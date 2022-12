Feriho kauzu bude vyřizovat soudkyně, dříve měla na starosti případ zneužití 18 dětí

Bývalého poslance Dominika Feriho (dříve TOP 09) čeká soud kvůli obžalobě ze znásilnění. Kauzu bude vyřizovat soudkyně, která má s případy sexuálního násilí zkušenosti. Ferimu v případě uznání viny hrozí až deset let za mřížemi. Hlavní líčení by mohlo začít v první půli příštího roku. Někdejší výrazný politik TOP 09 se považuje za nevinného. Policie případ rozkrývala více než rok a čtvrt.

Lenka Hájková z Obvodního soudu pro Prahu 3 vynesla v dubnu 2008 verdikt nad dvěma muži. Ondřej Martinek a David Lein coby vedoucí na letních táborech sexuálně zneužili osmnáct chlapců ve věku od šesti do čtrnácti let. První za to dostal čtyři a půl roku nepodmíněně, druhému Hájková vyměřila tříletý podmíněný trest se zkušební lhůtou pěti let.

Hájková je velmi zkušená trestní soudkyně, talár obléká od roku 1993. Je nejdéle sloužící soudkyní své instance. Před třemi lety vyřídila jinou známou kauzu spojenou s násilím vůči dítěti. Osmi lety vězení potrestala za týrání dodnes pohřešované, v době jejího zmizení šestileté, Valerie Kvasničkové její babičku.

Je to právě soudkyně Hájková, která dostala na starosti kauzu Dominika Feriho a jeho tří obětí. Aktuálně.cz to potvrdil předseda soudu Radek Mařík. "Věc napadla do senátu, jehož předsedkyní je soudkyně Lenka Hájková," uvedl. Feri je obžalovaný ze dvou případů znásilnění a jednoho pokusu o něj. Nejmladší oběti bylo 17 let.

Citlivost u soudců

Na první pohled se může zdát, že pro trojici žen by mohlo být přijatelnější, že je případem provede žena. Podle odborníků to však takto nemusí být. "V důsledku jde o to, aby měl soudce - bez ohledu na to, zda je muž, nebo žena - dostatečnou citlivost vůči obětem," řekla Aktuálně.cz Johanna Nejedlová, ředitelka spolku Konsent, jenž se zabývá problematikou sexuálního násilí.

Podobně se už dříve pro Aktuálně.cz vyjádřila policejní psycholožka Ludmila Čírtková. Tehdy komentovala postup policie při vyšetřování případu. "Oběti znásilnění mají zájem o to, aby s nimi policie jednala citlivě, a často chtějí, aby s nimi mluvila žena. Intuitivně bych řekla, že se to týká dvou třetin obětí," uvedla však s tím, že klíčový je přístup a i muž dokáže odvést perfektní práci.

U soudců vyřizujících případy znásilnění poukazují odborníci na to, že často selhávají v přístupu k tomuto druhu deliktu. Podle nich nemají dost poznatků. "Panuje představa, že znásilnění není tak závažný trestný čin," řekla v DVTV advokátka Lucie Hrdá. "Měli bychom se snažit, aby v celé profesi soudců byli všichni vzdělaní tak, aby jednali citlivě," podotkla Nejedlová.

Oddělený výslech a vyloučení veřejnosti

Než začne hlavní líčení, soudkyně Hájková má před sebou minimálně dvě rozhodnutí. Musí se vypořádat s tím, jestli vůči trojici žen, jimž Feri podle obžaloby ublížil, nebude ohleduplnější vést proces s vyloučením veřejnosti. A zda by pro jejich komfort nebylo lepší umožnit jim výslech tak, aby s Ferim nemusely být v soudní síni.

"Vzhledem k tomu, že předsedkyně senátu se teprve začala seznamovat se spisovým materiálem, neznám prozatím její stanovisko ke způsobu vedení řízení," poznamenal k tomu předseda soudu Mařík. Soudkyni Hájkové se obžaloba na Feriho vypracovaná státní zástupkyní Petrou Gřivnovou dostala na stůl uplynulé pondělí.

