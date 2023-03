Risk, který stál za to. Český pavilon na výstavě Expo 2025 bude skleněnou spirálou

Veronika Košťálová, Tereza Vaněčková

Česko zná podobu pavilonu, který bude reprezentovat zemi na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace. Výhercem otevřené architektonické soutěže, která byla vyhlášena po více než dvaceti letech, je studio Apropos Architects se svým návrhem skleněné spirály. Odborná porota ho vybrala z třiceti osmi projektů.

Hlavním motivem českého pavilonu je sochání vitality. "Společnost se postupně dožívá vyššího věku, a my se proto musíme naučit zůstat co nejdéle energetičtí. Vzhledem k jeho spirálovité konstrukci je pavilon navržen tak, aby vybízel návštěvníky k fyzické aktivitě. Dalším cílem návrhu je uvědomění si vlastních hodnot, které se v průběhu stárnutí mění," vysvětlila architektka vítězného studia Nikoleta Slováková. Právě jednou z českých kulturních hodnot je sklářské řemeslo. Fasáda pavilonu bude pokryta zhruba 115 skleněnými tabulkami vyrobenými spékanou metodou.

Český pavilon by měl návštěvníky japonského Expa zaujmout především použitým materiálem. Dominantou celého výstaviště bude největší dřevostavba na světě. Zejména odlišnost od ostatních dřevěných návrhů napomohla architektům studia Apropos Architects ve spolupráci s kreativci ze studia Lunchmeat k úspěchu.

"České sklo je jednou z našich největších předností. Výherní projekt má potenciál zazářit i v globálním měřítku," uvedla předsedkyně poroty Eva Jiřičná. Podle architekta Balázse Bognara, který navrhl například olympijský stadion v Tokiu, si Japonci cení českého národa kromě vážné hudby a umění právě díky sklářství.

Generální komisař české účasti na světové výstavě Ondřej Soška uvedl, že hledal cestu, jak zapojit co nejvíce designérů a architektů. Otevřená soutěž se naposledy konala před výstavou v německém Hannoveru v roce 2000. "Přestože to byl velký risk, rozhodně stál za to. Všechny návrhy, které se k nám dostaly, měly potenciál," okomentoval.

Podle mluvčí Jany Kohoutové organizátoři takový zájem nečekali. "Počítalo se s osmi až dvaceti přihlášenými projekty. Číslo třicet osm nás ale rozhodně překvapilo," dodala. Speciální cenu poroty získalo studio Plus One Architects, které představilo návrh pavilonu ve tvaru houbového mycelia.

I když o finálním vítězi rozhodl sedmičlenný tým, do diskusí přispěli i další lidé. Odbornou porotu tak nakonec tvořilo třináct členů. "Porota musela pomocí svých zkušeností odhadnout, zda bude vítězný tým schopen čelit všem překážkám a dotáhnout celý projekt do konce," uvedla Jiřičná.

Předseda České komory architektů Jan Kasl dodal, že se v celém procesu soustředili především na to, jak pavilony působí v kontextu japonské kultury. "Proto nakonec vyhrálo české sklo. Oproti Japonsku, kde se vše staví ze dřeva, je to něco velmi odlišného," sdělil.

Vyhlášením soutěže začíná druhá fáze cesty na japonské Expo. Do konce března má dojít k podpisu smlouvy s vítězem. "Návrhy, které se umístily na prvních třech příčkách, jsme ihned po rozhodnutí zaslali do Japonska. Tamní certifikovaní architekti musí zpracovat stavební povolení, které by mělo být hotové do konce října letošního roku," dodal Soška.

Následuje příprava dokumentů a vyhlášení zakázky na zhotovitele. Český pavilon má být dokončen na začátku roku 2025 tak, aby zbyly alespoň dva měsíce na jeho přípravu před plným provozem. Odhadovaná denní návštěva pavilonu se pohybuje kolem deseti tisíců lidí, za celou dobu výstavy se počítá s jedním a půl až dvěma miliony návštěvníků.

Vláda potvrdila účast na výstavě i koncepci, se kterou se bude Česko prezentovat, na konci loňského června. Celkový rozpočet české účasti na světové výstavě se pohybuje okolo 500 milionů korun, samotná výstavba pavilonu by měla přijít na 120 až 150 milionů korun. "Rozpočet je srovnatelný s rozpočtem podobně velkých zemí, jako je například Nizozemsko," uvedl Soška.

Ústředním tématem příštího Expa je "vytváření budoucí společnosti pro naše životy". Výstaviště, rozkládající se na uměle vytvořeném ostrově Jumešima, bude návštěvníkům v roce 2025 přístupné od 13. dubna do 13. října. Česku byl přidělen pozemek s výhledem na moře, který země preferovala. K nahlédnutí budou expozice z oblasti robotiky, umělé inteligence, informačních technologií a počítačových her.

Světová výstava se do Ósaky vrátí po 55 letech. V roce 1970 navrhoval československý pavilon architekt Viktor Rudiš. Jeho stavba získala zvláštní cenu Japonského institutu architektů. Největší ohlas mělo umělecké ztvárnění protestu proti okupaci země. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že jej tehdy navštívilo přibližně 11 milionů lidí. V tomto ročníku byl také na výstavě poprvé představen bezdrátový telefon nebo running sushi, které je fenoménem posledních let. Česko se jako samostatný stát bude Expa účastnit pošesté.