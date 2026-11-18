Jestliže se občanští demokraté podívali dobře na sváteční Národní třídu 17. listopadu, nemohli si nevšimnout jedné věci. Jejich bývalý předseda a expremiér Petr Fiala je značně populární minimálně mezi „bublinou“, která se v této části Prahy v tento den pohybovala. Mnozí lidé se s ním chtěli fotit, přáli mu vše dobré a někteří přidávali přání: aby se vrátil do čela ODS.
Zastoupení ODS na sváteční Národní třídě bylo skutečně velké, největší ze všech politických stran. Průvod, v jehož čele šel předseda Martin Kupka, čítal minimálně dvě stovky lidí, výrazně byli zastoupeni mladí, což odrážel i transparent v průvodu se slovy Mladá ODS.
Součástí tohoto průvodu byl i dlouholetý předseda ODS a bývalý premiér Petr Fiala, který je od lednového odchodu z postu šéfa partaje „jen“ řadovým poslancem. Logicky proto nešel v čele, ale pár metrů za ním. Jakmile ale delegace ODS položila u pamětní desky kytici a členové se rozešli, pro Fialu byl problém projít Národní třídou.
„Děkujeme vám za vaši slušnost… Bojujte za Spolu… Měl byste se vrátit…“ Tyto a obdobné názory slyšel bývalý předseda a bývalý premiér od lidí na Národní třídě opakovaně. A pokud taková slova nezazněla, nikdy nechybělo alespoň poděkování a přání všeho dobrého. Od lidí mladších i starších.
Nebylo divu, že Petr Fiala nakonec procházel Národní přes půl hodiny, přestože se sám od sebe nezastavoval, spěchal totiž na další akci. „Pane profesore, už musíme jít,“ upozorňoval ho několikrát jeho nejbližší spolupracovník František Cerha.
Sám ale viděl, že to nebude tak jednoduché, protože už žádali o společnou fotku další a další zájemci, takže sám Cerha se proměnil ve fotografa. A Fiala byl evidentně takovým zájmem a přátelským chováním kolemjdoucích potěšený.
„Říkají to lidé hodně a člověka to samozřejmě těší. Protože to ukazuje, že politice, kterou jsme dělali, lidé rozumí a vidí, že jsme v těžkých dobách dokázali dělat věci, které byly správné,“ reagoval přímo mezi lidmi na otázku Aktuálně.cz, co říká volání některých lidí po tom, aby se vrátil do čela ODS.
Než Fiala prošel od pamětní desky po Národní divadlo, což lze ujít během dvou minut, zastavilo ho několik desítek lidí, kteří mu chtěli podat ruku, vyfotit se s ním, poděkovat mu. A někteří z nich ještě přidali přání, aby se vrátil do čela ODS.
Přímé odpovědi se ale vyhnul, tak jak už to dělá posledních pár měsíců. Otázka vedení ODS je příliš ožehavá, zvláště když preference ODS po jeho odchodu klesají, přestože mnozí členové si mysleli, že jeho odchodem naopak půjdou výrazně nahoru.
Příčinu ODS nezná. Část členské základny si myslí, že Kupka se téměř neliší od Fialy, a proto ODS padá, jiná část naopak považuje za chybu, že skončila Fialova politika sbližování s KDU-ČSL a TOP 09 pod hlavičkou Spolu.
Ať tak, či onak, Fiala rozhodně z politické scény neodešel, věnuje se poslanecké práci a především se snaží být hodně na očích. Je o něj zájem, takže je často v televizích, na sociálních sítích i na setkáních s lidmi. Dokonce dělá věci, které by byly dříve nemyslitelné – například chodí do debat s předsedou SPD a sněmovny Tomiem Okamurou.
„K demokracii patří diskuse, a to i nepříjemná. A já se snažím obhajovat hodnoty a názory, které považuji za správné, i proti těm, kteří se chovají třeba arogantně, neslušně během debaty. Myslím, že je to potřeba a že musíme ve společnosti mluvit,“ vysvětloval, proč chodí s Okamurou do televize.
Jestli je to jediný důvod a jestli expremiér Fiala nezvažuje pokus o návrat, k čemuž by mu často veřejné vystupování pomohlo, těžko odhadovat. On sám kolem tohoto mlží a do žádné přímé kritiky svého nástupce se nepouští. Jako spolutvůrce koalice Spolu, která se podílela v roce 2021 na porážce Andreje Babiše, ale dává najevo, že k nynější politice ODS má výhrady. Od lednového volebního kongresu varuje před tím, aby se ODS nesoustředila jen na pravicové voliče.
„Nemůžeme se obracet jen na přesvědčené pravicové voliče a současně očekávat, že nás bude volit třetina společnosti. Tak široká poptávka po ryze pravicové politice v České republice podle mého přesvědčení není,“ stěžoval si před týdnem pro iRozhlas s tím, že pokud chce ODS vyhrávat volby, musí v ní nacházet místo konzervativci, liberálové i křesťanští demokraté.