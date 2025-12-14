Babišův kabinet dorazil do Strakovky autobusem. "Nepotřebujeme 100 dní hájení"

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) trvá na odmítnutí migračního paktu. "Chceme odmítnout z hlediska nejen bezpečnosti, ale i zátěže České republiky princip solidarity," řekl Metnar. Podobnou cestou podle něj jdou Polsko, Maďarsko nebo Rakousko. Migrační pakt sice přináší určitá zpřísnění, je ale byrokratickou zátěží, míní ministr.
Náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Murová (ANO), která má svěřen resort informatiky a kybernetické bezpečnosti, na dnešním jednání krajského zastupitelstva rezignovala. Stejnou oblast ale bude řídit i v budoucnu, místo uvolněné náměstkyně to bude z pozice neuvolněné radní. Opozice toto rozhodnutí označila za kosmetické změny. Murová se letos stala poslankyní a kromě dosavadní funkce krajské náměstkyně stojí i v čele Města Albrechtice na Bruntálsku.
Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) podle svých slov nového šéfa resortu Lubomíra Metnara (ANO) věcně upozorňoval, že zpřísnění azylových procedur a návratové politiky, zrychlení soudních procesů, rozšíření pravomocí policie vůči ilegálním migrantům či zřízení detence na vnější hranici Evropské unie, což obsahuje migrační pakt, má Česko už ve svém azylovém zákoně.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) chce rovněž docílit většího zapojení českých firem do realizace tuzemských zakázek. S bankami včetně České národní banky chce projednat, aby znovu začaly fungovat záruční mechanismy pro podnikatele. Podle ministra už rok nefungují, což pokládá za nepřijatelné. Staronový ministr zmínil rovněž přípravu stavebního zákona a prolomení limitů na těžbu štěrku a stavebního kamene.
Mezi svými prioritami Karel Havlíček (ANO) jmenoval také pokračování podpory výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách včetně malých modulárních reaktorů. „Kloníme se k tomu, že budeme pokračovat v Temelínu,“ uvedl ministr. V případě státní podpory výstavby jaderné elektrárny Dukovany Havlíček neočekává, že bude reálné její schválení Evropskou komisí do konce příštího roku, což umožní nedržet v rozpočtu na příští rok slíbených 18 miliard korun.
„Ministerstvo průmyslu a obchodu se opět musí stát klientsky orientovaným resortem, který bude sloužit lidem, živnostníkům a podnikům,“ uvedl šéf resortu Karel Havlíček (ANO). „Bude se tady opět svítit. Budu tady opět od nevidím do nevidím,“ dodal ministr, který úřad vedl v letech 2019 až 2021.
Ivan Bednárik (za SPD) plánuje v čele ministerstva dopravy prioritně řešit peníze na dopravní stavby pro příští roky. Navýšit chce čerpání peněz z evropských fondů.
Odmítnutím migračního paktu by Česká republika ztratila nástroje proti ilegální migraci, které by okolním státům zůstaly, mělo by mírnější pravidla, míní předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
Staronový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) chce snížení cen energií. Rovněž chce připravit antibyrokratický zákon nebo zákon o start-upech.
Několik stovek lidí, zejména studentek a studentů, protestovalo dnes odpoledne na pražském Hradčanském náměstí proti zástupcům Motoristů v čele ministerstva životního prostředí (MŽP). Sněmovna by podle nich neměla dát vládě, kde bude mít na starosti ochranu přírody zástupce tohoto hnutí, důvěru. Ekologické Greenpeace dnes ze stejných důvodů vyvěsilo na budově MŽP velký transparent.
Akci dnes pořádalo hnutí Fridays for Future, které už několik let pořádá středoškolské stávky za klima, a další iniciativy. „Očekáváme, že úsilí nové vlády povede k posílení klimatické politiky, nikoliv k její destrukci,“ vzkázali pořadatelé v úvodním prohlášení premiérovi Andreji Babišovi (ANO).
Nominant Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek se ze zdravotních důvodů zatím nesešel s prezidentem Petrem Pavlem, který má zároveň problém s jeho případným působením v kabinetu. Pavel dnes jmenoval vládu ANO, SPD a Motoristů bez Turka.
„Dnes podstoupil nějaký plánovaný zákrok, nevím přesně co, nejsem lékař,“ řekl k tomu Macinka. „Nemám zatím žádné zprávy o tom, jak to dopadlo. Věřím tomu, že se to podařilo. Přeji mu, aby byl co nejdříve fit, protože nemám žádný zájem na tom řídit dvě poměrně velmi složitá a důležitá ministerstva,“ podotkl.
Je ale připraven oba resorty řídit po dobu nezbytně nutnou, pokud by nebylo z objektivních příčin možné, aby Turek ministerstvo převzal do 13. ledna.
Za priority na ministerstvu zahraničí považuje nově jmenovaný šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) vztahy se sousedními státy nebo sebevědomý postoj při reprezentaci národních zájmů v Bruselu.
Macinka zopakoval, že by si přál, aby vláda byla kompletní včetně Filipa Turka na resortu životního prostředí 13. ledna, až bude žádat sněmovnu o důvěru.
V Česku nově povládne koalice populistických a krajně pravicových či protiunijních stran. Píší to dnes světové tiskové agentury a některá evropská média po jmenování ministrů kabinetu premiéra Andreje Babiše prezidentem Petrem Pavlem. Zmiňují mimo jiné ohrožení pomoci Ukrajině nebo čínskou zkušenost nového ministra obrany Jaromíra Zůny.