Z teplické radnice do Poslanecké sněmovny Dominik Feri (* 1996) vstoupil do politiky v roce 2014, kdy v komunálních volbách kandidoval za TOP 09 v Teplicích. Nebyl zvolen, ale po vzdání se mandátu zvoleným kolegou se stal zastupitelem. Na ustavujícím jednání teplické samosprávy byl současně zvolen radním. Na teplické radnici zůstal do roku 2018. Do TOP 09 vstoupil v roce 2015, o dva roky později kandidoval do sněmovních voleb na pražské kandidátce. Více než 15 tisíc preferenčních hlasů ho nakonec vyneslo do sněmovny, v níž se stal nejmladším poslancem v historii. Byl členem ústavně-právního výboru, výboru pro veřejnou správu a organizačního výboru. V květnu 2021 po nařčení ze sexuálního násilí rezignoval na post poslance a vystoupil z TOP 09.

Smyslem oddělených výslechů je to, aby oběti kvůli přítomnosti pachatele neprožily své trauma znovu. Podle advokáta Daniela Bartoně se jim pohodlí zajistí buď tak, že vypovídají na místě, ale během svědectví se pošle pachatel ze síně pryč, aby se nesetkali. Případně se vede výslech z vybraného jiného místa prostřednictvím telemostu.

"Je čím dál častější, že se dělají oddělené výslechy. V posledních letech si na tuto praxi soudy zvykly a nedělají s tím problémy," řekl Aktuálně.cz advokát Bartoň. Nejedlová zdůrazňuje, že oddělený výslech je důležitý právě ve Feriho kauze. "Je kolem toho mediální hype (přehnaný zájem, pozn. red.), články o obětech často nemluví citlivě. Proto je důležité udělat vše proto, aby se nebály vypovídat a vypovídaly co nejspolehlivěji," uvedla.

Otázka vyloučení veřejnosti podle advokáta Bartoně už tak jednoznačná není. Praxe se liší podle toho, o jaký jde typ případu a jak konkrétní situaci vyhodnotí daný soudce. "Je standardní, že pokud jsou oběťmi děti, tak se veřejnost vylučuje. V případě dospělých to tak spíše není," popsal. Soudkyně Hájková kauzu zneužívání dětí dvěma vedoucími vyřizovala za zavřenými dveřmi.

Osobní selhání a bolavá místa

Feri podle státní zástupkyně ublížil trojici mladých žen mezi lety 2015 až 2020. Na počátku tohoto období byl městským radním v Teplicích, později se stal poslancem. Několik svědectví o jeho chování k ženám loni v květnu zveřejnily weby Deník N a A2larm. Vinily jej z toho, že je v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutil k pohlavnímu styku.

Policie vzápětí začala případ prověřovat. Feri v reakci na to rezignoval na všechny politické funkce a odešel z TOP 09. Vzdal se i pozice na kandidátce koalice Spolu do sněmovních voleb, kde byl na čtvrtém místě.

"Vítám, že po pomalu dvouletém čekání budu moci soudu předložit důkazy dokládající mou nevinu. Doposud jsem nemohl probíhající řízení veřejně jakkoliv věcně komentovat, což mělo za následek, že média byla odkázána pouze na jednostranná vyjádření. To se ale brzy konečně změní," sdělil tento týden Feri po podání obžaloby serveru Seznam Zprávy.

Od zahájení prověřování do podání obžaloby uplynul rok, šest měsíců a dvanáct dní. Není pravda, že Feri nemohl řízení komentovat. Média ho opakovaně oslovovala. Sám se na začátku kauzy vyjádřil, že odmítá nařčení ze sexuálního násilí, ale že své chování pokládá za "osobní selhání a za bolavá místa nejen pro mě, ale především pro ty, kterých se mé chování mohlo dotknout."

Video: Kauza kolem Feriho může pomoci zvýšit míru nahlášených znásilnění, říká Rychlíková (20. 10. 2022)