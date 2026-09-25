Přeskočit na obsah
Benative
25. 9. Zlata
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Fico s Pavlem bojuje, s Babišem rokuje. Chystá se další kolo akce, již Fiala zrušil

Pavel Štrunc - redaktor
Pavel Štrunc - redaktor
Jakub Kopřiva
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Rozjitřené vztahy panují mezi prezidentem Petrem Pavlem a slovenským premiérem Robertem Ficem. Důvodem je přestřelka kvůli NATO a výrokům Fica o ochotě Slovenska dodržet článek 5. Úplně jiná atmosféra ale panuje na úrovni vlád. Jak zjistil deník Aktuálně, v listopadu by se měly oba kabinety opět sejít ke společnému zasedání.

Czech and Slovak governments hold joint meeting
Premiéři Babiš a Fico během obnovených česko-slovenských vládních konzultací v březnu 2026. Foto: REUTERS – Radovan Stoklasa
Reklama

Že se chystá společné zasedání obou vlád, potvrdily serveru Aktuálně dva na sobě nezávislé zdroje z diplomacie a vlády. „Vlády (spolu komunikují) intenzivně. Další společné zasedání 10. 11. v Bratislavě,“ uvedl zdroj obeznámený s diplomatickým děním.

První setkání vlády Andreje Babiše (ANO) a Ficova kabinetu proběhlo letos v březnu na zámku Nová Horka ve Studénce. Šlo o první společné jednání kabinetů Česka a Slovenska po třech letech.

Související

Mezivládní konzultace totiž přerušil předchozí český premiér Petr Fiala (ODS) poté, co se slovenským ministerským předsedou stal Fico. Důvodem byly rozdílné postoje obou vlád k ruské agresi na Ukrajině.

Přestřelka není dobrá

Přestřelka mezi Ficem a Pavlem začala vyjádřením slovenského premiéra ze čtvrtka 17. září, kdy při návštěvě Prešova zpochybnil článek 5 Severoatlantické aliance a ochotu Bratislavy podílet se na kolektivní obraně.

Reklama
Reklama

Fico řekl, že nechce, aby se Slovensko „stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku pět“. Fico také tvrdil, že Západ hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem.

Pavel na slova slovenského premiéra reagoval uplynulou neděli před odletem do USA na Valné shromáždění OSN. Podle prezidenta šlo o mimořádně závažné sdělení, které je nutné brát velmi vážně – „a ze kterého bychom si rozhodně neměli brát příklad“, uvedl před novináři.

Související

Oba politici si pak na dálku vyměnili ještě další poznámky na adresu toho druhého. Podle vysoce postaveného diplomatického zdroje Aktuálně.cz nejsou takové přestřelky ideální. „Hodně to zatěžuje vztahy,“ řekl Aktuálně pod podmínkou anonymity. A vzpomněl, že právě za premiéra Fialy byly podobné výměny a „nedopadlo to dobře“.

Mezivládní konzultace se Slovenskem nejsou jediné, které české vlády absolvují nebo absolvovaly. Podobná společná jednání probíhají třeba s polskou nebo izraelskou vládou. A také z českého pohledu s poměrně exotickým Japonskem. Těch bylo prozatím pět.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
V jedné z garáží reportér narazil na Romana Dvorského. Auto nemá, v místnosti s plechovými dveřmi už má téměř tři roky domov. Během rozhovoru se stihne pochlubit, že je tchánem zpěvačky Lucie Bílé.
V jedné z garáží reportér narazil na Romana Dvorského. Auto nemá, v místnosti s plechovými dveřmi už má téměř tři roky domov. Během rozhovoru se stihne pochlubit, že je tchánem zpěvačky Lucie Bílé.
V jedné z garáží reportér narazil na Romana Dvorského. Auto nemá, v místnosti s plechovými dveřmi už má téměř tři roky domov. Během rozhovoru se stihne pochlubit, že je tchánem zpěvačky Lucie Bílé.

„V noci svítíme, aby po děckách neběhali švábi.“ Tady obecní volby nikoho nezajímají

Ještě před pár hodinami byla moravskoslezská metropole díky Dnům NATO místem zásadních bezpečnostních setkání a jednání. Tady, pár stovek metrů od hlavního nádraží, kudy do Ostravy proudili insideři a důležité postavy obranného průmyslu, ale většina lidí ani netuší, že nějaká letecká přehlídka vůbec probíhala. Na Jílové se řeší bolavější problémy. Kde vzít peníze na jídlo a vyhnat z bytu šváby.

Průmyslový palác
Průmyslový palác
Průmyslový palác

Prohlédněte si, jak vypadá nově zrekonstruovaný Průmyslový palác v Praze

Lidé si v pátek 25. září odpoledne mohou prohlédnout zrekonstruovaný Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Prohlídek se mohou zúčastnit pouze ti, kdo si zakoupili vstupenku v předprodeji. Zájem o ně byl velký, vyprodané byly asi za dvě hodiny. Městská firma Prague City Tourism (PCT), která prohlídky organizuje, připraví další termíny.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama