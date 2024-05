Feri už ví, kdy má nastoupit do vězení. Na svobodě bude už jen týden

Bývalý poslanec Dominik Feri už obdržel výzvu k nástupu do vězení, kde si má odpykat tříletý trest za znásilnění dívek. Do výkonu trestu má nastoupit ještě v květnu. Lze předpokládat, že stanovená nástupní věznice bude v Teplicích podle místa Feriho trvalého bydliště. Exposlanec se ale může dostavit do jakékoliv věznice v Česku. Důležité je, aby dodržel určenou lhůtu.

Tříletý trest za znásilnění dvou dívek, z toho jedné nezletilé, a za další pokus o znásilnění potvrdil Ferimu odvolací soud před měsícem. Sedmadvacetiletý doktor práv, který kvůli svému trestnímu řízení rezignoval na poslanecký mandát a opustil TOP 09 i celou politiku, se hodlá dovolat k Nejvyššímu soudu. Obvinění ze sexuálního násilí odmítá a zpochybňuje věrohodnost dívek. Odvolací pražský městský soud v dubnu odmítl, že by byl uložený nepodmíněný trest vězení nepřiměřeně přísný. Připomněl, že Ferimu za každé ze dvou dokonaných znásilnění hrozilo dva až deset let odnětí svobody. Podmíněný nebo jiný alternativní trest nebyl podle soudu na místě kvůli společenské škodlivosti Feriho jednání. Jedinou polehčující okolností byla exposlancova dosavadní beztrestnost. Související Feriho čeká vězení, někteří se mu vyhnou. Data ukazují, jak Česko trestá znásilnění Infografika Dva dokonané skutky znásilnění se podle pravomocného rozsudku staly ve Feriho žižkovském bytě. Tehdejší mladý teplický radní, student práv a populární influencer tam údajně v březnu a listopadu roku 2016 líbal a osahával dvě dívky přes jejich nesouhlas a následně s nimi prováděl různé sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době 17 let. V roce 2018 se pak Feri podle rozsudku pokusil o další znásilnění, když se snažil líbat a osahávat stážistku, kterou si jako poslanec přivedl do Sněmovny. Zákon stanoví, že soud zašle odsouzenému výzvu k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody, jakmile se rozhodnutí stane vykonatelným. Předseda soudního senátu však zároveň může poskytnout odsouzenému přiměřenou, maximálně měsíční, lhůtu k nástupu trestu, aby si mohl obstarat své záležitosti. Musí při tom být splněna podmínka, že pobyt odsouzeného na svobodě není nebezpečný a že neexistuje důvodná obava, že odsouzený uprchne nebo se bude skrývat.