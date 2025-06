"Děláme tlustou čáru." ODS a STAN řešily pnutí po kauze s darem, Decroix kývla

Občanští demokraté a Starostové a nezávislí (STAN) mají zájem na tom, aby vláda pokračovala ve stávajícím složení, řekl po úterním večerním jednání obou koaličních stran v Poslanecké sněmovně premiér Petr Fiala (ODS). Obě strany chtějí také plně vyjasnit všechny okolnosti bitcoinového daru, který byl důvodem výměny ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dodal.

Starostové podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana na jednání s ODS nešli se záměrem shazovat vládu.

"Přišli jsme s kroky, které nám přijdou racionální, aby se situace uklidnila, důvěra mohla být vyslovena," uvedl. Ocenil, že Fiala přislíbil dorazit na klub STAN před případným sněmovním hlasováním o nedůvěře vládě, pro které už sesbíralo podpisy opoziční hnutí ANO.

"Máme zájem na tom, aby vláda pokračovala ve stávajícím složení a plně se objasnily okolnosti, které souvisejí s přijetím bitcoinového daru," uvedl Fiala. Úřad přijal bitcoiny v miliardové hodnotě od Tomáše Jiřikovského, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Obě nejsilnější koaliční strany podle Fialy mají zájem na tom, aby se všechny okolnosti objasnily co nejtransparentněji a obnovila se důvěra v ministerstvo spravedlnosti.

"Stanjura má plnou důvěru"

Starostové podle Rakušana nebudou dělat laciná gesta a neprchají z vlády, jejíž pokračování má smysl. STAN žádá naplnění usnesení, která chtěl navrhovat na nedávné mimořádné schůzi k bitcoinové kauze, ale poslanci o nich nakonec nehlasovali.

"Já osobně se plně ztotožňuji s obsahem toho usnesení, aby bylo vše transparentně objasněno, byly vyvozeny konkrétní kroky, byl zadán externí audit. Jsem připravena toto usnesení naplňovat," uvedla čerstvě jmenovaná ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS).

Dohoda zahrnuje i pozici náměstka Karla Dvořáka (STAN) a pražského volebního lídra hnutí, na jehož angažmá Starostové trvali s ohledem na to, aby měli všechny potřebné informace. Podle Rakušana si STAN a ODS vyjasňovali výroky občanských demokratů ohledně e-mailu, který údajně prokazoval, že Dvořák o bitcoinovém daru věděl. "Je to informace, kterou pan náměstek sám zveřejnil týden předtím. Je to pro nás věc, za kterou děláme tlustou čáru," uvedl Rakušan.

Fiala řekl, že má plnou důvěru v ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS), jehož konec žádá opozice. "Není do toho nijak zatažen. Ministerstvo spravedlnosti bylo to, kdo měl plnou kompetenci rozhodnout o tom daru," doplnil premiér.