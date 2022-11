Fiala: Tato vláda euro nepřijme. Realistický je rok 2030, míní Pekarová Adamová

V nynějším volebním období Česko nebude přijímat euro, řekl premiér Petr Fiala. Dodal však, že vláda chce umožnit firmám, aby mohly vést své účetnictví v eurech. Premiér to uvedl v odpovědi na dotaz ohledně sobotního vyjádření předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové, která na programové konferenci řekla, že vidí pro přijetí eura jako realistický rok 2030.

"Co bude v roce 2030, uvidíme. Já se na tuto otázku, mluvím sám za sebe, nedívám ideologicky. Pro mě je to skutečně otázka, co je výhodné pro ČR a české občany. Nyní je situace taková, že v průběhu tohoto volebního období, a tedy působení vlády, v jejímž čele mám tu čest stát, přijetí eura nebude aktuálním tématem," konstatoval premiér a předseda ODS.

Uvedl, že vláda podniká kroky vedoucí k naplnění maastrichtských kritérií, tedy podmínek pro přijetí eura. "Ale současně jsme se nedohodli na tom, že bychom přijímali euro, protože to v tuto chvíli nepovažujeme za reálné. A Česká republika v průběhu našeho volebního období euro přijímat nebude," řekl. Dodal, že názory na výhodnost přijetí společné evropské měny se liší i u odborníků.

Předsedkyně TOP 09 a sněmovny Pekarová Adamová v sobotu ohledně přijetí společné evropské měny uvedla, že tento závazek sice v nynějším programovém prohlášení kabinetu není, v programu příští vlády by už ale stanovení data být mělo.