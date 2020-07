Faltýnkův syn končí jako poslanecký asistent. Do ANO se vracet nechci, prohlašuje

Syn místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka Jiří skončil jako asistent poslance Rostislava Vyzuly (ANO). Sám Faltýnek starší v minulých dnech uvedl, že nejspíše nebude kandidovat na prvního místopředsedu. Ústup z pozic přichází poté, co Aktuálně.cz a HN upozornily, že policisté oba dva spojují s korupcí v brněnské kauze Stoka. Ve funkci, kvůli níž je podezřelý z korupce, Jiří Faltýnek zůstal.

Už v březnu si Faltýnek junior nechal pozastavit členství v hnutí. "V návaznosti na to a vzhledem k mému směřování v rámci hnutí jsem se rozhodl s panem profesorem ukončit spolupráci. Pana profesora si nicméně nesmírně vážím a nadále zůstáváme v kontaktu," komentoval své rozhodnutí pro HN Faltýnek. Na otázku, jak vidí své další kroky v hnutí, odpověděl: "V současné době se vracet nechci."

"Není z ničeho obviněn, je kolem něho ale hodně ruchu v médiích. Nechce poškozovat ANO. Dohodli jsme se proto, že spolupráci ukončíme do doby, než se očistí," doplnil pro Aktuálně.cz poslanec Vyzula. Faltýnek mu vypomáhal od roku 2014, za což pobíral měsíční plat 16 tisíc korun.

Faltýnek mladší nicméně nadále zůstává v dozorčí radě městské firmy Teplárny Brno. Právě v souvislosti s teplárnami policisté Jiřího Faltýnka podezřívají ze stamilionové korupce. Zatímco Faltýnek ml. seděl ve vedení městské společnosti, firmy Ivana Trunečky - jeho známého podnikatele a dle policistů další ústřední postavy korupční kauzy Stoka - dostávaly veřejné zakázky. Faltýnek si pak od Trunečky levně koupil dům.

"Faltýnci mají přímý vliv na rozhodování o veřejných zakázkách. Případně o tom, se kterými lidmi bude při ovlivňování tendrů spolupracováno," vyvozovali policisté a jako příklad uváděli právě teplárny.

"Své zkušenosti a odbornost považuji na vysoké úrovni i vzhledem ke svému historickému působení v této firmě - už od roku 2015. Chci zde setrvat, dokud se rada města nerozhodne jinak," odůvodnil pro HN Faltýnek junior.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš přitom to, aby v obou funkcích skončil, chtěl už v roce 2015, když prasklo, že syn jeho pravé ruky bere stovky tisíc z veřejných peněz.

Na rozdíl od Faltýnka mladšího zůstává dál Vyzulovým asistentem Faltýnkův blízký přítel a bývalý spolužák Aleš Kvíčala (ANO). Jak již redakce v únoru informovaly, právě za Kvíčalu se v roce 2016 přimlouval expolitik hnutí ANO a hlavní obviněný kauzy Stoka Jiří Švachula, aby dostal místo kontrolora na radnici Brna-střed. Právě zde Švachula dle policistů ve velkém manipuloval veřejné tendry.

Faltýnek se zřejmě jedné funkce vzdá

Kauza Stoka možná bude mít dopad i na jeden z postů Jaroslava Faltýnka. Premiér před pár dny v TV Nova oznámil, že Faltýnek nejspíše příští rok nebude obhajovat post prvního místopředsedy hnutí. Faltýnek to zpočátku nepotvrdil. Nakonec to ale připustil Hospodářským novinám. "Člověk nemá právo být unavený?" ptal se. Dodal ale, že jeho rozhodnutí souvisí se situací v Brně a tamější kauzou Stoka.

Mimochodem, do Stoky mírně "smočil" také samotného Babiše. Když dle pátrání redakcí před komunálními volbami v roce 2014 přijel šéf hnutí do Brna, jednu z televizních předvolebních debat ho lokální vedení ANO dosazené Faltýnkem vzalo sledovat do Švachulova podniku Garage Wine. Právě tam později dle policistů zval Švachula vlivné domlouvat manipulace a policisté tam nainstalovali štěnice.

Reálný vliv Faltýnka ale neplyne z postu prvního místopředsedy. Zákulisní zdroje z vedení ANO i Sněmovny se shodují, že pro Babiše je nepostradatelný jako organizátor politiky. Na rozdíl od Babiše totiž má trpělivost účastnit se zákulisních vyjednávání ve sněmovně, bez nichž navíc vláda, která nyní nemá většinu, nic neprosadí. Jako šéf poslaneckého klubu také při každém hlasování slouží jako "semafor", který poslancům hnutí radí, co mají podpořit a co zavrhnout.

