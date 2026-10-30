„Fatální selhání předsedy Okamury.“ Parlamentní matador kroutí hlavou nad chováním politiků

Bývalý místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal z KDU-ČSL patří k největším parlamentním matadorům, v České národní radě a Poslanecké sněmovně zasedal v letech 1990 až 2010. Několik let přitom seděl na postu místopředsedy, kdy mnohokrát řídil schůzi, takže dokáže porovnávat dřívější a dnešní prostředí sněmovny jako málokdo jiný. A jak sdělil Aktuálně.cz, je rád, že v té dnešní už není.
„Můžete mi to věřit, nebo ne, ale já jsem byl fakt šťastný, že tam nejsem. Opravdu jsem byl šťastný,“ začal Jan Kasal povídání s Aktuálně.cz o „nezapomenutelné“ noci v Poslanecké sněmovně minulý týden z pátku na sobotu.
Tedy o okamžicích, kdy vládní většina schválila nad ránem v 1. čtení zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu.
Kasal jako člověk, který už politiku nesleduje dennodenně, se podle svých slov nedívá na jednání sněmovny pravidelně, ale tentokrát si ji pustil a to zrovna v čase, kdy předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura řídil schůzi a dělal všechno pro to, aby nedal moc prostoru opozici.
Což bylo patrné z toho, že oproti zvyklostem nepustil k řízení schůze místopředsedkyni sněmovny za STAN Barboru Urbanovou a neumožnil opozici ani přestávku na jednání klubů.
„Selhání předsedy Poslanecké sněmovny“
„Neslýchané. Nehorázné,“ tvrdí Kasal, který jinak není příznivec příliš ostrých slov. Toto ale bylo podle něj přespříliš.
„Řídil jsem schůze několik let. Zažil jsem řadu místopředsedů různých stran. Nikdy, opravdu nikdy se nestalo, že bychom omezovali střídání při řízení schůze tak, jak to bylo tentokrát. To je naprosto fatální selhání předsedy Poslanecké sněmovny,“ sdělil Kasal.
Stejnými slovo okomentoval i snahu Okamury zabránit opozici vzít si přestávku na jednání klubů. „Vždycky jsme takové žádosti vyhověli, aniž by se o tom pochopitelně hlasovalo,“ řekl Kasal.
Okamura se hájil tím, že v jednacím řádu sněmovny žádné automatické právo na takovou přestávku není. Což je pravda. Stejně jako je pravda, že tyto přestávky si často poslanci brali jen proto, aby uměle oddalovali schvalování něčeho, co se jim nelíbilo.
Ovšem dělali to politici všech stran a hnutí – včetně Okamurovy SPD. Když v minulém volebním období chtěly dnešní vládní strany opoziční přestávku, automaticky ji dostaly.
„Soumrak parlamentní demokracie“
Jenže atmosféra ve sněmovně se dál a dál zhoršuje, značně napjatá už byla v minulých letech, kdy například Okamura nebo premiér Andrej Babiš vystupovali dlouhé hodiny jen proto, aby oddalovali schvalování zákonů tehdejší vlády Petra Fialy.
Teď velmi napjaté vztahy mezi vládními a opozičními politiky vrcholí, takřka spolu nemluví.
„Jak to z dálky pozoruji, tak vztahy ve sněmovně jsou úplně tristní. Je to soumrak parlamentní demokracie v přímém přenosu. Často si vybavuji politiky, se kterými jsem se potkával, a absolutně si nedovedu představit, že by se někdo z nich choval při řízení schůze jako pan Okamura,“ konstatuje Kasal a vzpomíná některé dřívější politiky.
„V minulosti jsem zažil například Dagmar Burešovou, což byla úžasná dáma. Nikdy by se k takovému řízení schůze nesnížila,“ vzpomněl političku, advokátku a skautku, který byla předsedkyní České národní rady a později ministryní spravedlnosti.
„Mohl bych jmenoval i další. K něčemu takovému by se určitě nesnížil ani Milan Uhde,“ zmínil Kasal politika, který vedl Poslaneckou sněmovnu po roce 1993. „A myslím, že ani Luboš Zaorálek by něco takového neudělal, protože to by bylo prostě něco pod naši úroveň,“ dodal ještě jméno sociálního demokrata, který je v posledních letech mimo sněmovnu.
Jan Kasal je přesvědčený, že politici v minulosti vnímali práci v Poslanecké sněmovně zcela jinak, než ji vnímají někteří dnes. „Já mám pocit, že naše generace byla hrdá na to, že můžeme být v Poslanecké sněmovně, záleželo nám na tom, aby to v ní trošku vypadalo, záleželo nám na tom, co si myslí lidé,“ míní Kasal.
Zároveň upozorňuje, že také v jeho éře byli někteří politici, kteří budili veřejné pohoršení. A jmenuje konkrétně Miroslava Sládka, který se dostal do sněmovny za Sdružení pro republiku – Republikánskou stranu Československa.
„Lidově řečeno, byla to huba nevymáchaná, ale aspoň s ním byla občas legrace. Dnes je to jiné, politici se uráží velmi hrubě, když někdo z nich nevystoupí a nenazve druhého přinejmenším lhářem, tak to není žádné vystoupení,“ říká Kasal.
Kasal stojí za Grolichem
Přestože už není několik let poslancem, o politiku se živě zajímá a dodnes je činný v lidové straně. Blízko má i k novému vedení strany, velmi dobře se zná s 1. místopředsedou strany Benjaminem Činčilou, jasně stojí za předsedou Janem Grolichem. I proto má dveře do lidoveckého klubu ve sněmovně vždy otevřené a může kdykoliv do parlamentu zajít.
„Do sněmovny mě to už ale moc neláká právě kvůli atmosféře a vztahům, které vidím v televizi. Jak můžou poslanci různých stran mezi sebou vycházet, když na sebe často tak útočí?“ pokládá si otázku Kasal a opět vzpomíná na dřívější časy.
Podle něj byly vztahy mezi politiky a političkami určitě více přátelské, k čemuž přispívalo i to, že nebyly sociální sítě, kde dnes politici na sebe navzájem útočí. „Jak toto může skončit? To mi řekněte,“ kroutí hlavou Kasal.
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