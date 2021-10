ANO je na cestě do opozice. Babiš i vítězné koalice čekají na prohlášení Hradu

Na jedné straně mluví Andrej Babiš o tom, jak mu prezident Miloš Zeman krátce před převozem do nemocnice řekl, že ho pověří sestavením nové vlády. Zároveň ale dodává, že jeho hnutí ANO může být i v opozici. Vítězné koalice Spolu a Pirátů se STAN mu chtějí nabídnout křesla ve vedení sněmovny, pokud jim rychle a bez zbytečných komplikací předá moc. Otázkou je, co Babiš udělá. A co udělá Zeman.

Budovu Poslanecké sněmovny zná Marek Benda z ODS dobře. Zasedal v ní už krátce po listopadu 1989, kdy tu pracovala Česká národní rada. Od té doby je s výjimkou dvou let poslancem nepřetržitě a po víkendových volbách zasedne už jedenácté funkční období. Když ale přišel v úterý do kuloárů, nepříjemně ho překvapilo, že zmizel obchod, kde si politici a parlamentní zaměstnanci kupovali noviny nebo občerstvení. "Na to se určitě budu ptát. Proč to zmizelo?" zavrtěl hlavou u zrušené trafiky.

Právě Benda je podle zákulisních informací jedním z hlavních kandidátů na post předsedy sněmovny. Zájem ODS o tuto funkci potvrdil stranický místopředseda Martin Kupka. Pokud by se jím stal Benda, mohl by se jako šéf nejen ptát kanceláře sněmovny, proč je obchod zrušený. Ale také ovlivnit, aby jej kancelář vrátila zpátky.

Na dotaz Aktuálně.cz, zda se bude o předsednickou funkci skutečně ucházet, odpověděl Benda vyhýbavě. "Kam mě náš předseda Petr Fiala dá, tam budu sloužit," řekl. V kuloárech se o Bendovi také mluví jako o možném ministrovi spravedlnosti ve vládě, kterou by vítězné koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, a Pirátů se STAN chtěly složit.

Určitější byla poslankyně ODS Jana Černochová. Na dotaz, kdo by mohl být předsedou sněmovny, spontánně odpověděla: "Jeden žhavý kandidát tady přece stojí." S poukazem na Bendu. Dál se ale i ona omezila na konstatování, že o místech ve vedení sněmovny se bude teprve jednat. Stejně jako o vládě.

Politici koalice Spolu ale v zákulisí upozorňují, že šanci na křeslo předsedkyně sněmovny má také šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Ta redakci Aktuálně.cz odpověděla, že o personálních věcech nechce mluvit, variantu svého předsednictví ale nevyloučila. Možnost potvrdil pod podmínkou anonymity i jeden z politiků koalice Spolu. "Víme, že má zájem o toto křeslo. A je možné, že ho získá, protože ODS už má předsedu Senátu a bude mít i předsedu vlády," uvedl.

Pokud by se Pekarová Adamová stala šéfkou sněmovny, padla by možnost, že se stane ministryní práce a sociálních věcí, o které se v zákulisí také mluví. TOP 09 by pak do vlády nabídla dva kandidáty. Lékaře a poslance Vlastimila Válka na ministra zdravotnictví a starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře na ministra zahraničí.

Čeká se na Babiše i na Zemana

Lídři koalic, které ve víkendových volbách získaly dohromady 108 poslaneckých mandátů, se sejdou během středy a začnou domlouvat, koho nasadí do vedení sněmovny a koho do případné vlády. Shodnout se také musí na jejím programu. Zároveň budou s napětím čekat na to, koho prezident Miloš Zeman pověří sestavením vlády. Už před volbami prohlašoval, že kabinet nechá složit předsedu vítězné strany, nikoli koalice. Nejvyšší zisk má právě Babišovo hnutí ANO.

"V neděli, když jsem hovořil s panem prezidentem, mluvil o tom, že když nastane ta chvíle, tak mě osloví. Opakovaně to říkal, a je na mně, jestli to přijmu, nebo ne," zmínil Babiš v úterý odpoledne schůzku, kterou měl se Zemanem v Lánech. Z té ale prezidenta odvezla sanitka do Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde je nyní hospitalizovaný. O jeho stavu nepodávají lékaři ani prezidentovo okolí žádné bližší informace. Babiš zatím neuvedl, zda pověření od prezidenta přijme.

Některá slova politiků, ať veřejně pronesená nebo řečená v zákulisí ale naznačují, že předseda hnutí ANO zvažuje odchod do opozice, aniž by se pokoušel hledat potřebnou většinu 101 poslanců pro důvěru své budoucí vládě. "Ví, že tuto většinu nemůže získat. Zároveň ale nemůže jít do opozice automaticky, protože by tím zklamal své voliče. A těch má stále mnoho," řekl Aktuálně.cz jeden z poslanců, který se účastnil úterního jednání klubu ANO. Nepřál si být ale jmenován.

