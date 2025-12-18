Silný tým, chválil prezident "vlastní" sestavu Ústavního soudu. A jmenoval nováčka

Vysokoškolský pedagog a odborník na ústavní právo Michal Bartoň se stal ústavním soudcem. Do funkce jej ve čtvrtek jmenoval prezident Petr Pavel. Devětačtyřicetiletý Bartoň nahradí u Ústavního soudu (ÚS) profesora občanského práva Josefa Fialu, kterému ve středu vypršel desetiletý mandát. Pavel ocenil, že ÚS funguje jako tým, ačkoliv ho společně se Senátem sestavil ze silných osobností.
Prezident zdůraznil, že ÚS je nejenom hlavním garantem ústavnosti v Česku, ale také důležitým nástrojem toho, jak občané vnímají spravedlnost a jakou mají důvěru ve stát. Poděkoval expertům, kteří mu nové ústavní soudce pomáhali vybírat. Vyzdvihl, že ÚS má nyní pestré složení, protože v něm zasedají experti zastupující různé oblasti práva a z různých regionů, muži i ženy.
Bartoň, jehož nominaci schválil Senát v říjnu, se zaměřuje na otázky svobody projevu. Je také spoluautorem komentáře k Listině základních práv. Před senátory uvedl, že ústavní soudce je rozhodčím, který hlídá, aby všichni postupovali podle pravidel. ÚS by měl podle něj rozhodovat konzistentně a trvanlivě, navazovat na svá dřívější rozhodnutí a nedělat žádné velké revoluce. Sám Bartoň už se na přípravě a tvorbě rozhodnutí soudu podílel jako asistent, a to od roku 2013. Naposledy - od června 2023 - byl asistentem ústavní soudkyně Daniely Zemanové.
Dosud Bartoň působil na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou i vystudoval. V roce 2012 byl jmenován docentem pro obor ústavní právo a státověda. V minulosti zasedal v pracovní komisi pro veřejné právo Legislativní rady vlády.
Tým ústavních soudců nyní tvoří deset mužů a pět žen. Pavel od svého nástupu do funkce prezidenta jmenoval se souhlasem Senátu 13 z 15 aktuálních soudců, a to včetně předsedy ÚS Josefa Baxy a obou místopředsedkyň Veroniky Křesťanové a Kateřiny Ronovské. Z nominantů Pavlova předchůdce Miloše Zemana už u soudu působí jen Pavel Šámal a Jan Svatoň. Šámalovi skončí mandát v únoru 2030, Svatoňovi o tři roky později.
ŽIVĚ"Neodejdeme, dokud nevyřešíme peníze pro Ukrajinu." V Bruselu začal klíčový summit EU
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek před začátkem summitu EU prohlásila, že neodejde bez vyřešení dalšího financování Ukrajiny. Podobně se vyjádřil i šéf Evropské rady António Costa. "Zcela podporuji Belgii," dodala von der Leyenová. Belgický premiér Bart De Wever předtím řekl, že požaduje, aby celá EU nesla riziko při využití zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině.
Vlak na Srí Lance smetla tsunami. Z Královny moře se stala největší železniční rakev
Měla to být idylická sváteční neděle. 26. prosince 2004 stovky lidí mířily vlakem na rodinné oslavy nebo za odpočinkem k oceánu. Nikdo to ráno netušil, že pro mnohé z nich to bude poslední jízda v životě. Expres s názvem „Královna moře“ smetla vlna tsunami a proměnila ho v kovovou past, ve které zahynulo přes 1700 lidí.
„Omnikin černá!” Při kin-ballu si užije zábavu každý, Češi v něm navíc září
Co láká dnešní děti? Netradiční sportovní hry. Jedna z nich se jmenuje kin-ball a mohou ji hrát opravdu všichni – pohybově zdatní, méně zdatní, úplní nesportovci. Představujeme ji v rámci projektu Generace bez pohybu, který připravuje Aktuálně.cz.
Till Lindemann z Rammsteinů vystoupí v Praze. Přijede s provokativní show Meine Welt
Frontman německé skupiny Rammstein Till Lindemann ve čtvrtek 18. prosince představí v pražské O2 areně svoji sólovou hudebně nekompromisní show Meine Welt. Naváže tak na předchozí pražský koncert, který se před třemi lety uskutečnil ve sportovní hale na pražském Výstavišti.