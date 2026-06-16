Festival street art umění Wallz přinese Plzni nové muraly

V galerii pod širým nebem se od 22. do 26. června opět promění plzeňské ulice, stavby a zákoutí. Sedmý ročník mezinárodního festivalu street art umění Wallz nabídne velkoformátové malby, umělecké zásahy do veřejného prostoru i první odbornou konferenci věnovanou street artu ve městech.
Novinkou je letos rozšíření mimo Plzeň. Nové realizace vzniknou také v Dobřanech a Manětíně, řekla Tereza Kohoutová z pořádajícího DEPO2015.
Do Plzně přijedou umělci z několika evropských zemí. Jedním z hlavních děl bude velkoformátová malba, takzvaný mural, na budově Kooperativy ve čtvrti Slovany od srbského autora vystupujícího pod jménem Artez.
V tvorbě propojuje figurativní malbu s architekturou a konkrétním místem a jeho práce jsou napříč Evropou, Jižní Amerikou a Asií. Plzeňská realizace naváže na jeho cyklus Simple Acrobatics a bude tematicky pracovat s motivy pohybu, rovnováhy a vztahu člověka k prostoru.
Výrazný společenský rozměr bude mít projekt bulharského umělce Glow v okolí Tyršovy základní školy v Černicích. Barevná malba přímo na vozovce má podle organizátorů pomoci zklidnit dopravu a zvýšit bezpečnost dětí.
Na hřišti nad zoologickou zahradou vytvoří hravou a barevnou malbu italský umělec Giulio Vesprini. Jeho krajan Luca Ledda, známý stylem na pomezí grotesky a surrealismu, výtvarně upraví vstup do zrekonstruované části budovy v DEPO2015, uvedla Kohoutová.
Festival tradičně zapojuje také mladé tvůrce. Stovka studentů plzeňských uměleckých a odborných škol vytvoří pod vedením Josefa Sedláka malbu o rozloze přibližně 800 metrů čtverečních na opěrných a protihlukových stěnách lokality U Trati. Prostor dostanou i studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, kteří výtvarně zpracují pilíře mostu na Náplavce na Radbuze.
Poprvé v historii festival překročí hranice krajské metropole. V Dobřanech vytvoří maďarský umělec Fat Heat mural na budově místní tělocvičny. Do Manětína zamíří berlínská umělkyně Bona Berlin, která promění objekt na tamní plovárně v novou výraznou dominantu.
Součástí programu bude také první mezinárodní konference zaměřená na možnosti a limity street artu ve veřejném prostoru. Uskuteční se 25. června v DEPO2015 a nabídne pohled odborníků z oblasti urbanismu, architektury, kulturního managementu i veřejné správy.
Festival přinesl do Plzně desítky realizací od umělců z více než 20 zemí. „Město je živý organismus, který se neustále proměňuje. Wallz ukazuje, že i relativně malé zásahy mohou významně ovlivnit kvalitu veřejného prostoru a způsob, jakým jej lidé vnímají. Chceme vytvářet místa, která mají charakter, smysl a dokážou obyvatele inspirovat k tomu, aby svoje okolí sami ovlivňovali,“ dodal programový ředitel DEPO2015 Jan Štěpán.
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