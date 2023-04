Spiknul se proti mně svět. Mám břitký humor, ale nikomu jsem neublížil, řekl Feri

Bývalý poslanec Dominik Feri ve čtvrtek u Obvodního soudu pro Prahu 3 znovu popřel obžalobu, která ho viní ze dvou znásilnění a pokusu o znásilnění. V doplnění své výpovědi velmi podrobně rozebíral údajné rozpory ve výpovědích dívek a svědků, které podle něj dokazují, že tvrzení žalobkyně nejsou pravdivá.

Hlavní líčení bude pokračovat v červenci. Zatím není jisté, jestli soud na příštím jednání vynese rozhodnutí, záleží na tom, zda bude potřeba doplnit dokazování. Bývalý poslanec už v únoru odmítl tvrzení, že se dopustil sexuálního násilí či zneužil něčí bezbrannosti. K intimnostem podle něj došlo se souhlasem dívek.

Feri ve čtvrtek připustil, že se v minulosti mohl některých žen svými výroky dotknout. Uvedl, že má břitký styl humoru, snaží se ale být vstřícnější a empatičtější. Nyní podle svých slov nemá příjmy, žije z úspor. "Věnuji se něčemu, co mi dva roky destruuje život. Mám pocit, jako by se proti mně spiknul svět, osoby, se kterými jsem myslel, že mám dobré vztahy, se rozpomenou, že najednou to dobré nebylo a je to v rozporu s důkazy," řekl Feri. "Nikdy jsem nikomu neublížil a nikdy jsem nikomu neublížil v sexuální oblasti," dodal Feri.

Obžaloba popisuje tři skutky. První se podle ní stal v březnu 2016 ve Feriho bytě. Feri se podle žalobkyně pokoušel tehdy sedmnáctiletou dívku líbat a sahat na ni, ačkoli mu dávala najevo, že si s ním intimní kontakt nepřeje. Žalobkyně tvrdí, že když chtěla dívka z bytu odejít, nabídnul jí Feri nealkoholický nápoj, po jehož požití se dostala do stavu "částečné ztráty vědomí". Feri pak s dívkou podle spisu měl mimo jiné orální sex.

Feri ve čtvrtek znovu tvrzení obžaloby odmítl, důrazně nesouhlasil s tím, že dívce podal omamnou látku. Upozornil také mimo jiné na to, že by žena podle něj po požití jakékoli omamné látky nemohla upadnout do bezvědomí hned, což údajně poškozená uvedla.

Druhý skutek se podle žalobkyně stal v listopadu 2016, opět v bytě v Praze 3. S touto ženou měl Feri podle obžaloby pohlavní styk, a to přes její nesouhlas. Feri k tomu řekl, že některé události, které obžaloba popisuje, podle něj nejsou fyzicky možné. Argumentoval například tím, že dívku nemohl strčit na postel, jak ona popisuje, protože to podle rozložení pokoje nebylo možné. Upozornil i na to, že se s ním údajně chtěla i nadále setkávat.

Třetí incident se stal podle žalobkyně na konci února 2018, kdy si Feri pozval do Poslanecké sněmovny ženu kvůli možné pozici stážistky. Feri ji podle obžaloby v kuchyňce začal osahávat, snažil se ji líbat a ignoroval její nesouhlas. Následně se ji znovu pokoušel líbat ve výtahu. Dívce se podařilo odejít, státní zástupkyně proto skutek kvalifikuje jako pokus o znásilnění.

U třetího skutku Feri poukazoval na to, že dívka špatně popisuje rozložení kuchyňky, kde se událost údajně odehrála, či že by si plačící dívky odcházející ze Sněmovny všimli policisté, kteří u budovy hlídkují. Už v úterý při jednání řekl, že dívka nakonec na stáž nastoupila a na sociálních sítích sdílela společné fotografie. Na dotaz státní zástupkyně, proč Feri ženu zval na pohovor do Sněmovny ve večerních hodinách, odpověděl, že nechtěl, aby k sobě v rámci stáže nepřistupovali "úředně".

Soudkyně se Feriho ptala, jaký by podle něj měly dívky motiv činy hlásit, pokud se nestaly. Feri uvedl, že nechce spekulovat. Zmínil ale možný motiv ziskovosti, roli v případu podle něj mohl hrát i zájem médií. Dále upozornil na úterní výpověď svědka, která byla neveřejná - bývalý přítel jedné z dívek podle něj uvedl, že ho poškozená instruovala, jak má ve věci vypovídat.