Na dotaz, zda s Faltýnkem dále počítá jako s šéfem poslaneckého klubu, Babiš neodpověděl.

Stoka je už druhý vážný střet Babiše a Faltýnka za poslední roky. Už v roce 2018 Babiš osekal Faltýnkovu paralelní mocenskou síť, kterou si vybudoval ve státní správě. Dle něj nebyla loajální ANO, ale právě Faltýnkovi. Patrný byl zejména jeho vliv v resortu dopravy, který mu původně Babiš svěřil k dohledu. Vše vyvrcholilo loni, když prasklo, že Faltýnka policisté podezřívají z manipulace miliardového tendru na mýto ve prospěch firmy Kapsch. Prostředníka mezi ním a rovněž podezřelým šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem dle detektivů dělal právě Švachula.

Kauza Stoka, která silně rezonuje před nadcházejícími podzimními krajskými volbami, je další zásadní problém. Podezření policie, že se Jaroslav Faltýnek a jeho syn Jiří v Brně podíleli na stamilionových manipulacích zakázek se Švachulou, nejprve oba muži odráželi jako nesmysly. Aktuálně.cz a Hospodářské noviny ovšem zveřejnily i nahrávku pocházející z policejního odposlechu, na níž rodinný přítel a hlavní postava kauzy Jiří Švachula rozebírá odvádění provizí z veřejných zakázek "Faltýnkům".

Faltýnek nejdříve přitom prohlašoval, že s Brnem nemá nic společného a k Švachulovi nemá "žádný vztah". To ale vyvrátil i jeho syn, který redakci potvrdil, že jsou oba s obviněným politikem dlouholetí přátelé. HN a Aktuálně.cz navíc zjistily, že to byl právě Faltýnek starší, kdo Švachulu i přes odpor tehdejších členů brněnské buňky do hnutí přivedl.

"Dal nám pakl jmen. Nikdo je neznal, ale bylo nařízeno, že je musíme vzít," popsala již dříve redakci zakládající členka a první předsedkyně buňky Brno-střed Marie Škárková. "Za Švachulou stojí Faltýnek," doplnil pro HN bývalý předseda krajského ANO Bohuslav Chalupa.

Kromě Švachuly byli mezi dalšími lidmi "protlačenými" Faltýnkem i Švachulova matka, jeho známí z ulice, kde bydlel, bývalý šéf brněnského ANO a další podezřelý z korupce Pavel Dvořák nebo exprimátor Brna Petr Vokřál. Faltýnek navíc posouval termín oblastního sněmu, na kterém se volil nový předseda této organizace, až do doby, než se do buňky dostali právě "jeho lidé", kteří získali převahu.

Po volbách v roce 2014 se tak stal Švachula místostarostou Brna-střed a následně dle policie začal obratem na radnici manipulovat stamilionové zakázky, které měl v gesci.

Jak se obrodí brněnská buňka?

Otázkou nyní je, jaký vliv bude mít Faltýnek a jeho syn na znovu se rodící brněnskou buňku hnutí. Ještě než Babiš před pár dny rozhodl o zrušení celého zdejšího ANO, Faltýnek ml. porazil v boji o vliv v hnutí na jižní Moravě exprimátora Petra Vokřála, zamýšlenou jedničku krajských voleb. Ten z ANO úplně odešel.

Jak už zaznělo, Jiří Faltýnek si po zveřejnění policejních podezření a jeho vazeb na Švachulu nejdříve členství v hnutí pozastavil. Škrtnutím brněnské buňky ale technicky členem ANO přestal být úplně.

Na otázku, jak své "směřování" v hnutí vidí, Faltýnek odpověděl: "V současné době se vracet nechci." Dle několika zdrojů Aktuálně.cz ovšem taková varianta není ve hře pro předsedu ANO Andreje Babiše. Ten své pravé ruce oznámil, že Faltýnka ve straně nechce. Aktuálně.cz ho s prosbou o komentář oslovilo. Na dotazy neodpověděl.

Organizace se nyní staví znovu. Už nyní je ale jasné, že zastupitelský klub ANO na magistrátu se nejspíše rozštěpí. A syn dvojky ANO má na část jeho členů pořád značný vliv. Babiš ale odmítá svěřit opětovné sestavení buňky jeho otci, který v minulosti regionální ANO budoval od nuly.