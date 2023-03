Fackovaná o milion. Influenceři zvou na soutěž, která je nebezpečná jako autonehoda

Dávají si facky tak dlouho, dokud jeden neodpadne. Kontroverzní sport fackovaná, který má kořeny v Rusku, se nyní dostává do popředí i ve Spojených státech. Účastníci mohou utrpět stejná zranění, k jakým dochází při autonehodách, varuje traumatolog. Přesto na první takovou soutěž v Česku, která se bude konat v dubnu, lákají influenceři, které sledují i děti.

Dva účastníci se postaví proti sobě u malého pultu. V takzvaném slap fightu, česky fackované, vyhrává ten, kdo dá svému protivníkovi dlaní takovou ránu do tváře, že se nezvedne nebo odmítne v souboji pokračovat. Hlavní rozdílem oproti bojovým sportům je nulová obrana. Zatímco v boxu či MMA se zápasníci brání a vykrývají údery útočníka, v pravidlech fackované je vyloženě zakázáno jakkoliv uhýbat.

Po vzoru zahraničních soutěží připravuje galavečer fackované i organizace Red Face, což česky znamená červená tvář. Jejím heslem je "Škoda každé facky, která padne vedle". Jedná se o první turnaj tohoto typu v Česku a na Slovensku. Do soutěže otevřené pro veřejnost se přihlásilo více než 350 lidí, pořadatelé vybrali 48 z nich. Vítězové jednotlivých kategorií si odnesou milion korun.

Na galavečer, který se bude konat v dubnu v pražském O2 universu s kapacitou čtyři a půl tisíce diváků, lákají známé osobnosti. V exhibičním souboji se utkání zúčastní například herec Zdeněk Godla a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). Objeví se i fitness influencer Tomáš Chlup, kterého na Instagramu sleduje 1,4 milionu lidí.

Akci propagují i další lidé, kteří mají na sociálních sítích velký dosah. Jednou z ambasadorek je i Marie Rosecká, kterou na TikToku sleduje přes 700 tisíc lidí. Mezi svými sledujícími má i nezletilé, u nichž je tato sociální síť nejpopulárnější.

Přednosta traumatologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Pavel Dráč ale upozorňuje, že fackovaná je velmi nebezpečnou zábavou. I jedna facka může způsobit vážná zranění. "Pokud se jedná o velmi silný úder, může být mozek otřesen stejným způsobem jako při autonehodě. Po nárazu dojde k posunu mozku z jedné strany na druhou. Tím dochází k jeho pohmoždění, což může mít za následky bolest hlavy, poruchy zraku či sluchu. V nejhorším případě dochází i k vnitřnímu krvácení," říká traumatolog.

DAMIEN DIBBELL SLAPS DUANE CRESPO OUT COLD 😱



[ Watch #PowerSlap1 LIVE and FREE: https://t.co/5SM51Dy2WX ] pic.twitter.com/3lRUoLlfOu — Power Slap Official (@powerslapleague) March 12, 2023

O nebezpečnosti svědčí i zkušenosti ze zahraničí, kde se už podobné akce konaly. Jejich pořadatelé na svých stránkách sdílí videa, na kterých soutěžící běžně ztrácejí vědomí poté, co je soupeř udeří. V Polsku, kde se nachází největší organizace fackované na světě, na následky zranění jeden z účastníků zemřel. Bývalý MMA zápasník Artur Walczak podlehl krvácení do mozku, které utrpěl po jedné z facek od soupeře.

Influencerka Rosecká však odmítá, že by propagováním této události mohla mít špatný vliv na své sledující, mezi kterými jsou i nezletilí. Odpovědnost za to, že by si zábavu mohli její dětští fanoušci zkoušet, si nepřipouští. "Věřím, že kdyby jakékoliv dítě vidělo u mě fackovanou, která by u něj vyvolala sklony k násilí, tak jeho rodiče zakročí. Především oni totiž mají svým dětem vysvětlit, že se jedná pouze o show a v reálném životě se taková aktivita nepraktikuje," říká Rosecká.

Podobně reaguje také Jakub Smrek, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Freescoot. Zároveň je spolumajitelem společnosti Red Face. Na Instagramu ho sleduje téměř 150 tisíc lidí. "Jako promotér a člověk, který má velký dosah na sociálních médiích, chápu svoji zodpovědnost. Pravidelně informuji své sledující o nevhodnosti jakéhokoliv násilí a vyzývám je k respektování ostatních lidí a kultivovanému chování," říká Smrek.

Fackovanou nekritizují pouze lékaři, ale i profesionálové z oblasti bojových sportů. "Byl bych rád, aby to někdo zastavil, než se i u nás stane to, co je nevyhnutelné. Tedy nejen těžká zranění, ale i to nejhorší," uvedl na svém twitterovém účtu majitel české organizace bojových sportů Oktagon Ondřej Novotný.

Red Face kritice částečně rozumí. "Jelikož se jedná o zcela novou disciplínu, naprosto chápeme obavy a jistou předpojatost. Ve stejné pozici ale bylo před pár lety dnes velmi populární MMA," vysvětlují organizátoři v e-mailové odpovědi. Zároveň dodávají, že vyvinou veškeré úsilí k eliminování rizik. Nezbytnou podmínkou nástupu do souboje bude CT vyšetření mozku.

Fackovanou založil majitel bojové organizace UFC Dana White. První díl soutěže proběhl v polovině ledna. Podle českého zápasníka Davida Dvořáka, který pod touto organizací zápasí v MMA, by o tuto disciplínu mohl být mezi diváky zájem. "Tyto akce bohužel nebudou mít o fanoušky nouzi. Stoupnout si, nebránit se a nechat si dát facku je ale za mě prostě zvláštní," říká Dvořák.

VIDEO: Fackovaná není sport, spíš hospodské vyřizování účtů. S MMA nejde srovnávat, říká traumatolog (17. 11. 2022)