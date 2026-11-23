Příbramští kriminalisté vyšetřují podvod, při němž se pachatelé vydávali za bankéře a kurýra. Padesátiletá žena uvěřila jejich tvrzení, že jsou její finance ohroženy, a postupně jim předala více než dva miliony korun. Na webu středočeské policie o tom v pondělí informoval mluvčí Pavel Truxa.
Ženu telefonicky kontaktoval muž, který se vydával za bankéře. Tvrdil, že se někdo pokouší jejím jménem sjednat úvěr je nutné její prostředky co nejrychleji ochránit. Aby o úspory nepřišla, měla je postupně vybírat ze svého účtu a předávat v hotovosti na předem určených místech neznámému kurýrovi, který je měl údajně převézt do bezpečí.
Žena pokynům uvěřila a během několika dnů ze svého účtu desetkrát vybrala hotovost. Po každém výběru předala peníze neznámému muži, který vystupoval jako kurýr.
Celkově podvodníkům odevzdala 2,2 milionu Kč. Pachatel ji po celou dobu udržoval na telefonu. Dokonce chtěl slyšet její komunikaci s bankovními zaměstnanci při výběrech hotovosti, aby měl kontrolu nad tím, co se v bance odehrává. Poškozenou také přiměl k videohovorům v místě jejího bydliště.
Když měla žena předat další hotovost, dostala pokyn, aby si zavolala taxi. Během cesty měla vydržet na telefonu a řídit se instrukcemi podvodníků. Taxikář měl ale podezření, že by mohlo jít o podvod. Situaci ženě vysvětlil a místo na určenou adresu ji odvezl na policejní služebnu. Žena díky němu nepřišla o dalších 300 000 korun, které měla podvodníkům předat.
„Policie opakovaně upozorňuje, že skuteční pracovníci bank po klientech nikdy nepožadují, aby vybírali své úspory v hotovosti a předávali je neznámým osobám nebo kurýrům. Stejně tak po nich nechtějí převádět peníze na údajně bezpečné účty,“ připomněl Truxa.
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