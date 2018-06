Exministr Vondruška měl pomáhat cestovnímu ruchu. Do lázní ale posílal známé a kolegy, tvrdí žalobce

Soud začal projednávat obžalobu na bývalého ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušku. Jako šéf CzechTourismu rozdával vouchery na lázeňské služby svým známým či kolegům. Nedoložil, jak to pomohlo cestovnímu ruchu.

Praha - Za peníze, které měly sloužit na podporu cestovního ruchu, dva bývalí vysocí pracovníci České centrály cestovního ruchu - CzechTourism nakoupili poukazy na lázeňské pobyty, které rozdávali svým známým či vlivným lidem, ale také svým rodinným příslušníkům. Tak se dá shrnout obžaloba, kterou začal v úterý řešit Obvodní soud pro Prahu 2.

Bývalý ředitel CzechTourismu Rostislav Vondruška, který byl v roce 2013 také ministrem pro místní rozvoj v úřednickém kabinetu Jiřího Rusnoka, a tehdejší ředitelka odboru ekonomiky Andrea Gregorová podle státního zástupce způsobili škodu přes čtvrt milionu korun. Ani jeden z nich tam již nepracuje - Vondruška byl odvolán koncem roku 2014, Gregorová odešla sama o pár měsíců později.

Soudce Milan Rossi oběma již počátkem roku trestním příkazem udělil roční podmíněný trest a Vondruškovi také zakázal působit v řídících funkcích ve státní správě. Protože ale oba dva podali odpor, musel nařídit veřejné jednání.

Na případ upozornil Nejvyšší kontrolní úřad, který při kontrole našel řadu pochybení a podal také trestní oznámení. Vondrušku a Gregorovou ale státní zástupce Kamil Švec poslal před soud kvůli jedinému z nich: z peněz, které byly určené na podporu cestovního ruchu, nakoupili zhruba sedmdesát voucherů na lázeňské relaxační pobyty za celkem 600 tisíc korun.

Všechny poukazy byly do dvou hotelů v Mariánských Lázních Esplanade a Agricola, spadajících do skupiny Ambassador Group známého pražského hoteliéra Vlastimila Dvořáka. Některé vouchery sice sloužily jako ceny pro vítěze soutěže Kudy z nudy, ale zhruba polovinu z nich rozdali svým známým či rodinným příslušníkům nebo kolegům v zaměstnání.

Proč zrovna oni?

Nejvyšší kontrolní úřad opakovaně žádal instituci o doložení, na jakém základě rozdělovala vouchery. Ale marně. "Tím, že jsme se nedozvěděli vůbec nic, tak jsme dali trestní oznámení," popsala před soudem kontrolorka NKÚ Jitka Kabátková.

Když soudce začal předčítat jména lidí, kteří vouchery využili, ukázalo se, že asi pět z nich jsou známí Gregorové. Třeba prodejce kol Ondřej O. či marketingová specialistka Jana N. "Setkává se s lidmi v oblasti propagace, je schopná šířit pozitivní zkušenost," vysvětlovala Gregorová.

"Takových specialistů je přehršel, proč zrovna ona?" zeptal se soudce. "Já znala ji," vysvětlila Gregorová, která jeden poukaz na pobyt v hodnotě 9 tisíc korun dala například do tomboly gymnázia, kam chodí její synové, a další využil její syn.

Ani na opakovaný dotaz se přitom soudce nedozvěděl, podle jakých pravidel se vybírali lidé, kteří vouchery dostanou. "Byly rozdány lidem, u kterých se předpokládalo, že budou s ostatními sdílet pozitivní zkušenost. Ať již ústním podáním, či na sociální síti," vysvětlovala. Připustila ale, že nemá doklad, že se to tak skutečně dělo.

73 procent lidí dá na doporučení

A stejně hájil před soudem používání voucherů i její tehdejší šéf Vondruška. "Ten přínos byl jednoznačně daný tou pozitivní zkušeností, když čerpali ty služby a následně se o tu svou pozitivní zkušenost podělili. V rodině, mezi známými, přáteli na sociálních sítích," vysvětloval Vondruška a poukazoval na výzkumy, že 73 procent lidí, když chce například koupit nějakou službu, se rozhoduje na základě ústního doporučení.

