Rok Grety Thunbergové. Velká grafika o bojovnici za klima, která dráždí politiky

6 Naslouchejte vědcům!

Svým kritikům Greta několikrát vzkázala, že nemají důvod na ni útočit, protože pouze předkládá veřejnosti zjištění vědců. „Mnoho lidí, politiků, podnikatelů a novinářů, tvrdí, že nesouhlasí s tím, co říkáme. Říkají, že jsme děti, které přehání, že jsme alarmisté. Abych na to odpověděla, ráda bych odkázala na stránku 108, kapitolu 2 v poslední zprávě IPCC.

Zde najdete všechny naše „názory“ shrnuté, protože zde najdete zbývající rozpočet na oxid uhličitý. Právě tam se dočtete, že máme-li mít šanci aspoň 60 procent, že udržíme globální oteplení pod 1,5 stupně Celsia, měli jsme 1. ledna 2018 v našem rozpočtu na CO2 zbývajících 420 gigatun. A toto číslo je dnes samozřejmě mnohem nižší. Ročně vydáváme asi 42 gigatun CO2,“ pronesla během projevu v Národním shromáždění v Paříži.

Ve stejném proslovu také vyčítá politikům a novinářům, že vědecká zjištění neberou dostatečně vážně a ignorují je. „Při současných úrovních emisí tento zbývající rozpočet CO2 zmizí zhruba za osm a půl roku. Tato čísla jsou naprosto reálná, ačkoli velké množství vědců naznačuje, že jsou dokonce příliš velkorysá. Jsou to čísla, která byla přijata všemi národy prostřednictvím IPCC. A ani jednou, ani jednou jsem neslyšela žádného politika nebo novináře zmínit tato čísla. Je to téměř, jako byste ani nevěděli, že existují, jako byste si ani nečetli nejnovější zprávy IPCC, na nichž závisí budoucnost naší civilizace,“ zaznělo z úst Grety v Národním shromáždění v Paříži. „Nemůžete si jednoduše vytvořit vlastní fakta jen proto, že se vám nelíbí to, co slyšíte,“ dodala dále v projevu.

To, co tedy Greta ve většině svých proslovů žádá, je, abychom naslouchali vědecky ověřeným faktům a změnili podle toho způsob našich životů. „Někteří lidé se rozhodli, že sem dnes nepřijdou, jiní se rozhodli, že nás nebudou poslouchat, a to je v pořádku, my jsme přece jen děti. Nemusíte nás poslouchat, ale musíte poslouchat vědu a vědce. A to je vše, co žádáme,“ řekla v Národním shromáždění v Paříži. „Někteří lidé říkají, že bych místo aktivismu měla být ve škole. Někteří lidé říkají, že bych měla studovat, abych se stala klimatologem, abych mohla „vyřešit klimatickou krizi“. Ale klimatická krize již byla vyřešena. Již máme všechna fakta a řešení,“ řekla v proslovu v přítomnosti generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese na konferenci OSN o změně klimatu v Katovicích.