaliční spolupráci ČSSD a KSČM po blížících se volbách. "Myslím, že bychom se měli vrátit ke starostem běžných lidí. Ty vůbec nezajímá, jestli platí, nebo neplatí bohumínské usnesení. To je debata pro politology," řekl Sobotka.

Je tady společenská poptávka po zákonu o hanobení prezidenta, chodí mi dopisy od občanů, říká předseda KSČM Vojtěch Filip. | Video: Martin Veselovský | 37:21

autor: Barbora Němcová