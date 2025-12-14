Zavedení systému emisních povolenek pro domácnosti ETS 2 by pro Česko bylo násobně dražší než pokuty hrozící v opačném případě, řekl před dnešním koaličním jednáním a zasedáním vlády předseda SPD Tomio Okamura. Kabinet dnes přijme usnesení, kterým odmítne zavedení ETS 2 v Česku, ale také podobné stanovisko k migračnímu paktu. Lídři koaličních stran před schůzí vlády nechtěli konkretizovat, jak přesně budou usnesení znít. Předsedkyně poslaneckého klubu opozičního hnutí STAN Michaela Šebelová má odmítnutí systému povolenek za nezodpovědné, varovala před ztrátou dotací.
"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nese na dnešní jednání vlády návrh na obměnu složení správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Skončí někteří politici spojení s bývalou vládou Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) včetně Miroslava Kalouska, řekl při příchodu na jednání Vojtěch. Informaci jako první přinesl Zdravotnický deník.
"Navrhuji tam úředníky ministerstev, experty v oblasti pojistného. Nejsou tam žádní politici," řekl s tím, že ve stávajícím složení současní nebo bývalí politici jsou.
Předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala před dnešním koaličním jednáním nevyloučil to, že vláda zvýší schodek státního rozpočtu na příští rok. Čeká na to, s jakým návrhem přijde ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Prohloubení schodku nevyloučil ani místopředseda ANO a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, záležet bude podle něj na tom, co kabinet určí jako svou prioritu.
Opozice dnes neuspěla s návrhem na odvolání náměstkyně pardubického primátora Jiřiny Klčové (ANO), která je od podzimu i poslankyní. Podle kritiků nelze časově zvládat dvě takové funkce. Hlasování bylo tajné. Odvolání navrhla ODS. Klčová nedávno uvedla, že se domluví na dalším postupu s koaličním kolegy v lednu, kdy bude jasněji, jak náročná pro ni bude poslanecká práce.
Někdejší ministr pro místní rozvoj a bývalý hejtman Pardubického kraje Radko Martínek opouští pod 29 letech k dnešku SOCDEM. Reaguje tak na výsledky sobotního sjezdu strany a složení nového vedení sociální demokracie. Delegáti sobotního sjezdu SOCDEM zvolili nástupcem Jany Maláčové v čele strany dosavadního místopředsedu Jiřího Nedvěda.
Jaký Andrej Babiš se po čtyřech letech v opozici v pondělí vrátil do Strakovy akademie? Do jaké míry naváže na to, jak si v pozici premiéra počínal posledně? A co lze čekat od jeho koaličních partnerů na straně jedné a od opozice na té druhé? A jakou roli ve vztahu k nové vládě zaujme prezident?
Pavel upozornil, že ví o tom, jak Turek některé příspěvky vysvětloval například specifickým černým humorem. Zároveň se ale podle prezidenta mnoho příspěvků snažil znevěrohodnit "pohádkami" o tom, jak si kamarádi, jejichž jména si Turek nepamatuje, půjčovali jeho telefon. Prezident míní, že takové chování by si dospělý chlap neměl dovolit.
Prezident Petr Pavel podotkl, že ministerská pozice rozhodně není zanedbatelná. "Pokud by měl být ministrem někdo, kdo po většinu svého dospělého života dává najevo, že pravidla a zákony jsou tady pro ty slabší, a že někteří jsou takovými frajery, že si mohou dovolit pravidla obcházet a na zákony kašlat, pak to není dobrý příklad," sdělil Pavel.
"To, co nás čeká už v příštích pěti šesti sedmi letech, pokud jde o zajištění péče o stárnoucí populaci, bude extrémně naléhavá výzva, vyžadující velké finanční zdroje, změnu legislativy v některých oblastech i personální zajištění,“ přiblížil Marian Jurečka (KDU-ČSL) své plány.
Bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL), který by se měl stát šéfem sněmovního sociálního výboru, plánuje společné jednání poslanců s ministry práce a zdravotnictví o budoucí podobě sociálně zdravotní péče o seniory. Uskutečnit by se mohlo v prvním čtvrtletí příštího roku. Jurečka to dnes řekl novinářům poté, co předal vedení úřadu svému nástupci. Vedení sociálního výboru dolní komory by mohl převzít začátkem příštího roku.
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla krajům zaslána v pátek 12. prosince po schválení posledního rozpočtového opatření ze strany ministerstva financí. Platba na účty krajů byla dnes provedena, jak ministerstvo dříve avizovalo,“ uvedl dnes mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Macura. Peníze jsou zahrnuté v prosincové platbě v celkové výši 15,7 miliardy korun.
