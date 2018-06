Faltýnek chystá výstavu svých obrazů. Pomáhá mu právník, který má zakázky na dopravě i magistrátu

Vernisáž šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka se má uskutečnit v úterý 5. června ve výstavním prostoru Hauch Gallery.

Praha - Místopředseda vládního hnutí ANO Jaroslav Faltýnek a pravá ruka Andreje Babiše se v Praze představí v netradiční roli. V minulých dnech rozeslal pozvánky na vernisáž svých obrazů, která se má uskutečnit v úterý 5. června ve výstavním prostoru Hauch Gallery.

Na akci vystoupí šumperská kapela 05&Radeček, ale další podrobnosti nejsou známy. Faltýnek na žádnou z otázek ohledně organizace výstavy neodpověděl. Podle jednoho z čelných politiků, jenž pozvánku obdržel, by se ale mohly dostavit až tři stovky hostů. Celý večer má motto "Staří blázni jsou bláznivější než mladí".

Jednorázová akce pro zvané

"Mohu sdělit pouze to, že příští úterý je u nás jednovečerní privátní akce, pouze pro zvané hosty," uvedl pro Aktuálně.cz majitel Hauch Gallery Jan Třeštík. Že by se jednalo o akci Jaroslava Faltýnka, potvrdit odmítl. Dodal jen, že výstava úterní vernisáží také skončí, další pokračování, jehož by se mohla zúčastnit i veřejnost, mít nebude.

Spoluorganizátorem výstavy je známá pražská advokátní kancelář Kříž a partneři v čele s profesorem Janem Křížem.

"Není na tom nic mimořádného, výstavy organizujeme už od roku 1993, čtyřikrát do roka," uvedl pro Aktuálně.cz Kříž. Ani v tom, že se tentokrát spojili s vlivným politikem a ne s profesionálním malířem, nic zvláštního nevidí.

"Mě prostě zaujalo, že on je vedle politika i amatérský malíř, nevidím na tom nic divného. Tak jako někdo jiný dává peníze do basketbalu nebo jezdí lovit buvoly do Afriky, tak já organizuji výstavy. Ujišťují vás, že z toho žádný profit nemám. Ale jestli vás to irituje, já už to příště dělat nebudu, nemám to zapotřebí," reagoval poněkud podrážděně Kříž.

Výslovně odmítl, že by spolupráce s vlivným politikem Babišova hnutí mohla souviset s veřejnými zakázkami. "Pokud vím, pan Faltýnek se věnuje zemědělství - je ve sněmovně předsedou zemědělského výboru -, to není můj obor," uvedl šéf advokátní kanceláře, která má nyní mimo jiné smlouvy od hlavního města Prahy či od Správy železniční dopravní cesty.

To jsou ale právě subjekty, kde má výrazný vliv Babišovo a Faltýnkovo hnutí. Faltýnek má ve vedení SŽDC několik sobě blízkých osob - člena správní rady Milana Ferance (svého dlouholetého kolegu z Agrofertu), náměstka generálního ředitele pro správu majetku Tomáše Drmolu (Faltýnkův spolužák z prostějovského gymnázia) či bezpečnostního ředitele Pavla Neorala (bývalý šéf prostějovské kriminálky).

Šumperská kapela O5&Radeček, která na úterní vernisáži vystoupí, je Faltýnkova oblíbená. Jak už napsal týdeník Ekonom, jejího loňského koncertu na střeše pražského obchodního domu Kotva se druhý muž hnutí ANO zúčastnil v okruhu svých přátel, mezi nimiž nechyběla ani pražská primátorka Adriana Krnáčová, majitel stavební firmy Silnice Group Karel Rypl či severočeský uhlobaron Jan Dienstl.

Zajíček a lasička

Šestapadesátiletý Faltýnek, nedávno zbavený trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo, už před podzimními sněmovními volbami v jednom ze spotů uvedl, že malování je jeho velká vášeň, podobně jako vaření a pěstování bonsají. Výtvarné činnosti se prý věnuje už do dětských let, kdy navštěvoval lidovou školu umění. Má slabost pro kubismus. Sám se dlouhá léta věnoval enkaustice (malování horkým voskem). Vystavoval už prý v několika moravských galeriích.

Jak loni v létě uvedl pro Aktuálně.cz, s jeho díly se už mohli potkat i návštěvníci motorestu Naháč u dálnice D1, jehož majitelé některé obrazy zakoupili. Jak tehdy také druhý muž ANO prozradil, po delší tvůrčí pauze přesedlal od enkaustiky k malování akrylovými barvami.

V jeho tvorbě se často zrcadlí momentální nálady. Depresivně potemnělá krajinka z loňského února tak podle politika odráží tehdejší osobní i zdravotní problémy. Z loňského dubna je pak obraz v pastelových barvách nazvaný Zajíček a lasička. Ten má zase reflektovat velikonoční atmosféru.