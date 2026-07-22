Fialovo poprvé. Expremiér otestoval „nutellovou“ hru, ukázal i záběry. Zkuste ji také

Expremiér Petr Fiala (ODS( si vyzkoušel hru na Aktuálně.cz. Ne náhodou – sám v ní totiž hraje hlavní roli a „tlačí“ obří Nutelly do správných políček.
Bývalý premiér a poslanec Petr Fiala (ODS) možná překvapil nejednoho voliče občanských demokratů – poprvé si zahrál videohru. Nejde ovšem o žádný velký titul jako GTA nebo Kingdom Come, ale kultovní Sokoban. Přesněji jde o její variaci, kterou vyvinula redakce Aktuálně.cz. Čím se liší od předlohy? Hráči ovládají virtuálního „Fialu“ a posouvají obří Nutelly. Expremiér ukázal, jak se mu zadařilo.
Cílem legendární logické hříčky je dotlačit bedničky na vyznačené cílové pozice. Hráč je může tlačit pouze vodorovně nebo svisle a vždy o jedno políčko. Proto je nutné dopředu promýšlet každý krok, aby se bedna nezasekla v místě, odkud už nepůjde dostat ven. Principem hry je vyřešit úroveň co nejefektivněji, tedy přemístit všechny bedny na správná místa v co nejmenším počtu tahů.
Ve verzi, kterou vyvinula redakce Aktuálně.cz, se hráč vtělí místo bezejmenného skladníka do expremiéra Fialy a přesouvá velké nádoby s Nutellou. Hra odkazuje na virální video z listopadu 2023, v němž tehdejší předseda vlády koupil sladkou pomazánku v Německu, aby ukázal, že německý produkt je levnější a navíc ve větším balení.
„V pracovně profesora Fialy se něco zvrtlo. Mezi knihami, poznámkami a starými svazky se povalují sklenice Nutelly, které rozhodně nemají být tam, kde jsou. Pomoz mu vrátit věci do pořádku, ale pozor, každý tah má své následky a některé chyby nejdou vzít zpět,“ varuje popisek u hry.
Někdejší šéf občanských demokratů nicméně šel výzvě naproti. „Já hry moc nehraju, vlastně vůbec, ale tady mi byla jedna doporučena. To vypadá hrozně dobře, tak si ji zkusím zahrát,“ řekl bývalý předseda vlády v instagramovém videu, které zveřejnil v pondělí.
Do minuty hotovo
Následně se pustil do hry – první úroveň zvládl hladce. Nutelly dotlačil na správné pozice po 48 krocích a 31 vteřinách. Zda se Fiala poté pustil do dalších a výrazně těžších úrovní, se už ovšem na svém Instagramu nepochlubil.
Logickou hru Sokoban vytvořil japonský vývojář Hirojuki Imabajaši na začátku 80. let. Původně šlo o projekt do soutěže o nejlepší počítačovou hru, kterou titul dokonce vyhrál. První komerční verzi vydala firma Thinking Rabbit v roce 1982 a už do roku 1987 se v Japonsku prodalo přibližně 400 tisíc kopií, což pomohlo hře prorazit i do zahraničí.
Na webu Aktuálně.cz si můžete vyzkoušet nejen Sokoban s „Fialou“, ale také další logické hry jako Zaplink, Ovomix, Miny či Sudoku. Všechny hříčky najdete zde.