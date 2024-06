Fialu rozčílil podnikatel. Stát není pojišťovna, aby za vás nesl riziko, prohlásil

Premiér Petr Fiala (ODS) musel krátce po skončení evropských voleb čelit kritickým dotazům, které se týkaly ekonomické politiky vlády. Setkal se s nimi ve čtvrtek v pražském klubu Rock Café, kde startoval svou novou tour s názvem Restart Česka - Na cestě k vám. Při jedné z odpovědí se premiér nezvykle rozvášnil.

Žádná zmínka o vládě, žádné stranické logo ODS. Ani nic, co by připomínalo koalici Spolu. Premiér a předseda občanských demokratů Petr Fiala ve čtvrtek v Praze odstartoval svou tour po Česku. Podle první zastávky lze usuzovat, že během ní bude prezentovat, jak se podle něj zemi pod jeho vedením daří. Šanci ale mají i ti, kteří s jeho hodnocením nesouhlasí, protože druhá část setkání se mění v debatu s veřejností.

Než k ní ale v pražském klubu Rock Café došlo, moderátor nejdříve přivítal Fialu, kterého vylíčil jako muže, který se ujal vládnutí ve značně obtížné situaci. V době války Ruska na Ukrajině, přílivu uprchlíků z Ukrajiny a energetické krize. "Jsou do vás vkládána obrovská očekávání, protože přebíráte štafetu po Andreji Babišovi, který svůj vládní závod neběžel moc efektivně, a spíše chaoticky. Teď je ale řada na vás. Zazněl výstřel ze startovací pistole. Vy vybíháte na trať, ale na trati vidíte překážky, o kterých jste vůbec nevěděli, že tam budou. Musíte je překonat," pokračoval dramaticky moderátor.

Následně si vzal na několik minut slovo Fiala, který připomněl, že v září přišel se svou vizí budoucnosti s názvem Restart Česka. "Když jsem s tím vystoupil, panovala celkem všeobecná špatná nálada ve společnosti a skepse," tvrdil s tím, že po roce je prý situace zcela jiná. Nyní je podle něj například mezi podnikateli, které označil za klíčové aktéry ekonomické politiky, atmosféra vůči vládě mnohem pozitivnější.

Proti tomu se ohradil podnikatel Dušan Mesarč, který v minulosti prodával pivo s názvem Fialovej hnus. "Zaslechl jsem tady spoustu hezkých frází. Jste diletanti. Před volbami jste mnohokrát sliboval, že nebudete zvyšovat daně. Pracuji v gastru. Předevčírem mi přišel doplatek 70 tisíc korun za elektriku, navyšují nám nájmy, lidí přitom chodí méně. Mám ještě jednu práci, abych to utáhl," stěžoval si Mesarč a doporučil Fialovi, aby nejdříve pomohl lidem v Česku a až potom Ukrajině. "Když nebudete mít naše lidi a podnikatele, končíme. Za mě jste lhář a nejhorší premiér, jakého jsme měli," rozčiloval se.

Vzniká tu nároková společnost, proti které budu bojovat, tvrdil premiér

Premiér nejdříve podnikateli klidným hlasem oponoval, že se mýlí. "Tady nepadaly žádné fráze, ale konkrétní čísla a data. Já to ještě vyostřím, tato vláda udělala pro malé a střední podnikatele nejvíc v historii České republiky. Lze to doložit na snižování byrokracie, paušálech, zrušení silniční daně a spoustě dalších věcí. Udělali jsme věci, po kterých volali malí a střední podnikatelé," prohlásil Fiala.

Zároveň uznal, že ke zvýšení daní skutečně došlo, ačkoliv to dělat nechtěl. "Bohužel přišla válka na Ukrajině, energetická krize, pomoc podnikatelům, zastropování energií, rozšíření příspěvků na bydlení a pomoc lidem. Kvůli tomu jsme museli mírně zvýšit daně," přiznal předseda vlády. Hájil se ale tím, že rozložil toto zvýšení do všech sociálních skupin nebo že prosadil snížení daně z příjmu, takže každý zaměstnanec má o sedm procent vyšší čistou mzdu.

Když podnikatel dával najevo nesouhlas s jeho slovy, Fiala se mírně rozčílil. "Ekonomika dál roste, roste důvěra lidí v ekonomiku, lidé víc utrácejí, rostou reálné mzdy a žádní podnikatelé nekrachují. Ani vy nekrachujete. Tady vzniká nároková společnost. To považuju za nebezpečné a budu s tím bojovat ještě více. Každý, kdo nese nějaké riziko, si myslí, že stát je pojišťovna. A když se mu nebude dařit, tak mu stát prostě pomůže. A tak to prostě není," odpovídal Fiala emotivně.

Přidal se k němu i jeho poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, který byl mezi třemi hosty setkání. Dalšími byl ekonom Dominik Stroukal a expert na umělou inteligenci Alexander Bruna. "Nejhorší zkušenosti z doby energetické krize, konce covidu a začátku invaze bylo, že hlavním sloganem českého byznysu bylo málo a pozdě. Pro mě to byl strašlivý vzkaz, že byznys, který by měl bojovat proti přerozdělování, bojoval za přerozdělování," prohlásil Pojar.

Po skončení slyšel Fiala kromě slov podpory také další výhrady. Jeden z daňových poradců si například stěžoval na nový zákon o účetnictví, který má začít platit od začátku příštího roku. Premiér však odmítl, že by na setkání líčil situaci v Česku až příliš pozitivně. "Jsem člověk, který pracuje s fakty a daty. Celý život jsem zvyklý analyzovat věci. A mně to takto vychází. Takže žádný optimismus, ale data a popis toho, co se ve skutečnosti děje," hájil se předseda vlády.

Uznal ale, že by vláda měla v provádění některých změn zrychlit. "Nicméně bylo by ode mě nesprávné, kdybych lidem neříkal, jak na tom jsme. Já jim to po pravdě říkám," tvrdil.