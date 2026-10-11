Expert o volbách: neúspěch ANO, fiasko Motoristů. A jedno silné poselství pro opozici

Politolog Lubomír Kopeček komentuje pro Aktuálně.cz výsledky komunálních a senátních voleb. A všímá si jak ztrát hnutí ANO, fiaska Motoristů, tak třeba přeskupování sil v opozičním táboře. A vypichuje jedno poselství, které výsledky přinesly. Zamyslet by se nad ním měli především lídři opozice.
„Z hlediska hnutí ANO není výsledek komunálních voleb velká porážka, ale úspěch to vzhledem ke ztrátám hlavně ve velkých městech také není.“ Tak glosuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz komunální volby politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Hnutí ANO přitom především ve velkých městech neuspělo tak, jak si nejspíš jeho lídři představovali. „Ve většině velkých měst se na slabším výsledku projevila jak tradičně spíše podprůměrná podpora hnutí v těchto místech, tak fakt, že řada jejich voličů neviděla důvod, proč ke komunálním volbám přijít. Zvlášť vidět to bylo v Praze,“ uvažuje politolog.
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Výsledky volebních stran
Zvolení zastupitelé
„Dokonce i v Ostravě,“ pokračuje v rozhovoru, „kde hnutí ANO vyhrálo, dosáhlo zřetelně podprůměrného výsledku oproti svým minulým ziskům. Jde tedy spíše o neúspěch.“ Podle něj to může souviset i s chybějícím atraktivním místním lídrem, který by přinesl nějaký bonus navíc k celostátní značce ANO.
Výjimkou ze spíše slabších výsledků je podle Kopečka z velkých měst zjevně jenom Plzeň, kde – jak zdůrazňuje – dosavadní vedení města z ANO zjevně přesně takto zafungovalo.
SPD mimo velké radnice, Motoristé na odpis
Ještě hůře než pro ANO dopadly ale volby pro jeho vládní partnery. „Pro SPD jde o výrazně větší problém vzhledem k tomu, že se nedostala do zastupitelstva ve značné části větších měst (Praha, Brno, České Budějovice, Plzeň a jiné). Někdy k tomu zjevně přispělo i to, že neutvořila žádnou předvolební koalici s menšími stranami jako ve sněmovních volbách,“ míní Kopeček.
Jednoznačné fiasko je podle něj výsledek Motoristů. „Téměř nikde ve větších městech neprošli přes volební klauzuli, což bude mít asi dopady i pro celostátní preference.“ Chybějící lokální zázemí podle Kopečka zmenšuje šance, že se strana dokáže dlouhodobě etablovat. Podle něj tak hrozí, že z Motoristů bude strana na jedno použití – podobně jako se to v minulosti stalo třeba Věcem veřejným.
Opozice může slavit, tedy až na „nevýhru“ ODS
Pokud jde o opoziční strany, především volební podporu Starostů a nezávislých označuje politolog za solidní úspěch. „Ten zjevně ovlivnila mírně stoupající celostátní podpora v poslední době, která pomohla straně k posílení ve většině velkých měst v komunálních volbách,“ má jasno.
U STAN stojí podle něj za povšimnutí také mandátové vylepšení oproti předchozím komunálním volbám ve velkých městech. „Naopak ODS na mírně klesající celostátní podpoře zřetelně doplatila slabšími výsledky ve velkých městech – včetně čtyř největších, Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, kde to je hodně vidět.“
Někde podle jeho mínění tento pokles přibrzdila koaliční strategie, tedy spojenectví s další stranou, nejčastěji s TOP 09. „Případně možná osoba lídra či lídryně. Výjimek jako Jihlava, kde je trend opačný – a kde ODS výrazně uspěla –, je příliš málo. Pro ODS nejsou výsledky katastrofa, ale hodnotit to jako úspěch nejde.“
Dost podobně podle Kopečka vyznívá výsledek senátních voleb a vypadá to, že by po druhém kole mohli kandidáti STAN celkově získat víc mandátů než ODS. „Výsledek hnutí ANO po druhém kole senátních voleb je velmi nejistý, může být podobný či ještě horší než dva roky zpátky, což se dá při původních očekáváních jen stěží považovat za úspěch.“
Lidovecký paradox: na vítězné vlně i na ústupu zároveň, ubývá jim totiž lidí
Zbývají lidovci. „Jejich výsledek působí dobře hlavně díky úspěchu Jana Grolicha v prvním kole senátních voleb na Vyškovsku. A taky díky několika dalším kandidátům, kteří také postoupili do druhého kola. Lidovci mají navíc tak jako po minulých volbách největší počet mandátů v zastupitelstvech, což ještě zesiluje jejich vítězství v Brně, kde se STAN volby vyhráli.“
Kopeček má za to, že s tím lidovci mohou pracovat ve veřejné prezentaci a že to může podpořit viditelnost jejich strany a asi mírně i jejich celostátní preference. „Nicméně ten počet zastupitelských mandátů je menší než v posledních komunálních volbách a je vidět, že ústup lidovců z komunální sféry daný klesajícím počtem členů a místních organizací pokračuje.“
Nakonec si Kopeček všímá také výsledků Pirátů. „Hodně ztratili v Praze. A nejen tam. Patrně mají trochu podobný problém jako SPD, asi by jejich výsledek vylepšily volební koalice s menšími stranami, typicky třeba se Zelenými. Což by jim mohlo pomoct k lepšímu výsledku, podobně jako v loňských sněmovních volbách.“
Vzkaz do budoucna: půdorys Spolu není jediný formát pro předvolební spolupráci
Komunální i senátní volby podle něj mají v každém případě jedno silné poselství. „Potvrzují, že opozice má šanci výrazně uspět proti Babišovu hnutí ANO v nějaké formě volebních koalic, která omezí nebo zcela eliminuje hrozbu tříštění hlasů a jejich propadu pod klauzuli pěti procent.
„Hodně krajní je příklad z Ústí nad Labem. Podle mne dává větší smysl politicky o něco užší a ideově sevřenější formát.“ Podle něj je v danou chvíli otázka, kdo dokáže být při vytváření takových spolupracujících volebních koalic před příštími krajskými a potom sněmovními volbami šikovnější.
„Koaliční konfigurace můžou být různé,“ uzavírá Kopeček rozhovor pro Aktuálně.cz, „rozhodně to nemusí být, při pohledu na letošní komunální i senátní volby, jenom formát Spolu s ústřední rolí občanských demokratů.“
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