FBI chtěla, aby můj syn očernil Trumpa, píše hackerova matka v dopise, který Pelikánovi donesl Mynář

před 1 hodinou

Redakci Aktuálně.cz se podařilo získat dopis matky údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. Jeho matka v dopise adresovaném prezidentovi Miloši Zemanovi žádá o pomoc a vydání syna zpátky do Ruska. Nejvíce se jeho matka opírá do údajných požadavků vyšetřovatelů americké FBI. Za svědectví mu agenti údajně slíbili konec trestního stíhání finanční odměnu a americké občanství.

Praha - Prezident Miloš Zeman je přesvědčený, že údajný ruský hacker Jevgenij Nikulin má být vydán do Ruska místo do Spojených států. O svém názoru se od začátku roku snaží přesvědčit i ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), na kterém záleží, kam bude hacker vydán. A ministr zatím odmítá vyslyšet prezidentovo přání.

Pelikán navíc před dvěma týdny on-line deníku Aktuálně.cz potvrdil, že na něj v tomto ohledu prezident Zeman tlačí. Pelikána pár dní před tím ještě navštívil prezidentův kancléř Vratislav Mynář, který ministrovi osobně přinesl dopis hackerovy matky, která v něm prosí Miloše Zemana, aby pomohl dostat jejího syna zpátky do Ruska.

Dopis, v němž Nikulinova matka Ljubov Sokirdonovová označuje obvinění syna za absurdní, se nyní redakci podařilo získat. Nejvíce se jeho matka opírá do údajných požadavků vyšetřovatelů americké FBI.

"7. února 2017 jej nezákonně odvezli z věznice na schůzku s agentem FBI Jeffrey S. Millerem, který synovi nabízel, aby souhlasil s vydáním do USA, kde by v médiích zkompromitoval prezidenta Donalda Trumpa, když by se nařkl z prolomení serverů Demokratické strany a CIA," píše Nikulinova matka s tím, že za svědectví mu agenti údajně slíbili konec trestního stíhání, finanční odměnu a americké občanství.

Údajného hackera v USA obviňují z krádeže dat na různých sociálních sítích a tamní vyšetřovatelé jsou zřejmě přesvědčeni, že zná i pozadí operací ruské kybernetické války proti Západu.

"V opačném případě mu pohrozili nuceným vydáním do USA, kde dostane 54 let vězení. Jsem invalidní, pohybuji se na vozíku a je pro mě každým dnem těžší a těžší bojovat za život svého syna (toho staršího jsem pochovala před rokem)," píše Zemanovi Nikulinova matka a cituje z údajného kázání mistra Jana Husa: "Pravda vítězí nad vším. Každý křesťan by měl hledat pravdu, i když riskuje blahobyt, klid i život."

"Můj syn dal přednost pravdě před slíbeným blahobytem. Je mu jen 30 let. Má jeden jediný život a naději na spravedlnost," uzavírá matka dopis a prosí Miloše Zemana o pomoc.

To, že FBI po Nikulinovi žádala, aby se přiznal k útokům na servery Demokratické strany, už loni Aktuálně.cz řekl advokát Martin Sadílek. "Otázky se netýkaly ani tolik vydávacího řízení, jako spíše slibů a údajných možností, že pokud by spolupracoval a byl vydán do USA, bude se mít dobře," dodal.

České tajné služby navíc před několika týdny dostaly informace o tom, že Rusové se snaží dostat Nikulina z vězení a následně jej chtějí co nejrychleji přepravit na své území. Docílit toho údajně na základě zhoršení Nikulinova zdravotního stavu. I kvůli tomu má údajný hacker přísná bezpečnostní opatření a vězeňská služba hlídá, aby se mu někdo nepokusil třeba otrávit jídlo. O informacích informovalo Aktuálně.cz a týdeník Respekt na začátku února. Nyní podobné informace zveřejnila i další média.

Prezident se k případu na veřejnosti nevyjadřuje a opatrně ho komentuje i jeho mluvčí. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán však minulý týden veřejně přiznal, že na něj kvůli vydání Nikulina do Ruska Zeman tlačí.

"Je pravda, že tento rok proběhly dvě schůzky, kdy mě prezident žádal, abych nevydal ruského občana do USA, ale do Ruska," přiznal ministr poté, co o hradním lobbingu za Rusko informovalo s odkazem na své zdroje Aktuálně.cz a týdeník Respekt.

Premiér Andrej Babiš (ANO) redakci nedávno vysvětlil, že je pro Nikulinovo vydání do USA. "Mluvil jsem o tom s Pelikánem a určitě preferuji vydání do USA. Ale nemám na to žádný vliv," uvedl tehdy Babiš.

Prezidentovo jednání v tomto případu už kritizovali opoziční politici. Také podle expremiéra Vladimíra Špidly je nepatřičné, aby se hlava státu snažila takto přesvědčovat ministra spravedlnosti. "Mohu k tomu říct, že nic podobného jsem nezažil ani u prezidenta Klause, ani u prezidenta Havla," řekl redakci Špidla, podle kterého Zeman překračuje ústavní hranice.

"Prezidenti alespoň v evropských zemích se drží toho, co jim ústava nebo ústavní zvyklosti vymezují. Prezident by tohle dělat neměl. Pohybuje se způsobem, který není správný," uzavírá Špidla.

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) se také domnívá, že prezident by v žádném případě neměl u takové kauzy na ministra tlačit. "Ale to už je na integritě ministra, zda se nechá 'zatlačit'," říká Blažek a upozorňuje na to, že k vyjádření ministra Pelikána se Miloš Zeman zatím veřejně nevyjádřil.

O Nikulinovo vydání se přetahují Spojené státy s Ruskem, oba státy ho chtějí dostat z české vazby co nejrychleji na svoje území. V USA ho obviňují z krádeže dat na různých sociálních sítích. Týdeník Respekt již dříve informoval, že předchozí americký velvyslanec Andrew Schapiro o vydání hackera jednal s některými členy české vlády, a lobbuje i jeho současný nástupce v Praze Stephen King.

Rusové údajného hackera zase po zadržení v Praze obvinili z několik let starého prohřešku, kterého se dopustil ve své vlasti. Podle Respektu téma Nikulin otevřel při setkání se Zemanem v Soči koncem loňského roku ruský prezident Vladimir Putin. Rozhodnutí o tom, kam nakonec Nikulin zamíří, tak podle výsledku ovlivní české vztahy s USA i Ruskem.

Pražský městský soud projedná Nikulinovu žalobu na české ministerstvo vnitra kvůli neudělení azylu příští týden. Zasedání se bude konat z bezpečnostních důvodů přímo v pankrácké věznici.