Babiš se vám smál z Průhonic, rýpl si expremiér Fiala do Okamury. Vmetl mu ohrožení demokracie

Mezi pevně zařazeným časem sněmovního hlasování o poplatcích pro Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) a postupy minulé vlády je rozdíl, řekl v neděli v pořadu Partie na CNN Prima News bývalý premiér a nynější poslanec Petr Fiala (ODS). Koalice tentokrát rozhodla o pevném času hlasování už ve chvíli, kdy opozice s obstrukčním chováním vůbec neměla šanci začít, uvedl rozhořčeně.
„Udělali jste věc, která jde proti nezávislým institucím, navíc způsobem, že pošlapáváte a porušujete základní pravidla demokracie. Tohle se bude těžko vracet. Z hlediska formy je to absolutně nepřijatelné. Úplně vážně říkám, že je to ohrožení demokracie,“ zuřil Fiala ve studiu.
Předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura trvá na tom, že celé jednání bylo v souladu s jednacím řádem, celkový čas diskuse podle něj navíc vyhovuje dřívějšímu rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS).
Sněmovna v sobotu časně ráno přes odpor opozice poslala do druhého čtení návrh novely, která převádí financování ČT a ČRo na stát a krátí jejich rozpočet proti současnosti.
Na program ho vládní koalice v pátek zařadila nečekaně, podle šéfa poslaneckého klubu SPD Radima Fialy byl moment překvapení důležitý, protože opozice předem hrozila zablokováním jednání.
Podle Fialy nepostupovala většina ve Sněmovně normálně a demokraticky. "Jsou to nenápadné kroky, které omezují nepsaná pravidla, zvyklosti a právo menšiny reagovat," řekl.
V demokracii je nutné respektovat i menšinu, její právo říct své názory a využít nástroje z jednacího řádu, dodal. "My občas také uplatnili metodu, že jsme dali pevné hlasování, ale až poté, co proběhla dlouhá debata. Neomezovali jsme také přestávky," uvedl.
Koalice tentokrát stanovila konec debaty ve chvíli, kdy obstrukce vůbec ani nezačaly, řekl Fiala. „Vy jste odvedl špinavou práci za Andreje Babiše (ANO), který tam v noci ani nebyl. Smál se vám ze své vily v Průhonicích,“ vzkázal bývalý šéf ODS Okamurovi.
Okamura trvá na tom, že celé jednání bylo v souladu se zákonem o jednacím řádu. "Minulá vláda také chtěla dát hlasovat o omezení pauz, taky jste dávali pevná hlasování. Vycházíme z postupu bývalé Fialovy vlády, je to demokratický souboj koalice a opozice," řekl.
Piráti, lidovci či TOP 09 chtějí, aby Sněmovna hlasovala o odvolání Okamury z čela Sněmovny. Podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba při jednání Okamura bezprecedentně zasáhl proti občanské společnosti omezováním přístupu na jednání Sněmovny.
ODS podle Fialy tuto iniciativu podobně jako Starostové a nezávislí (STAN) projedná na klubu. Okamura v neděli podobně jako v sobotu na dotaz ČTK uvedl, že na lži a útoky Pirátů nemá smysl reagovat.
Okamura podle Fialy neplní roli nestranného šéfa Sněmovny. "Celé jste to řídil tak, aby práva opozice nebyla plně uplatněna, já byl třiatřicátý přihlášený, to není tolik u takového tématu, a nemohl jsem říct ani slovo," řekl.
Okamura však podotkl, že při stanovení času pevného hlasování vycházel z rozhodnutí ÚS, podle něhož stačí osm až devět hodin diskuse. Podle Fialy nicméně nelze rozhodnutí z konkrétního případu vztahovat na jiná hlasování.
Okamura zdůraznil, že výbory budou mít plnou lhůtu na projednávání novely. "Mohli jsme ji zkrátit na 30 dnů, ale po diskusi v koalici jsem řekl nezkracovat, ať proběhne 60denní maximální debata," dodal.
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