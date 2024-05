Inženýrem ihned za 70 tisíc. Žena nabízela falešný diplom, pak před reportéry utíkala

Zhruba čtyřicetiletá žena prodává falešné vysokoškolské diplomy. Například za bakalářský titul z Českého vysokého učení technického požaduje 70 tisíc korun. Přesvědčuje, že padělek nikdo od originálu nepozná. Reportéři Aktuálně.cz stejnou ženu už dříve přistihli při prodeji padělaného maturitního vysvědčení. I tentokrát před nimi utekla. Případem se zabývá kriminální policie.

V rušném obchodním centru v pražských Štěrboholech před pobočkou pošty nervózně přešlapuje mladý muž. Dnes má získat vysokoškolský diplom. Nečeká ho však státní zkouška, ale ilegální obchod.

Žena, od které si falzifikát přes internet objednal, si dává načas. Po hodině čekání přichází a svému klientovi kyne hlavou směrem k obchodu s oblečením. V uličce se šaty se nakrátko zastavuje a předstírá, že si prohlíží zboží. Poté míří do místnosti s převlékacími kabinami. Mladíkovi naznačuje, ať do jedné z nich vejde. Následně se postaví před dveře a zablokuje mu východ.

Z obálky, kterou skrývá v drahé kabelce, vyndává papír a s úsměvem ho zájemci podává. Jde o padělek diplomu z Českého vysokého učení technického, bakalářského oboru softwarový inženýr.

Kupující se ptá, jestli je dokument natolik věrohodný, aby nikdo neodhalil, že jde o padělek. "Nic takového se nám za celou dobu nestalo," uklidňuje ho žena a upíná svůj zrak k černému batohu, který má mladík na zádech. Očekává, že dostane slíbené peníze. K tomu už nedojde. Zdánlivý zájemce je figurantem reportérů Aktuálně.cz.

Ženu, která na první pohled věrohodný padělek diplomu nabízí, novináři nepotkávají poprvé. Už v dubnu ji natočili při prodeji falešného maturitního vysvědčení. Na internetu ho nabízela za necelých třicet tisíc korun, v komunikaci vystupovala pod jménem Jedličková. Ze schůzky, kde mělo k předání dojít, ale utekla, když zjistila, že "zákazníkem" je reportér.

V nelegálním byznysu ale pokračovala. Den po zveřejnění reportáže napsala další inzerát. "Prodám maturitní vysvědčení, výuční list nebo diplom. Nepožaduji žádné platby předem. Nabízím diskrétnost, ale i požaduji," uvedla.

"Originál diplom, který ověříte u notáře"

Reportéři se ozývají z jiného e-mailu, mění styl vyjadřování, věk i bydliště údajného zájemce. Než dojde k předání, vymění si s ženou více než padesát zpráv. "Může být buď České vysoké učení technické nebo Univerzita Palackého? Anebo ještě varianta je jedna soukromá zrušená škola, ukončení do roku 2018, bakalář z ekonomie," nabízí žena.

Reportéři chtějí České vysoké učení technické. Obor si mohou vybrat, volí softwarové inženýrství. "Originální diplom 70 tisíc korun, platba při předání," diktuje podmínky prodejkyně. "Je to normálně originál diplom, má vodoznak, razítko, podpisy. Bez problému projde ověřením třeba i u notáře, na poště atd. I titul do občanského průkazu nebo třeba do obchodního rejstříku vám bez problému zapíší," pokračuje.

Po zájemci chce osobní údaje, které budou na diplomu. Reportéři jí obratem posílají smyšlené jméno, datum a místo narození i rodné číslo. Nastává ale problém. Žena je oproti dřívějšku ostražitější. Chce fotografii maturitního vysvědčení. "Jen taková moje kontrola, že je vše, jak má být. Snad pochopíte," píše.

Reportér tedy posílá fotografii upraveného dokumentu prodejkyni, ta si však všímá nesrovnalostí a chce vysvětlení. "Jednám celou dobu fér, tak čekám to stejné. Nic jiného v tom nehledejte. Můžete mi poslat ještě fotografii občanského průkazu?" odepisuje. Reportér vysvětluje nesrovnalosti na maturitním vysvědčení tím, že si ho také koupil. "Pár let zpátky ho pro mě vyrobil známý. Ale jste první, komu se nezdá, zatím jsem ho používal bez problémů," píše ženě.

"Musím říct, že jste mě teď docela překvapil. V mé hlavě totiž bylo to, že je to nějaký podraz na mě," odepisuje. S upravenou fotografií občanky je už spokojená. "Jinak to vysvědčení je opravdu pro ostudu, tak mě napadlo, jestli nechcete udělat pořádně i to? Asi jste už musel poznat, že se v tom vyznám a nepíšu žádné bláboly," snaží se domnělého zákazníka přesvědčit ještě k dalšímu obchodu. Reportéři s díky odmítají, jedno maturitní vysvědčení si už od ženy objednali.

Místo výdělku útěk

Žena ještě před osobní schůzkou posílá fotografie padělku. Kromě smyšlených údajů, které jí reportéři poslali, je na něm vidět i vodoznak. "Zítra, až to vyřídíme, smažeme veškerou komunikaci, ano? A tento mail jste si založil jen na tento účel? Pokud jo, tak zrušte pak celý e-mail," projevuje se opět její opatrnost.

Jelikož oba reportéry zná z předchozího setkání, roli zájemce přebírá figurant. Prodejkyně při předání diplomu téměř nemluví, zřejmě z obavy, že někdo nahraje její hlas. Nejprve komunikuje pouze prostřednictvím gest a mimiky. Nakonec se jí však mladíkovi povede rozmluvit. Ptá se jí, zda bude zaregistrován i v systému školy. Žena odpovídá, že ne, ale prý se to nedá dohledat. "To by někdo vysloveně musel mít podezření," uklidňuje ho.

Pak k figurantovi natahuje ruku a naznačuje, že je čas na platbu. Pod záminkou, že si nechal peníze v autě, odchází figurant z kabinky. Žena ho zpovzdálí sleduje až na parkoviště. "Kde jste? Vy ty peníze nemáte?" píše mu ještě e-mail, když se mladík vzdaluje. Poté si ale všimne známých reportérů.

Když se k ní přibližují, přechází z rychlé chůze do útěku. Přitom předstírá, že s někým telefonuje. Nakonec přebíhá rušnou silnici a mizí. Na parkovišti nechává své luxusní stříbrné Audi Q7, které novináři poznávají podle značky i samolepky na bočním skle. Stejným autem přijela už na první setkání.

Pravý diplom vypadá jinak

I když žena tvrdí, že jde o originál a rozdíl nikdo nepozná, od pravého diplomu se její padělek výrazně liší. Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT Petr Páta uvádí, že na dokumentu chybí ochranné prvky, nesedí vodoznak, logo ani jeho podpis. Formulace na diplomu jsou také odlišné, než škola používá. A na dokumentu chybí i anglický překlad.

Fakulta má navíc další způsoby ověřování diplomů včetně jejich evidence. Na webu také zveřejňuje seznam absolventů. "Pro nás je to nepřijatelné a uděláme vše pro to, abychom podobným podvodům jako fakulta zabránili," říká děkan. Škola je podle něj připravena podat trestní oznámení.

Podle policejního mluvčího Jakuba Vinčálka se prodejkyní falešných dokumentů už zabývá kriminální policie. Více informací kvůli probíhajícímu vyšetřování zatím policie nemůže sdělit.