„Babiš, 71letý miliardář, se po čtyřech letech v opozici vrací k moci v čele koalice, která zahrnuje krajně pravicovou, protiunijní a proruskou stranu SPD a stranu Motoristé sobě, jejíž hlavní agendou je odpor proti klimatické politice EU,“ napsala celosvětově působící agentura Reuters. „Tento posun pravděpodobně oslabí podporu Ukrajiny a posílí populistické pravicové křídlo Evropské unie,“ poznamenává také Reuters.
Vedení ministerstva obrany se dnes odpoledne ujal Jaromír Zůna (za SPD), který je současně i vicepremiérem vlády ANO, SPD a Motoristů. Stejně jako ostatní členy vlády ho do funkce uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), před budovou ministerstva obrany ho přivítala dosavadní ministryně Jana Černochová (ODS). Zůna dnes veřejné vyjádření neplánuje. Babišův kabinet jmenoval ráno prezident Petr Pavel.
Bývalý první zástupce náčelníka generálního štábu Zůna nedávno po jednání s Pavlem řekl, že Česko by mělo vydávat peníze na obranu účelně a tak, aby mohly pokračovat modernizační projekty. Nevyloučil, že se pod jeho vedením změní priority modernizace, soustředit by se vláda v souladu s programovým prohlášením měla na protivzdušnou obranu.
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce stabilní prostředí pro kulturní organizace, dlouhodobé a předvídatelné financování a dostupnost kultury napříč regiony. Mezi jeho priority má patřit také zlepšení platových a pracovních podmínek pracovníků v kultuře. Uvedl to dnes v tiskové zprávě poté, co ho do úřadu uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) za přítomnosti odcházejícího ministra Martina Baxy (ODS). Novináři uvedení do funkce sledovali pouze zvenku.
Klempíř je 19. ministrem kultury v historii samostatné České republiky.
První prioritou nové ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) v čele resortu bude návrh státního rozpočtu na příští rok, vládě ho chce předložit do druhé poloviny ledna. Mezi další cíle zařadila boj s šedou ekonomikou, daňovými úniky nebo zavedení elektronické evidence tržeb (EET) pro všechny kategorie obchodníků od roku 2027.
Co nejdříve chce také jednat s šéfy podřízených organizací. Schillerová to dnes řekla novinářům poté, co ji premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl do úřadu. Stav ministerstva financí i jeho organizačních složek je podle ní neuspokojivý, ještě dnes proto plánuje nařídit interní audit rozpočtových procesů.
Prvním místopředsedou vlády bude místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Po prvním zasedání kabinetu to uvedl premiér Andrej Babiš. Řadovými místopředsedy vlády budou ve třetím Babišově kabinetu Alena Schillerová z ANO, předseda Motoristů Petr Macinka a Jaromír Zůna za hnutí SPD. Vyplynulo to už z ceremoniálu jmenování ministrů prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě.
V předsednictvu vlády tak budou mít vedle premiéra menší koaliční strany po jednom zástupci, dva budou z ANO.
Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval na tiskové konferenci po prvním zasedání kabinetu ANO, Motoristů a SPD k jednání o míru na Ukrajině. Přál by si příměří a ukončení konfliktu ke čtvrtému výročí ruské invaze, tedy 24. únoru příštího roku. Strany mají dostat bezpečnostní záruky.
K financování humanitární pomoci Ukrajině Babiš uvedl, že Česko přispívá 62 miliardami korunami ročně do evropského rozpočtu, ze kterého Ukrajina dostane velké peníze. Zmínil dynamická jednání před blížícím se evropským summitem a iniciativu, za kterou stojí italská premiérka Giorgia Meloniová, Belgie a Bulharsko.
Roli vedoucí Úřadu vlády bude zastávat Tünde Bartha, rozhodla dnes vláda. Novinářům to po dnešním prvním technickém zasedání nově jmenovaného kabinetu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Babišova „pravá ruka“ Bartha byla pověřená řízením úřadu už v době předchozí Babišovy vlády. Ve funkčním období kabinetu Petra Fialy (ODS) roli zastávala Jana Kotalíková, odešla koncem října.
Maďarka z východního Slovenska pracovala s Babišem už v době, kdy byl od ledna 2014 do května 2017 ministrem financí, tehdy byla vedoucí jeho kabinetu. V prosinci 2017 si ji po jmenování premiérem vzal Babiš s sebou na Úřad vlády. Nejprve působila jako ředitelka odboru kabinetu předsedy vlády, v červnu 2018 byla pověřena řízením Úřadu vlády. Odešla s demisí Babišova kabinetu po volbách 2021.
Do funkce poradce pro národní bezpečnost navrhne premiér Babiš v úterý diplomata Hynka Kmoníčka. Na postu s koncem předchozí vlády skončil Tomáš Pojar.
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.
Nový ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce stabilní prostředí pro kulturní organizace, dlouhodobé a předvídatelné financování a dostupnost kultury napříč regiony. Mezi jeho priority má patřit také zlepšení platových a pracovních podmínek pracovníků v kultuře.
Tohle jméno byste mezi ruskými tenisovými přeběhlíky nečekali. Změnu občanství totiž ohlásila i Polina Kuděrmetovová, mladší sestra Veroniky Kuděrmetovové, elitní deblistky na okruhu WTA, která je pověstná svým kladným vztahem k prezidentovi Vladimiru Putinovi.