Fiala nechystá změny ministrů ani výměny úřadů mezi koaličními stranami

Vláda zvažuje změnu daně z přidané hodnoty (DPH), při uvažovaných úpravách se ale kabinet chce podle premiéra Petra Fialy (ODS) vyvarovat zásadních skoků. V rozhovoru s ČTK ministerský předseda uvedl, že ekonomičtí experti nyní propočítávají dopady případných změn. Osobně si myslí, že dvě sazby by prostředí zpřehlednily, zjasnily a přinesly by větší stabilitu.

Programové prohlášení by vláda měla revidovat do konce prvního čtvrtletí letošního roku. Podle Fialy však úprava nijak nesouvisí se změnami v obsazení vlády, které řeší koaliční smlouva. "Programové prohlášení se týká programu. Personální změny nebo výměny mezi jednotlivými stranami neplánujeme," uvedl. Připustil, že v médiích čte často i velmi konkrétní spekulace o změnách ministrů. "Ale skutečně to není předmětem našich debat a nic takového se nechystá," řekl.

Kabinet chce podle něj při pracích na revizi programového prohlášení projít, co se podařilo splnit, co je nutné urychlit, ale také realisticky zhodnotit harmonogram prací. "Toto všechno bychom dělali v každém případě, tak to má být," uvedl. Nutnost výrazněji přepracovat závazky kabinetu však způsobila ruská invaze na Ukrajinu z loňského roku.

"Nikdo nemohl vědět, co se stane. Hodně to změnilo situaci v Evropě, výzvy, kterým čelíme, i to, co je potřeba řešit. Proto se chceme na programové prohlášení podívat z toho hlediska, jestli třeba už něco není realistické, něco nemáme přidat," uvedl. Nepůjde o nové programové prohlášení, ale realistický pohled na to, co válka na Ukrajině změnila, konstatoval.

Kabinet podle Fialy funguje jako tým. "Projevuje se to v řadě věcí - v přípravě rozpočtu, ve způsobu komunikace a dalších věcech," uvedl. Výhrady říká Fiala přímo ministrům. Dodal, že nemá potřebu jim je vzkazovat přes média. "To není můj politický, ani lidský styl, abych to tímto způsobem komentoval," doplnil. Připomněl také své bilanční návštěvy na jednotlivých úřadech, které by měl dokončit zhruba do měsíce.

Ve vládě Spolu a Pirátů se STAN se daří překonávat rozdílné zájmy a pozice stran ve prospěch občanů, uvedl Fiala. "Myslím, že veřejnost má možnost srovnávat, jak jednotlivé vlády fungovaly a jak funguje naše vláda," doplnil. Na všech podstatných věcech se podle něj dosud pětikoalice shodla, nevede "žádné bratrovražedné boje a politické přestřelky".

Fiala vyzdvihl i to, že koalice se nedopouští zmateného vyjadřování, které vyčítal předchozímu kabinetu ANO a ČSSD. "Jsem přesvědčen, že občany nezajímá, jak se mezi sebou hádáme, ale občany zajímají výsledky, to, co pro jejich životy znamenají vládní rozhodnutí, jakým způsobem vedeme Česko a kam," uvedl. Kabinet by neměl zneklidňovat veřejnost různými neověřenými informacemi o věcech, které ještě nejsou rozhodnuté, dodal.

Fiala také potvrdil plán vlády v příštím roce snížit strukturální deficit o 70 miliard korun, a to při použití katalogu Národní ekonomické rady vlády, který například navrhuje omezit dřívější penze, zpomalit valorizaci, zrušit výchovné, pokračovat od 30. let v posouvání důchodového věku podle prodlužování života či podpořit spoření.