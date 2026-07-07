Stíhaný exšéf Motola Ludvík neuspěl. Ústavní soud zamítl jeho stížnost

Ústavní soud dnes zamítl část stížnosti bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka, která se týkala rozhodování soudů o jeho vazbě a opatřeních, která vazbu nahrazují. V části, která směřovala proti samotnému trestnímu stíhání, jeho stížnost odmítl. Ludvík po skončení jednání řekl novinářům, že se kvůli tomu obrátí na Evropský soud pro lidská práva.
Ludvík si stěžoval, že mu opatření nahrazující vazbu byla uložena víc než rok poté, co jej soud v únoru 2025 poslal do vazby. Z ní byl po 11 měsících propuštěn letos v lednu.
Soudkyně zpravodajka Veronika Křesťanová při odůvodnění uvedla, že zásadní není doba od rozhodnutí o vazbě k rozhodnutí o využití nahrazujících opatření, ale doba, kterou Ludvík ve vazbě skutečně strávil.
"Stěžovatel byl z výkonu vazby fakticky propuštěn asi měsíc před uplynutím uvedené doby, takže využití opatření nahrazujících vazbu bylo možné. Při rozhodování o uložení omezujících opatření nahrazujících vazbu není pro posouzení otázky, zda byla maximální doba vazby vyčerpána, podstatná délka doby mezi vzetím do vazby a uložením omezujících opatření nahrazujících vazbu, ale doba, po kterou byl obviněný ve vazbě," uvedla Křesťanová.
Část stížnosti, která směřovala proti samotnému trestnímu stíhání, Ústavní soud odmítl. "Stížností proti trestnímu stíhání se Ústavní soud v minulosti dvakrát zabýval, stěžovatel ani v jednom případě neuspěl," doplnila Křesťanová.
Ludvík je přesvědčený o tom, že jeho práva byla porušena právě jeho vzetím do vazby. "Jeden z policistů mi při výslechu řekl, že bych do vazby nemusel, kdybych se rozhodl vypovídat. Ale právo nevypovídat je jedním ze základních práv, proto zvažuji, že se obrátím na Evropský soud pro lidská práva," řekl Ludvík novinářům.
Podle policie se Ludvík a jeho bývalý náměstek Pavel Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost smluv. Ludvík vinu popírá. V kauze figurují také další lidé a firmy.
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