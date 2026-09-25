Fico s Pavlem bojuje, s Babišem rokuje. Chystá se další kolo akce, již Fiala zrušil

Rozjitřené vztahy panují mezi prezidentem Petrem Pavlem a slovenským premiérem Robertem Ficem. Důvodem je přestřelka kvůli NATO a výrokům Fica o ochotě Slovenska dodržet článek 5. Úplně jiná atmosféra ale panuje na úrovni vlád. Jak zjistil deník Aktuálně, v listopadu by se měly oba kabinety opět sejít ke společnému zasedání.
Že se chystá společné zasedání obou vlád, potvrdily serveru Aktuálně dva na sobě nezávislé zdroje z diplomacie a vlády. „Vlády (spolu komunikují) intenzivně. Další společné zasedání 10. 11. v Bratislavě,“ uvedl zdroj obeznámený s diplomatickým děním.
První setkání vlády Andreje Babiše (ANO) a Ficova kabinetu proběhlo letos v březnu na zámku Nová Horka ve Studénce. Šlo o první společné jednání kabinetů Česka a Slovenska po třech letech.
Mezivládní konzultace totiž přerušil předchozí český premiér Petr Fiala (ODS) poté, co se slovenským ministerským předsedou stal Fico. Důvodem byly rozdílné postoje obou vlád k ruské agresi na Ukrajině.
Přestřelka není dobrá
Přestřelka mezi Ficem a Pavlem začala vyjádřením slovenského premiéra ze čtvrtka 17. září, kdy při návštěvě Prešova zpochybnil článek 5 Severoatlantické aliance a ochotu Bratislavy podílet se na kolektivní obraně.
Fico řekl, že nechce, aby se Slovensko „stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku pět“. Fico také tvrdil, že Západ hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem.
Pavel na slova slovenského premiéra reagoval uplynulou neděli před odletem do USA na Valné shromáždění OSN. Podle prezidenta šlo o mimořádně závažné sdělení, které je nutné brát velmi vážně – „a ze kterého bychom si rozhodně neměli brát příklad“, uvedl před novináři.
Oba politici si pak na dálku vyměnili ještě další poznámky na adresu toho druhého. Podle vysoce postaveného diplomatického zdroje Aktuálně.cz nejsou takové přestřelky ideální. „Hodně to zatěžuje vztahy,“ řekl Aktuálně pod podmínkou anonymity. A vzpomněl, že právě za premiéra Fialy byly podobné výměny a „nedopadlo to dobře“.
Mezivládní konzultace se Slovenskem nejsou jediné, které české vlády absolvují nebo absolvovaly. Podobná společná jednání probíhají třeba s polskou nebo izraelskou vládou. A také z českého pohledu s poměrně exotickým Japonskem. Těch bylo prozatím pět.
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