Po dvou poukazech od něj dostaly například vrchní sestra na hematologii ve Vinohradské nemocnici Helena A. či její kolegyně Irena H. Na dotazy soudu Vondruška připustil, že obě zná, protože se tam léčil. Podle něj to ale nemělo souvislost. "Mají přístup k desítkám lidí, kteří lázeňskou péči vyhledávají," vysvětloval. Poukaz od něj dostal také jeho známý, který je prodejcem automobilů, předsedkyně sněmovního výboru pro regionální rozvoj či tajemník uvedeného výboru.

Zhruba deset poukazů pak Vondruška s Gregorovou rozdali zaměstnancům jako "odměny" či "motivaci k práci". Jeden pak dal tehdejší ředitel své asistentce jako svatební dárek. "Jako státní příspěvková organizace jsme měli limitované mzdové prostředky, tak vouchery byly vhodné," vysvětloval Vondruška.

Podle Švece měly peníze, vynaložené na vouchery, sloužit pouze k tomu, kvůli čemu byl CzechTourism zřízen - tedy na podporu cestovního ruchu. "Není možné je používat jako odměny zaměstnancům," řekl s tím, že na mzdy jsou určené jiné kapitoly rozpočtu úřadu.

Proč ne Bruntálsko?

Vondruška také odmítá, že by tím pomáhali především majiteli obou uvedených hotelů Vlastimilu Dvořákovi. "To bych neřekl, když někdo udělá dobrou zkušenost v jedněch lázních, proč by nevyzkoušel druhé," argumentoval.

Naopak žalobce Švec je přesvědčen o opaku. Podle něj je nesmyslné, že takto argumentují v oblasti, která to vůbec nepotřebuje, protože Mariánské Lázně nemají o klienty nouzi. "Bylo by logické, kdyby se těmito vouchery snažili dostat turisty do jiných destinací, které to potřebují víc. Třeba Bruntálsko nebo Jeseníky," říká.

Soudce Milan Rossi případ odročil na počátek srpna, kdy chce vyslechnout další svědky.

Drahý večírek na rozloučenou

Nejvyšší kontrolní úřad upozornil i na další pochybení a finančnímu úřadu nahlásil porušení rozpočtové kázně za zhruba dvacet milionů korun. CzechTourism podle kontrolorů například zadával veřejné zakázky napřímo, aniž by zjišťoval, zda je může vysoutěžit levněji. Nejmarkantnější to bylo podle NKÚ při nákupu letenek, kdy dodavatele nesoutěžil vůbec, ač ročně za letenky vydával přes tři miliony korun.

Trestní oznámení také směřovalo na takzvané "výroční setkání s partnery" uspořádané koncem roku 2014, které stálo 300 tisíc korun. "Podle nás však nešlo o nic jiného než o rozlučku zaměstnanců a dodavatelů s generálním ředitelem," uvedl mluvčí NKÚ Václav Kešner. Podle NKÚ tato akce nijak nepřispěla k podpoře cestovního ruchu ani k prezentaci Česka jako turistické destinace, ač ji tak CzechTourism v účetnictví vykázal.

"Já dostal jenom ty vouchery. Je možné, že policie ještě něco řeší," uvedl státní zástupce Kamil Švec.

CzechTourism - země příběhů

Není to přitom jediný případ, kdy CzechTourism zbytečně utrácel peníze. Deník Aktuálně.cz již například popsal, jak agentura nakupovala televizní reklamu na propagaci země v zahraničí v kampani Česko - země příběhů. Ta byla podle expertů až trojnásobně předražená.

CzechTourism totiž nakupoval u televizních stanic bez výběrového řízení (zákon to povoluje), místo aby uspořádal otevřenou soutěž mezi mediálními agenturami, které umí oproti ceníku vyjednat výrazné slevy v desítkách procent. Navíc si cenu inzerce nenechal spočítat podle sledovanosti přepočtené na zásah jednoho procenta populace (takzvaný GRP - gross rating point) a místo toho nakupoval v nevýhodných cenách za odvysílání jednoho spotu.