Fiala: Česko se snaží, aby dvě procenta HDP na obranu dávalo už v roce 2024

Česká republika se snaží, aby výdaje dvou procent HDP na obranu vydávala již v roce 2024. Tedy o rok dříve, než se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Po sobotním jednání expertního týmu prezidenta Miloše Zemana v Lánech to řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Fiala zopakoval, že Zemana zastoupí na červnovém summitu NATO v Madridu. Účastníci schůzky mluvili také o otázkách blížícího se předsednictví Česka v Radě EU, o ruské agresi na Ukrajině nebo energetické bezpečnosti.

"Expertní tým prezidenta republiky za účasti předsedy vlády projednával ekonomické otázky a zahraniční politiku s přesahem na energetickou a potravinovou krizi," uvedl na twitteru k jednání mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Fiala řekl, že v Lánech se konala velmi věcná a částečně i odborná debata o zahraničí, obranné a energetické politice. Označil ji za přínosnou a z hlediska budoucnosti za důležitou. Mluvili například o výzvách, které stojí před Českou republikou v souvislosti s jejím předsednictvím v EU, a o tématech předsednictví.

"Přáli bychom si, aby jedním z témat byla poválečná obnova Ukrajiny, což samozřejmě předpokládá i mírovou situaci na Ukrajině," poznamenal premiér. Za důležitou otázku označil také energetickou bezpečnost a energetickou politiku celé České republiky.

Výdaje chce zvyšovat i neutrální Rakousko

O zvyšování výdajů na obranu podle Fialy mluví v poslední době i ty evropské země, které se původně ke svému aliančnímu závazku ve výši dvou procent HDP nehlásily. Zvyšovat je podle něj plánuje i neutrální Rakousko. Fiala řekl, že čeští zástupci komunikují s NATO, jakým způsobem chce Česká republika své závazky naplnit.

Platí podle něj, že dvě procenta HDP bude Česko vydávat nejpozději v roce 2025. Vláda se ale snaží, aby tohoto cíle dosáhla již v roce 2024. Není podle něj ale jednoduché v tak krátké době financování armády zvýšit.

K podobě jednání poradního týmu prezidenta Fiala uvedl, že byly předem domluveny okruhy, ke kterým předložil svá stanoviska. K nim ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák a prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý vypracovali oponenturu. Na jejich základě pak účastníci schůzky vedli diskusi.

Fiala ji uvítal, je podle něj nutné, aby se jednotlivá témata do hloubky probrala. Premiér ocenil, že v zahraničněpolitických otázkách se Česku daří jako celku mluvit jedním hlasem. Řekl také, že dnešní debata ukázala, že prezident i premiér mají na ruskou agresi na Ukrajině stejné názory. Při diskusi nezaznamenal žádný názor, že by Česko mělo k této otázce přistupovat jinak.

Fiala řekl, že účast na jednání přislíbil již před delší dobou. Na jednání poradního týmu jsou zpravidla zváni ministři, do jejichž resortu projednávané téma spadá. Fiala dnes na dotaz ČTK řekl, že nevidí problém v tom, že dnes zastupoval vládu on a nikoli ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). S jeho nominací do vlády Zeman nesouhlasil.

"Já jsem samozřejmě schopen reprezentovat vládu i v otázkách zahraniční politiky, tak to má být," řekl premiér. Mnoho věcí, které se podle něj v současnosti v zahraničních otázkách řeší, je na úrovni předsedy vlády. Poznamenal, že s Lipavským i dalšími ministry, kteří řeší zahraničněpolitické otázky, zastává stejné pozice.