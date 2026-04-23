Experti vyzvali vládu k zavedení plošné regulace mobilů ve školách

Asi 30 expertů a organizací vyzvalo vládu k zavedení plošné regulace chytrých telefonů ve školách. Omezení by podle nich mělo být doplněné o dlouhodobou a státem zaštítěnou osvětou pro rodiče i žáky, informovala zakladatelka sdružení Digibalanc Michaela Mlíčková Jelínková.
Podle Signatářů výzvy je Česko jedinou zemí Evropské unie, která dosud neschválila nebo nepřipravuje celostátní či regionální předpis.
Signatáři navrhují například zřízení odborné multidisciplinární komise, která by regulaci připravila transparentně a způsobem, který umožní její dobré fungování. Dalším návrhem je zákonné opatření, který by omezovalo chytré telefony ve škole, a to včetně přestávek po celou dobu základní školní docházky.
„Na prvním stupni ZŠ by telefony neměly být přípustné vůbec, na vyšších stupních pouze na pokyn učitele z výukových důvodů,“ stojí ve výzvě.
Ministerstvo školství v únoru poslalo školám metodiku pro používání mobilních telefonů žáky. Jsou v ní zásady pro zavedení do školních řádů i příklady z praxe.
Škola by měla nabídnout alternativu
Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je prvním krokem před legislativním omezením metodická podpora. Omezit telefony o přestávkách je podle něj možné už nyní školním řádem, někteří ředitelé to ale podle něj nedělají. Školy by podle Plagy měly žákům nabídnout alternativu například formou aktivních přestávek.
Experti podepsaní pod výzvou navrhují také etické standardy pro reklamu na chytré telefony, či dlouhodobou osvětu pro děti, školy i rodiče. Výzvu předali signatáři předsedovi vlády, ministrům školství, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, vnitra, práce a sociálních věcí, sportu, prevence a zdraví, národnímu koordinátorovi pro drogy a závislosti a dětskému ombudsmanovi.
Výzvu podepsali například rektor Českého vysokého učení technického v Praze. Michal Pěchouček, Sekce mladých lékařů České lékařské komory, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP či Asociace klinických logopedů.
„Přestaňme hledat důvody, proč regulace nemá smysl, a hledejme cestu, jak ji provést tak, aby fungovala, tzn. aby pomohla dětem i učitelům. Existuje řada zemí, které jsou napřed. Ukazují, že dobře provedená regulace zlepšuje soustředění, komunikaci tváří v tvář, snižuje kyberšikanu, zlepšuje klima a vztahy, a dokonce i školní výsledky,“ uvedla Mlíčková Jelínková.
V Česku se diskutuje i o omezení sociálních sítí. S myšlenkou na zákaz používání sociálních sítí u dětí po vzoru Francie přišel premiér Andrej Babiš (ANO) v únoru, spíše k zákazu se kloní také prezident Petr Pavel. Například podle opozičních Pirátů ale případná restrikce neřeší podstatu problému. Plaga dává v souvislosti s možným zákazem sociálních sítí pro děti a mladistvé přednost evropskému řešení, které by bylo robustní a nedalo se uživatelsky obejít.