Ministerstvo školství rozeslalo krajům peníze na dofinancování regionálního školství, tedy mateřských, základních, středních či vyšších odborných škol, v letošním roce. Úřad získal potřebných 3,7 miliardy korun, uvedl dnes resort. O rozeslání peněz informoval na síti X i nový ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ministerstvo předpokládá, že většina škol obdrží peníze do Vánoc, nejpozději však 31. prosince. Kvůli chybějícím penězům vyhlásily školské odbory 13. listopadu stávkovou pohotovost.
Vedení ministerstva obrany se dnes odpoledne ujal Jaromír Zůna (za SPD), který je současně i vicepremiérem vlády ANO, SPD a Motoristů. Stejně jako ostatní členy vlády ho do funkce uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), před budovou ministerstva obrany ho přivítala dosavadní ministryně Jana Černochová (ODS). Zůna následně na síti X uvedl, že na pátek svolá tiskovou konferenci, kde představí svou vizi úřadu.
Nová ministryně pro místní rozvoj bude chtít také změnit zákon o podpoře bydlení a odložit jeho účinnost. Zuzana Mrázová (ANO) by chtěla, aby zákon neměl dopad na státní rozpočet.
„Nechceme navyšovat počty úředníků takzvaně z povinnosti. Myslíme si, že v rámci sociální práce již dnes obecní a městské úřady plní funkci kontaktních míst a mohou tak fungovat i nadále. Navíc odmítáme garance, které zákon o podpoře bydlení slibuje vlastníkům nájemních bytů. S tím nesouhlasíme a nesouhlasili jsme s tím ani v minulosti. Takže toto bude určitě v rámci zákona zrušeno,“ dodala Mrázová.
K dalším prioritám budou patřit efektivní čerpání evropských dotací a rozvoj cestovního ruchu, řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO), před víkendovým sňatkem Schwarz Bařtipánová, novinářům dnes večer po uvedení do úřadu.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) se chce v úřadu zaměřit na lepší povolování staveb a na podporu bydlení. Stavební agendu by podle ní měl zlepšit návrh zákona, který poslanci nové koalice ANO, SPD a Motoristů podali v pátek a který v úterý projedná vláda.
Obecně se chce šéf nového resortu zasloužit o to, aby se Češi začali hýbat, takže se nebude zajímat jen o soutěžní sportovce či olympioniky. „Po covidu-19 jsme zaznamenali obrovský nárůst nadváhy a obezity, máme tu řadu civilizačních onemocnění, milion diabetiků, nárůst vysokého tlaku, cholesterolu,“ uvedl Boris Šťastný (Motoristé). Sport a pohyb podle něj mohou zásadním způsobem přispět ke zdraví obyvatelstva a ušetřit tak i peníze ve zdravotnictví.
Díky zákonu by se měl sport stát národní prioritou, doplnil ministr pro sport, prevenci a zdraví. „Je důležité, aby se daleko lépe organizoval, abychom mohli lépe směřovat finanční prostředky,“ uvedl. Do sportu je nutné dostat víc peněz, ale také je efektivněji a racionálněji rozdělovat, aby se dostaly kam mají, uvedl Šťastný (Motoristé).
Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) chce příští rok předložit nový zákon o sportu, vypracovat plánuje také novou koncepci sportu pro roky 2026 až 2030. Do sportu chce dostat více peněz, ale také je racionálněji a efektivněji rozdělovat, řekl novinářům poté, co ho na úřadu vlády uvedl do funkce premiér Andrej Babiš (ANO).
Michelin Bib Gourmand už dávno není jen „útěchou“ pro restaurace bez hvězdy. Naopak – jde o prestižní ocenění pro podniky, které dokážou nabídnout špičkovou kuchyni za férovou cenu. V Česku jich každým rokem přibývá a dokazují, že skvěle se najíst dnes neznamená utratit jmění ani rezervovat stůl měsíce dopředu.
Už příští rok v březnu dorazí do kin intimní a vizuálně působivé drama Tanec s medvědem, ve kterém se v hlavních rolích představí držitelé Českých lvů Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek. Film režisérky Jitky Rudolfové přináší hluboce emotivní sondu do partnerství, jež je postaveno před zásadní rozhodnutí.
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
Do Vánoc mlha a oblačné počasí, zlom nastane o svátcích. Výrazně se ochladí
Mlhavé a oblačné počasí jen tak neustoupí. Slunce by se mohlo krátce objevit na obloze ve čtvrtek, a to hlavně na jihu Čech. Zataženo tak bude pravděpodobně i během Vánoc. Potom by podle meteorologů mohla přijít výrazná změna. Otázkou je, zda se dočkáme sněhu alespoň během svátků.