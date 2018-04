Fiala: Od Zemana jsem se nic nového nedozvěděl. Trvá na tom, že vládu bude sestavovat Babiš

včera

Zeman je přesvědčený o tom, že premiérem má být Babiš, do konce června se to prý podaří, říká předseda ODS Petr Fiala. | Video: DVTV

Šéf ODS Petr Fiala to řekl novinářům po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem.

Praha - Prezident Miloš Zeman považuje za pravděpodobné, že se ANO s ČSSD domluví na vládní spolupráci. Po schůzce s hlavou státu na Pražském hradě to řekl předseda ODS Petr Fiala. Zeman trvá na tom, že vládu má i nadále domlouvat šéf hnutí ANO a premiér v demisi Andrej Babiš. Za hranici, do kdy by měl situaci vyřešit, Zeman pokládá průběh června, dodal Fiala. Se Zemanem na Hradě jednal také šéf pirátů Ivan Bartoš.

Šéf ODS po schůzce novinářům řekl, že se přijel Zemana zeptat, jak vidí současnou politickou krizi. Podotkl, že se nic nového nedozvěděl, schůzka i tak podle něj měla smysl. Potvrdil si, že postoje Zemana jsou takové, jak bylo dosud známo. Řekl, že to pro něj není dobrá zpráva, ale že mu nezbývá nic jiného než jeho postoj respektovat, protože Zeman má "z hlediska ústavy všechny karty v ruce".

Zeman Fialovi potvrdil, že vidí pouze dvě možné cesty, a to vznik vlády ANO a ČSSD za podpory KSČM, nebo jednobarevnou vládu ANO podporovanou KSČM a hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD). První variantu považuje za pravděpodobnější. Zeman se podle Fialy domnívá, že vyjednávání ANO se sociální demokracií bude úspěšné.

Prezident odmítl, že by o vládě vyjednával jiný představitel ANO než Babiš. Fialovi řekl, že respektuje rozhodnutí vítězného hnutí, které Babiše nominovalo jako kandidáta na premiéra. Za hranici, do které musí Babiš vládu sestavit, Zeman označil průběh června.

Fiala zároveň zkritizoval možnost vzniku kabinetu podporovaného KSČM. Poukázal na aktivní "stalinské" křídlo v této straně a na zahraniční politiku KSČM.

Po 15 hodině se s prezidentem sešel také předseda pirátů Ivan Bartoš a místopředseda strany Jakub Michálek. Prezidenta se ptali na sestavování vlády. Informace chtěli podle Bartoše mít přímo z první ruky. "Pro mě je potěšující, že od prezidenta zaznělo, že jeho preferovaná varianta v tuto chvíli by měla být vláda, kde nebudou účastni extremisté," řekl Bartoš. Šéf pirátů podotkl, že Zeman stále chápe sociální demokracii jako "své dítě", a preferuje proto účast ČSSD ve vládě.

Zeman řekl také Bartošovi, že vláda by měla získat důvěru do prázdnin. Zdůraznil, že když nějaký termín určí prezident, byl by prezident velmi rozzloben, kdyby požadovaný čas nebyl dodržen. Zda by v takovém případě odebral Babišovi pověření k sestavení vlády, ale podle Bartoše na schůzce nezaznělo. Prezident také řekl, že by neměl problém jmenovat premiérem jiného představitele hnutí ANO než Babiše, iniciativa by ale musela vzejít z ANO.

Piráti se Zemana zeptali, zda by pověřil sestavováním vlády nepolitického člověka, kterého by navrhla Poslanecká sněmovna. "Prezident tuto situaci vidí, zejména i díky tomu, jak se baví s lídry politických stran, jako velmi nepravděpodobnou až nemožnou, protože by se kvůli rozdělení sil ve sněmovně musela předpokládat skutečně nějaká spolupráce stran, které spolu ani nechodí na mítinky, natož aby spolu hledaly konsenzus na vytvoření vlády odborníků, nebo chceme-li politicko-odbornické vlády," dodal Bartoš.

Zeman také ve středu na Hradě přijme předsedu lidovců Pavla Bělobrádka. Na čtvrtek se pak objednal šéf sociální demokracie Jan Hamáček.

Zatímco Babiše a zástupce SPD a KSČM Zeman přijímal minulý týden v Lánech, se šéfy ODS, KDU-ČSL, pirátů a ČSSD se setkává na Pražském hradě. Minulý týden v televizi Barrandov prezident prohlásil v souvislosti s případnou schůzkou s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským, že v Lánech se konají důležitější schůzky a na Hradě ty méně důležité.

O sestavení menšinové vlády, která by ve sněmovně byla podporována komunisty, vyjednávalo ANO s ČSSD. Jednání ale byla před necelými dvěma týdny ukončena. ČSSD požadovala, aby trestně stíhaný Babiš nebyl předsedou vlády, nebo aby sociální demokracie získala post ministra vnitra či financí. ANO s tím nesouhlasilo. Zeman následně Babišovi doporučil, aby o vládě jednal s SPD a KSČM. Takovou variantu ale minulý týden odmítlo vedení ANO a schválilo návrat k vyjednávání s ČSSD. Zástupci obou stran se sešli v pondělí večer, výsledky schůzky nezveřejnili. Probrat je má nejprve na konci týdne vedení ČSSD.