Události z jednání, kterého se účastnil také Babiš, napovídají variantě odchodu ANO do opozice. Novou předsedkyní klubu se stala současná ministryně financí Alena Schillerová, která vystřídala dosavadního šéfa klubu Jaroslava Faltýnka. Ukazovalo by to spíš na to, že ANO s příští vládou nepočítá. Nejvíc času navíc poslanci debatovali o tom, kdo budou její stínoví ministři. Tak se chová strana, která sbírá síly na opoziční boj.

Ještě jasněji promluvil samotný Faltýnek. "Umíme počítat do 108 a umíme počítat do 104, takže počítáme s tím, že budeme v opozici," prohlásil po jednání klubu. Narážel na to, že předpokládaná nová vládní koalice má 108 poslanců. Pokud by do vlády nešli Piráti, měla by o čtyři méně.

“Porážku? My umíme počítat,” odpovídá poslanec ANO Jaroslav Faltýnek na otázku @Aktualnecz , zda ANO uznává porážku a premiér Andrej Babiš se nebude pokoušet sestavit po volbách novou vládu. ANO nemá hlasy na to, aby mohlo novou vládu sestavit. Více na našem webu. pic.twitter.com/Zh2LH77PcV — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) October 12, 2021

O budoucím rozložení sil Faltýnek mluvil otevřeně i dál. "Jsem rád, že budoucí vládní koalice akceptuje, že jsme nejsilnější poslanecký klub se 72 poslanci, a že máme podle systému poměrného zastoupení nárok na konkrétní pozice ve sněmovně," uvedl. "Pokud se jedná o předání moci, určitě ho nebudeme blokovat. V situaci, ve které se naše země nachází, by to nebylo moudré. Je potřeba dát občanům jistotu, že tady vznikne nová stabilní vláda," řekl.

Jasněji by mělo být během středy. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček v úterý upozornil, že Hrad na středu připravuje veřejné prohlášení. Na otázku ČTK, zda chce Zeman skutečně pověřit sestavením vlády Babiše, Ovčáček odpověděl: "K této záležitosti lze očekávat vyjádření v průběhu zítřka." Tedy ve středu.

ANO se ale dostává pod tlak zástupců koalice Spolu. Ti dávají najevo, že pokud bude Babišovo hnutí oddalovat svůj odchod do opozice, nemůže počítat se vstřícností při obsazování vedení sněmovny a výborů. Faltýnek i nynější předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) ale uvádějí, že ANO o místa ve vedení sněmovny i v čele řady výborů stojí.

S postem místopředsedy sněmovny se může pomalu loučit SPD Tomia Okamury. Koalice Spolu a Pirátů se starosty ji odmítají na tak vysokém místě. "Nevidíme důvod, proč by ve vedení měla být strana, která je svými projevy zjevně extremistická, za hranou slušnosti a demokratických principů. Navíc mají méně poslanců než minule," řekl nový předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný. "Je to pro nás velmi nepříjemné překvapení. Naprosto s tím nesouhlasíme," reagoval Okamura.

Středeční jednání zástupců obou koalic by mělo nejen potvrdit postoj k SPD, ale především ukázat, jak budou postupovat při složení sněmovny a vlády a také při tvoření příštího společného vládního programu. Jednání také více prozradí, zda hlavním kandidátem na šéfa sněmovny bude skutečně Marek Benda z ODS.

Základním kamenem budoucích úvah ale zůstává prezident Miloš Zeman. Právě na něm záleží, koho sestavením vlády pověří. Zda dá přednost Babišovi, jehož ANO má ve sněmovně ze všech zvolených stran nejvíce poslanců, nebo lídrovi opozičních koalic Fialovi, který se může opřít o sněmovní většinu. S výjimkou Zemanova nejbližšího okolí nikdo netuší, jak na tom prezident zdravotně je. Hradní mluvčí Ovčáček v úterý uvedl, že Zeman komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi. V nemocnici ho navštívila rodina a prezidentův kancléř Vratislav Mynář.

Politici různých stran dávají ale najevo, že slovům prezidentova okolí příliš nedůvěřují. Vzhledem k Zemanově hospitalizaci na oddělení intenzivní medicíny je pravděpodobné, že je jeho stav vážný. V Ústřední vojenské nemocnici prezident pobýval už v září, strávil tam osm nocí. Jeho mluvčí poté uvedl, že Zeman nemá žádné onemocnění nebo problémy, které by ho ohrožovaly na životě.

Před dvěma lety nemocnice uvedla, že je prezident trpí úbytkem a narušenou funkcí svalů, zejména dolních končetin. V roce 2019 lékaři uvedli, že za poslední dva roky zhubl 20 kilogramů, je kuřák a pravidelně užívá alkohol. Zjistili tehdy dehydrataci a podvýživu.

Kancléř Mynář musí nyní očekávat dopis ze Senátu, ve kterém ho předseda Miloš Vystrčil (ODS) požádá o sdělení, jaká je prognóza vývoje Zemanova zdravotního stavu. Vystrčila tím pověřil organizační výbor horní parlamentní komory. Předseda se přitom netají obavami o prezidentův zdravotní stav. "Máme obavu, zda mu umožňuje vykonávat jeho úřad," prohlašuje Vystrčil.