ANO přemluvilo "covidového" exministra Vojtěcha, jde do voleb v jižních Čechách

Exministr zdravotnictví a nynější velvyslanec ve Finsku Adam Vojtěch se vrací do politiky. Znovu v dresu opozičního hnutí ANO. Serveru iRozhlas.cz to potvrdil první místopředseda ANO Karel Havlíček s tím, že Vojtěch bude zdravotnickým expertem hnutí a povede jihočeskou kandidátku pro zářijové sněmovní volby.

"Ano, Adama Vojtěcha jsme definitivně přemluvili k návratu. Do voleb půjde jako lídr v jižních Čechách, ještě ale musí projít všemi stranickými orgány. Ale předpokládejme, že to tak bude," uvedl předseda stínové vlády a první místopředseda ANO Karel Havlíček pro iRozhlas.cz. Samotný Vojtěch se ke svému comebacku zatím nevyjádřil, což může souviset i s jeho velvyslaneckým postem.

O návratu někdejšího šéfa resortu zdravotnictví se spekulovalo od začátku letošního roku. Tehdy lídr hnutí ANO Andrej Babiš pro CNN Prima News uvedl, že by ocenil, aby v podzimních volbách kandidovali někteří z ministrů jeho bývalé vlády.

"Myslím, že to (kandidatura Vojtěcha) je na dobré cestě. Myslím, že to nějak dopadne. Doufejme," řekl lídr hnutí ANO na začátku března pro Deník.cz. V minulosti opakovaně tvrdil, že Vojtěcha považuje za skvělého ministra zdravotnictví, který by hnutí ANO mohl přinést hlasy.

V lednovém rozhovoru pro ČTK Babiš také zmínil, že bývalý ministr školství Robert Plaga by měl vést kandidátku hnutí ANO ve Středočeském kraji.

V médiích se objevily spekulace, že by nominantem ANO na ministra obrany v případné vládě měl být exvelvyslanec při NATO Jakub Landovský, který vede středoevropskou pobočku mezinárodní neziskové organizace Aspen Institute. Babiš to na začátku důrazně vyloučil. V úvahách podle něj nejsou ani bývalý ministr zahraničí a nyní velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek nebo ředitel Evropské obranné agentury, bývalý ministr a velvyslanec při NATO Jiří Šedivý.

Jihočeský rodák Adam Vojtěch vstoupil do politiky v roce 2014 jako tajemník na ministerstvu financí, tehdy vedeném šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. V roce 2017 kandidoval ve sněmovních volbách jako nestraník za hnutí ANO na třetím místě v Jihočeském kraji a stal se poslancem a následně i ministrem zdravotnictví.

Resort zdravotnictví řídil Vojtěch i během první fáze pandemie covidu-19, kdy tehdejší opozice opakovaně vyzývala k jeho rezignaci kvůli údajně nezvládnutému řízení pandemie. V září 2020 rezignoval na post ministra zdravotnictví a na jeho pozici se v několika následujících měsících vystřídali další tři ministři. V květnu roku 2021 se Vojtěch do čela resortu vrátil a dokončil tam volební období. Od února 2022 zastává post velvyslance ve Finsku.