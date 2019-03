Faltýnkův Prostějov přitvrdil. Šikanují nás, říká opozice ve městě s mlčící většinou

Před týdnem v Prostějově nejvýraznější kritičce vedení města kdosi polil celé auto barvou. Bývalá šéfka tamní buňky ANO míní, že akt byl politickou mstou. Nesporné je, že vztahy mezi politiky ve městě jsou mimořádně vyhrocené. Proti sobě stojí koaliční tábor vedený tamní buňkou ANO, jejímž nejznámějším členem je druhý muž hnutí Jaroslav Faltýnek, a opozice tvořená menšími stranami. Vlekoucí se spory a nevybíravé metody boje už odradily od účasti ve volbách většinu obyvatel města.

Roky tu největší výtržnost představovalo rámusení popelářského vozu. Prostějovská Borová ulice je klidné místo na okraji města, kde žijí převážně lidé s vyššími výdělky. Po celé délce má zámkovou dlažbu, lemují ji vesměs nově postavené rodinné domy, před kterým tu a tam parkují naleštěné vozy.

Minulý pátek brzy ráno ale jednu z obyvatelek čtvrti, opoziční zastupitelku a bývalou šéfku prostějovské buňky hnutí ANO Zuzanu Naiclerovou, čekalo překvapení. Svoji červenou Škodu Kodiaq našla od střechy až po kola důkladně potřísněnou čerstvě zasychající šedostříbrnou barvou.

"Bylo 6:30, když mi to manžel, který vychází z domu dříve, volal," vypráví Naiclerová, která je přesvědčená, že čin souvisí s jejím politickým působením ve sdružení Změna pro Prostějov. "Stálo tu víc aut, polité a páchnoucí acetonem bylo jen moje, tady se přece nikdy nic takového nedělo. Navíc v osobním životě žádné nepřátele nemám, žijeme s manželem obyčejný nenápadný rodinný život," říká matka tří dětí, která pracuje jako účetní u místního prodejce škodovky.

Rozchod s ANO kvůli nedemokratičnosti

Sedmačtyřicetiletá žena je mezi místními opozičními politiky nejtvrdší kritičkou poměrů na radnici, kde nyní vládnou její bývalí kolegové z hnutí ANO, místní sdružení Pévéčko, ODS a ČSSD. 24 let tady byl zastupitelem a několik volebních období i radním druhý muž ANO Jaroslav Faltýnek. Kandidoval i v posledních komunálních volbách, avšak mandátu se vzdal.

Naiclerová, která se s Faltýnkem a hnutím rozešla kvůli jeho údajné nedemokratičnosti v roce 2016, tvrdě kritizuje například stavební úřad za povolování některých staveb v rozporu s územním plánem.

Ona i další opoziční zastupitelé poukazovali také na to, že město chtělo přidělit milionové dotace místnímu hokejovému klubu LHK Jestřábi, který je nyní v insolvenci, přestože předseda klubu Michal Tomiga i samotný spolek měli exekuce. Kvůli nesrovnalostem v účetnictví klubu, krácení daní a manipulacím s fakturami nyní čelí předseda policejnímu obvinění. Žena požadovala jasné vyčíslení, za co poskytnuté dotace utratil.

Od loňska také neúspěšně vymáhá úplné informace o hospodaření městské společnosti Lesy města Prostějova a její dceřiné firmy Dřevo Prostějov. "Uvnitř i mezi oběma stoprocentně městem vlastněnými společnostmi jsou zcela neprůhledné peněžní toky, máme podezření, že se tam vyplácejí na odměnách velké peníze. Říká se také, že peníze z Dřeva jdou tajně do hokejového klubu. Pro město by neměl být problém účty podniků zveřejnit a vše vyvrátit," říká Naiclerová, která trvá na svém právu zastupitelky mít o městských podnicích veškeré informace.

Lidé z radnice mi říkali, že na mě mají něco najít

Mezi poškozením vozu a svým kritickým působením v zastupitelstvu vidí přímou souvislost i proto, že prý nečelí šikaně poprvé.

"Známí úředníci z radnice mi říkali, že už dostali pokyn na mou osobu cokoli najít. Několikrát už o mně velmi nelichotivě psal místní tisk nakloněný radnici (jednatelem vydavatele je bývalý prostějovský radní a dlouholetý člen ODS Zdeněk Peichl - pozn. red.). Před volbami například, že stavím dům v blízké obci Čehovice a že mi hrozí ve správním řízení pokuta až půl milionu korun. Přitom žádné řízení proti mně nebylo vedené, byl to úplný nesmysl," popisuje žena.

Že se Naiclerová stala obětí zastrašování, si myslí i šéf dalšího opozičního sdružení Na rovinu a zastupitel Aleš Matyášek. "Kdyby to byl jen vandalismus a někdo si chtěl zchladit žáhu na autech, tak je polije všechny. Ale tady byla další auta nepoškozená, je jasné, že se ten člověk soustředil jen na ni a polil ho neuvěřitelně důkladně. To přece není samo sebou," řekl.

Matyášek nevylučuje, že incident mohl být sólo akcí ojedinělého pachatele, za hlavního viníka ale označuje vyhrocenou atmosféru mezi politiky ve městě. "Ta k tomu určitě přispívá. I na mě vyšel těsně před volbami v místním tisku hanlivý inzerát, který obsahoval sedm jasných pomluv, například, že tam, kde jsem dříve pracoval, se ztrácely statisíce korun a podobné nesmysly," říká muž, který je dnes na volné noze, živí se převážně účetnictvím a učí na místním gymnáziu plavání.

Metody, kterými se prostějovská politika vyznačuje, podle něho nejsou fér. Připomíná i chybějící nezávislá lokální média. "Informace, které se k lidem dostávají, jsou jednostranné, většinou popisované z pohledu vedení," říká.

Po auditu vše poskytneme

Šéfové města se brání a částečně přechází do protiútoku. "Informace opozici dáváme, vše poskytujeme v zákonné lhůtě. U lesních společností ale není hotový audit, tak je snad jasné, že před jeho dokončením nemůžeme účetní uzávěrky poskytnout, vše dodáme v dubnu," říká primátor Prostějova František Jura (ANO), který považuje prohlášení Naiclerové za nešťastné.

"Poškozuje město, samozřejmě odmítáme, že bychom něco takového iniciovali. Čin jednoznačně odsuzuji a chci, aby byl vyšetřen," dodal primátor.

Ostřejší byl ve vyjádření pro ČTK jeho náměstek Jiří Pospíšil (Pévéčko). "Spojování vandalského činu s údajným neposkytnutím účetní závěrky městských společností je naprosto nepřijatelné a z mého pohledu hraničí s trestným činem pomluvy. Vyjádření paní zastupitelky Naiclerové, které zveřejnila na sociální síti, necháme prověřit našimi právníky," uvedl Pospíšil.

Zajedno je s vedením i jednatel obou městských lesních a dřevařských společností Tomáš Vrba. "Výsledky samozřejmě zveřejňujeme, například v obchodním rejstříku ve sbírce listin. Před auditem ale závěrky dát nemůžeme, uděláme to v dubnu," řekl ve skromně vybavené kanceláři podniku Lesy města Prostějova (LMP), který sídlí v jednom ze sedmipatrových paneláků poblíž centra.

Vrba navíc uvedl, že odměny členů dozorčích rad podniku Lesy města Prostějova, jehož obrat činí od 30 do 50 milionů ročně a loni vykázal zisk 1,6 milionu, jsou přibližně 80 tisíc korun ročně. Odměny předsedy pak kolem 90 tisíc. "Jsou schválené radou města už roky a nemění se. A u podniku Dřevo Prostějov (kde jsou stejní členové jako u LMP - pozn. red.) je to bez odměny," dodal. Obrat a výsledek podniku Dřevo Prostějov sdělit odmítl. "Ta firma se rozběhla loni v polovině roku. Počkejte si na audit," řekl pouze.

Řada obyvatel města je ze sporů svých politiků unavená. "Přiznávám, že se v tom vůbec nevyznám, nechodím ani volit," říká číšník v restauraci U Chmelů. "Zaslechl jsem, že té zastupitelce nabarvili auto, ale mě politika nezajímá. Hlavně ať jede hokej, jinak je mi to jedno," poznamenal asi třicetiletý muž na baru.

Oba muži zřejmě představují typické prostějovské obyvatele. "Velká většina lidí místní politice nerozumí, kauz je tolik a tak nepřehledných, že byste musel napsat knihu, abyste to lidem vysvětlil. Ale kdo by ji četl. Může tu být určité znechucení, což může mít vliv na nízkou volební účast," naráží Matyášek na výjimečně nízkou chuť Prostějovanů účastnit se nejen posledních ale i těch předchozích komunálních voleb.

Zatímco celorepublikový průměr byl loni u komunálních voleb přes 47 procent a v samotném okrese Prostějov dokonce téměř 50, volební účast ve městě činila jen 37,8 procenta.

Tomu, kdo vládne, vyhovuje, že lidé ztrácí o politiku zájem

Studentský aktivista a novinář Jakub Čech v kavárně Prostor, ze které je výhled na chátrající Společenský dům a zpustlou tržnici, míní, že současným vládcům města nízký zájem lidí vyhovuje. "Ozdobí město květinami, pochlubí se stavbou v místním zpravodaji a lidé jim to baští nebo ani k volbám nechodí. Tak se vládne nejlépe," říká.

Zdůrazňuje navíc, jakou má radnice na malém městě moc. "Každý, i třeba jen člen nějakého kroužku, pěveckého sboru, je na jejich dotacích, příspěvcích závislý. V městských firmách pracuje spousta lidí, řada dalších má od nich zakázky. Není jednoduché být proti radnici ve městě, které má jen 40 tisíc obyvatel. Je tu i vliv Agrofertu, který tady má dva podniky, Pekárnu Penam a mrazírny Profrost," říká mladík, který v roce 2016 obdržel za svoje veřejné vystupování a odhalování nepravostí v publikovaných textech cenu Člověka v tísni Gratias Tibi a o rok později mu Nadační fond proti korupci udělil Cenu za odvahu.

Podle mnohých místních politiků se bez vědomí člena představenstva Agrofertu a druhého muže ANO Faltýnka ve městě skutečně nic důležité neobejde. "On je tím, kdo je v pozadí, ale vždy chtěl o všem důležitém vědět," říká Naiclerová. "Pro vedení města je nepostradatelný, lobbuje za klíčové projekty v Praze. A je nutné uznat, že jednat s lidmi on umí," míní Matyášek, který je Faltýnkovým spolužákem z gymnázia.

Faltýnek se postavil například za stavbu haly Národního sportovní centra, za kterou stojí zejména další vlivný Prostějovan, tenisový manažer Miroslav Černošek, který s Faltýnkem dokonce bydlel ve stejné ulici. S Prostějovem jsou ale spojena i další jména známá z celostátní politiky. Postu zastupitele se brzy po volbách vzdal místopředseda SPD Radek Fiala, ředitelem místního gymnázia je vlivná zákulisní postava SPD a premiérův poradce pro školství (na Faltýnkovo doporučení) Michal Šmucr.

Lokálně silné lídry však má i místní ČSSD, ODS a hnutí Pévéčko, které tvoří s ANO koalici. O nepočetné voliče tak v Prostějově soupeří řada zkušených komunálních politiků. Zřejmě i proto tady ANO v posledních volbách obdrželo jen osmnáct procent, což je pro takovou baštu hnutí překvapivě slabý výsledek.

S nezájmem o politiku to ale v Prostějově zřejmě není do budoucna úplně ztracené. Aspoň podle toho, že osmnáctiletý opozičník Čech už tady dnes platí tak trochu za celebritu. "Omlouvám se za vyrušení, ale moc ti fandím," přistoupí během hovoru ke studentovi zhruba stejně stará dívka, aby mu na prázdném účetním lístku zanechala svoje telefonní číslo. "To se mi zas tak často nestává," začervená se mladík, brzy však pokračuje ve své analýze, za kterou by se nemusel stydět ani zkušený politolog.