Přeskočit na obsah
Benative
18. 5. Nataša
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Feri u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění, rozsudek je na spadnutí

ČTK

Bývalý poslanec Dominik Feri v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 3 znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. Devětadvacetiletý muž je obžalovaný z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou sundal kondom, i přes její nesouhlas. Feri odmítl, že by si při styku prezervativ sundal. Soud se případem začal zabývat v březnu, není vyloučené, že by v pondělí mohly zaznít závěrečné řeči.

neuvedeno
Feri v pondělí požadoval, aby byla z jeho výslechu vyloučena veřejnost, soudce Marek Bodlák to však odmítl. Řekl, že postup vyloučení veřejnosti je spíše výjimečný a slouží především k ochraně obětí. (Dominik Feri, pondělí 18. května)Foto: CTK
Reklama

Skutek se podle Feriho nemohl odehrát tak, jak tvrdí poškozená žena. Zároveň odmítl, že by si při styku s ní někdy prezervativ sundal.

Feri podle obžaloby na podzim roku 2015 v bytě v Praze 3 nejprve dívku přemlouval k pohlavnímu styku bez kondomu. Nakonec spolu měli souhlasný styk s kondomem, Feri si ale prezervativ podle obžaloby během sexu sundal, i když věděl, že si žena nechráněný styk nepřeje.

Když dívka viděla, že má Feri kondom v ruce, chtěla podle žalobkyně, aby přestal. Feri ale podle obžaloby pokračoval v nechráněné souloži. Žena podle státní zástupkyně nebyla schopná Ferimu vzdorovat.

Související

Feri v pondělí požadoval, aby byla z jeho výslechu vyloučena veřejnost, soudce Marek Bodlák to však odmítl. Řekl, že postup vyloučení veřejnosti je spíše výjimečný a slouží především k ochraně obětí. Zároveň zopakoval, že nikdo z médií ani z veřejnosti nesmí zveřejnit údaje, které by vedly k identifikaci poškozené ženy.

Reklama
Reklama

Feri argumentoval stykem v bytě oběti

Před soudem pak Feri přečetl komunikaci s poškozenou, ze které podle něj vyplývá, že se s ním žena nechtěla po skončení vztahu přestat vídat a že ke konci jejich intimního poměru došlo kvůli tomu, že si našla nový vztah.

Uvedl také, že k poslednímu intimnímu styku s ženou, který podle něj obžaloba popisuje, nedošlo u Feriho v bytě, ale naopak v bytě poškozené. Po posledním styku u něj doma s ním prý žena komunikovala normálně.

Související

Podle obžalovaného rozpory dokazují, že tvrzení ženy jsou lživá. „K žádnému sundání kondomu nedošlo. Ta událost, jak ji popisuje poškozená, se stát nemohla,“ řekl Feri. Doplnil, že k sundání prezervativu nemohlo dojít při popisovaném ději ani fyzicky. Zpochybňoval i další detaily týkající se styku popsaného v obžalobě.

Na dotaz soudce Feri znovu odmítl, že by si při styku s poškozenou někdy sundal kondom, při sexu chtěl prý s ohledem na svůj věk i věk ženy zabránit nechtěnému těhotenství. Nikdy prý podle svých slov také nezaznamenal, že by žena se stykem nesouhlasila nebo se na něm aktivně nepodílela.

Reklama
Reklama

Policie Feriho v aktuálním případu obvinila loni po zásahu Ústavního soudu. Původně věc odložila, protože sundání kondomu podle policistů nebylo trestným činem. Ústavní soud to však odmítl. Vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou podle rozhodnutí soudu nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který pak oběť donutí k jiné sexuální aktivitě.

Související

Někdejší politik TOP 09 Feri, který byl poslancem v letech 2017 až 2021, čelil od května 2021 podezření ze sexuálního obtěžování a násilí vůči několika ženám. Soudy ho už dříve uznaly vinným ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění, vyměřily mu tříleté vězení.

S odvoláním Feri neuspěl a v květnu 2024 nastoupil do vězení v Teplicích. Soudy nyní řeší Feriho žádost o podmíněné propuštění z vězení, další jednání je nařízené na 26. května.

Mohlo by vás také zajímat: Alkohol, zneužívání funkce a naprostá nekompetence. Pod šéfem FBI se houpe židle

Ředitel FBI Kash Patel čelí vážným problémům. Média přináší zprávy o alkoholismu a zneužívání funkce. Obvinění nyní vysvětluje před senátem a údajně ztrácí důvěru i u prezidenta | Video: William Turton, Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Čínská hlídková loď poblíž sporného souostroví Senkaku
Čínská hlídková loď poblíž sporného souostroví Senkaku
Čínská hlídková loď poblíž sporného souostroví Senkaku

„Příšerná chyba, soudruzi?“ Ukrajinci se smějí Rusům, kteří trefili čínskou loď

Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk na Facebooku napsal, že ruský dron zaútočil na čínskou obchodní loď v Černém moři. Útok si podle něho nevyžádal žádné oběti, ale „jde o něco nového“, co se doposud nestalo. „Stala se příšerná chyba, soudruzi?“ napsal Pletenčuk na adresu Moskvu, kterou pojí s Pekingem strategické partnerství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama