Že tu nejste jen kvůli volbám? Obyvatelé ústeckého Mojžíře prosili Fialu o pomoc

Necelý měsíc před krajskými a senátními volbami zahájil premiér a předseda ODS Petr Fiala předvolební kampaň. K jejímu startu si vybral netradiční místo, sociálně vyloučenou lokalitu Mojžíř v Ústí nad Labem. Na místě ho čekali místní starousedlíci, kteří ho prosili o pomoc, stejně jako místní starostka Yveta Tomková.

Pro Petra Fialu to byla premiéra, v nechvalně známé ústecké části Mojžíř dosud nebyl. Vybral si ji však jako stěžejní místo, kde zahájil volební kampaň ODS, v rámci níž postupně objede všechny kraje Česka. Výběr Mojžíře mu podle jeho slov doporučili straničtí kolegové z regionu.

"Jsem rád, že to kolegové navrhli, vím, že se tomu tady dlouhodobě věnují. O to víc mě to zajímá a moc se těším," řekl Fiala Aktuálně.cz před zahájením happeningu.

Sotva však přijel na místo, spustila se smršť stížností a nespokojenosti. Místní starousedlíci ostře kritizovali přístup státu k sociální problematice a tvrdili, že se cítí zcela bezbranní. Velká část obyvatel sídliště podle jejich slov ničí veřejný majetek, narušuje pořádek a ohrožuje svým chováním jiné obyvatele.

"Tady se prostě nedá žít. Kdysi to bylo krásné místo, ale to už dávno neplatí. Je tady neustále hluk, obrovský nepořádek, vůbec se tady necítíme bezpečně. Když se obrátíme na policii, tak nám buď doporučí kurz sebeobrany, nebo vyčkat do deseti večer, protože až potom můžou přijet kvůli rušení nočního klidu," stěžovali si premiérovi například starší manželé, kteří poukazovali také na to, že na místě velmi citelně chybí policejní služebna.

Podobných stesků a stížností si vyslechl Fiala hned několik. Přidala se k nim také starostka Neštěmic, pod které tato oblast spadá, Yveta Tomková. "Je to opravdu hrozné, jsme naprosto bezmocní. Nutně potřebujeme pomoc státu," naléhala na premiéra s tím, že nejdůležitější ze všeho je zastavit místní obchod s chudobou a také najít způsob, aby co nejvíce místních lidí pracovalo. "Většinu bytů tady vlastní cizí podnikatelé, kteří takto vydělávají velké peníze díky dávkám od státu. Byty pronajímají za mnohem větší sumu, než je běžné," uvedla.

Vláda chystá změny v sociálních dávkách

Premiér vysvětloval, že jeho vláda se nyní snaží problém podobných lokalit řešit. "Chystáme několik věcí. Jedna z nich, ta úplně klíčová, je úprava sociálních dávek. Budou mnohem adresnější, více individualizované, bude lepší kontrola. Systém bude motivační, aby vedl lidi k zapojení do pracovního procesu," sliboval účastníkům setkání. Chtěl by zamezit tomu, aby dostávali sociální dávky například lidé, kteří neposílají děti do školy.

Na předsedu vlády také čekali zástupci místního spolku Pro lepší Mojžíř, kteří mu představili, jak se snaží zlepšit životní podmínky místních obyvatel a jak usilují o setkávání lidí různých národností i barev. "Snažíme se podporovat místní komunitní život, usilujeme o dobré sousedské vztahy," řekl předseda spolku Matouš Semerád. Podobně mluvila místopředsedkyně Irena Dunová, která patří k většině místního romského etnika. "Pravidelně tady uklízíme, moc nám záleží na tom, abychom tady měli pěkné prostředí," uvedla.

Když už se premiér loučil, ještě jednou za ním přišla starostka Tomková. "Není to jenom před volbami, že ne? Pomůžete nám tady? Protože nám opravdu nikdo nikdy nepomohl. Já bych ráda, aby to bylo apolitické. Abychom se bavili o osudech lidí tady," naléhala na něj.

"Nepůjde to najednou, bude to postupné. Když budeme vyplácet dávky v této šíři i těm, kteří je nepotřebují, tak to dopadne tak, že je potom třeba nedostanou ti, kteří je potřebují. To nejde," odpovídal a podruhé se loučil.

Mojžíř patří k tzv. vyloučeným lokalitám, kde žije přibližně dva a půl tisíce lidí. Velké množství z nich má vážné sociální problémy, často nikde nepracují a žijí ze sociálních dávek, někteří neposílají své děti do školy. Na řadě míst je velký nepořádek a lidé z jiných částí Ústí nad Labem se snaží Mojžíři vyhýbat.

Místní základní školu navštívil loni v únoru prezident Petr Pavel, který se dlouhodobě věnuje řešení problémů v regionech. Tehdy se ptal mimo jiné ředitele školy Karla Bendlmajera na to, zda vidí při své práci světlo na konci tunelu. Ředitel mu popisoval, jak usilovně s dětmi celý učitelský sbor pracuje, jak se velmi snaží dát dětem do života co nejvíce, ale také, jak cítí určitou bezmoc.

Ředitel také vysvětloval, že mnohé z dětí nemají vzor ve svých rodičích, protože jim často chybí základní pracovní návyky a mají sotva vychozenou základní školu. Kromě toho se s rodinami často stěhují, takže učitelé ani nemají možnost s řadou dětí pracovat dlouhodobě, což značně komplikuje úsilí je něco naučit.

"Jakmile okolí táhne děti k tomu, aby skončily na úřadu práce a byly v dospělosti na dávkách, je to špatné. Je třeba je vytrhnout z tohoto systému. Jinak nás všechny sežere," upozorňoval ředitel školy v Mojžíři.

Video: Jít zpátky do Anglie, nežít dál na sídlišti, říkají své sny děti z vyloučené lokality