Fialu má na zdi, byl jeho fanoušek. Teď ho zklamal. "Chybí mu sebereflexe," řekl

Neúspěšný kandidát na předsedu ODS Radim Ivan mluví o tom, jestli stranu čeká pomalá smrt, a také o zklamání z expředsedy Petra Fialy.
Několik minut poté, co Radim Ivan neuspěl ve volbách předsedy ODS proti Martinu Kupkovi, poskytl Aktuálně.cz rozhovor. V něm mluvil mimo jiné o tom, jestli čeká ODS pomalá smrt, kterou jí věštil v případě své prohry, také se zmínil o svém zklamání z projevu končícího předsedy Petra Fialy. Sám Ivan byl spokojený, že získal ve volbách předsedy přibližně 27 procent hlasů.
Když domluvil v sobotu ve svém posledním projevu Petr Fiala jako předseda ODS, Radim Ivan - kandidát na nového předsedu - jako jeden z mála na kongresu netleskal. A zůstal následně sedět i ve chvíli, kdy většina sálu tleskala Fialovi ve stoje.
V rozhovoru pro Aktuálně.cz později vysvětloval, proč se takto zachoval. Zvláště, když drtivá většina přítomných, což bylo kolem pěti stovek lidí, skutečně tleskala a mnozí se i postavili. Ivan mluvil o svém osobním zklamání.
„Byl jsem vždycky velký fanoušek Petra Fialy, mám jeho portrét vedle portrétu prezidenta Petra Pavla, ale chyběla mi tam sebereflexe,“ sdělil důvod zklamání s tím, že delegáti slyšeli od expremiéra jen to, co neudělali před volbami jiní. „Zase jsme slyšeli, že členové málo sdíleli statusy na sociálních sítích a podobné věci. Jeho odkaz je daleko větší než byl tento jeho projev,“ řekl Ivan.
Zároveň přiznal, že ho zklamaly narážky Petra Fialy na něj samotného, protože už končící předseda ODS například Ivanovi vyčítal, že kritizoval ODS veřejně nebo že mluvil o určitém návratu ODS v něčem do 90. let minulého století. A také silně podpořil protikandidáta Ivana na předsedu strany Martina Kupku.
„Upřímně mě mrzelo, že se vymezil i vůči mně, ale to je jeho věc. Já mu děkuju za jeho 12 let v čele ODS, jsem z toho smutný. Spoustu věcí ve straně jsem dělal kvůli jeho leadershipu, ale i odejít je složité, nemusí se to podařit, ale já ho nepřestanu mít rád,“ litoval Radim Ivan, který se nechtěl ale příliš pouštět do Fialovy kritiky.
Na námitku, že mnohým delegátům se jeho projev líbil, zmínil opět nedostatek sebereflexe odstupujícího šéfa strany. „Když chcete, aby ostatní hořeli, tak musíte zapalovat. Mně to prostře přišlo jako opakování toho, co jsme slyšeli před volbami,“ uvedl.
Pokud jde o jeho souboj s Kupkou o vedení ODS, hned po vyhlášení výsledků na něm bylo znát zklamání, které ho ale brzy přešlo. „Nebyl jsem smutný, byl jsem unavený, bylo to náročné období. Ale jsem rád, jak to dopadlo, že jsem získal 127 hlasů,“ bilancoval výsledek a doporučoval každému, kdo o něčem sní, aby do toho šel, aby to zkusil, byť to třeba na první pokud nevyjde.
Aktuálně.cz zajímalo, jak vidí budoucnost ODS, protože před volbou předsedy mluvil o tom, že stranu může potkat pomalá smrt. „Myslel jsem to tak, že kdyby zvítězil postup, že se budeme bát, že nebudeme aktivní, že se nebudeme rozvíjet a otevírat, tak to je ta pomalá smrt,“ vysvětloval.
Přitom věřil, že vítěz Martin Kupka vnímal 27 procent hlasů delegátů pro Ivana. „Tito lidé to vidí podobně jako já, a on na to bude muset reagovat. Takže věřím, že pomalá smrt nenastane. Určitě k tomu přispějeme, aby se to nedělo, budeme i kontrolovat, jestli se to neděje,“ avizoval Radim Ivan, za kterým chodili v zákulisí někteří delegáti, kteří mu děkovali, že do voleb šel. Svěřovali se, že mu fandí a povzbuzovali ho, aby byl v ODS dál aktivní.