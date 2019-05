Favoritem eurovoleb je podle průzkumů ANO před Piráty a ODS

Favoritem eurovoleb je podle dosavadních šetření ANO před Piráty a ODS, podobně jako v průzkumech pro sněmovní volby. Výsledek podle agentury Median bude záležet na účasti, na nižší by získaly opoziční strany.

O europoslancích chce za týden podle šetření agentur STEM/MARK a CVVM rozhodnout 27 procent voličů, skutečná účast ale bývá nižší. Při minulých volbách v květnu 2014 využilo svého práva hlasovat v evropských volbách 18,2 procenta Čechů.

Výsledky průzkumů voličských preferencí lze kvůli volbám do Evropského parlamentu oznámit naposledy v pondělí. Od úterý až do ukončení hlasování v sobotu platí zákaz jejich zveřejňování.

Vládní hnutí ANO Andreje Babiše by podle průzkumu CVVM, který byl zveřejněn koncem dubna, volilo 28 procent voličů. ODS by získala 12 procent, Piráti 10,5 procenta a KSČM deset procent hlasů. Sociální demokraty by volilo 8,5 procenta lidí. Podpora hnutí SPD, koalice STAN s TOP 09 a Zelenými se pohybovala kolem pěti procent stejně jako u lidovců.

Agentura Median koncem minulého týdne uvedla, že v evropských volbách by ANO mohlo podle účasti získat 22 až 25 procent hlasů, Piráti kolem 14 procent a ODS 13 až 14 procent hlasů. Koalice TOP 09 se STAN a Zelenými by měla v závislosti na účasti devět až 11 procent, SPD kolem deseti procent a lidovci sedm až devět procent hlasů. Komunisté a sociální demokraté by dostali pět až šest procent hlasů.

Šanci uspět ve volbách do Evropského parlamentu mají podle agentury STEM/MARK díky známosti svých lídrů a současných europoslanců i neparlamentní subjekty, jako jsou hnutí Hlas v čele s Pavlem Teličkou nebo Evropa společně, které vede Jaromír Štětina.

