Karel Schwarzenberg převezme jedno z nejvyšších státních vyznamenání Ukrajiny

Česko má za sebou mrazivé ráno. Na 17 místech, která měří teplotu přes 30 let, padl teplotní rekord. Vůbec nejchladněji bylo na Jizerce-rašeliništi u Kořenova, kde teplota spadla k minus 12,6 stupně Celsia. Tam rekord ale nepadl, stanice měří krátkou dobu, řekla pracovnice Českého hydrometeorologického ústavu. V polohách do 600 metrů nad mořem bylo kolem sedmé hodiny minus 2,5 stupně. Obdobně studené ráno bude podle předpovědi ještě v úterý, ve středu by noc na většině území měla být výrazně teplejší.

Z měřicích stanic, kde byl v pondělí překonán teplotní rekord, se dostala teplota nejníže v Deštném v Orlických horách. Meteorologové tam naměřili minus 6,2 stupně, přičemž dosavadní rekord byl z roku 2016 a činil minus 5,8 stupně. Mráz kolem minus pěti stupňů byl například i v Konstantinových Lázních na Tachovsku nebo v Krásném Údolí na Karlovarsku. Rozdíl oproti předchozí rekordní hodnotě byl mezi jedním až dvěma stupni, doplnila meteoroložka.

Na to, že se mohou objevit mrazy, upozorňovali meteorologové již koncem týdne. Varování směřovali zejména pro pěstitele zeleniny a ovoce, mráz by totiž mohl poškodit právě zeleninu, vinnou révu nebo kvetoucí ovocné stromy. Například ve Zlínském kraji dnešní ranní mrazíky ovocné stromy nejspíš moc nepoškodily. Podle pěstitelů klesly nad ránem teploty pod nulu pouze mírně a ne na dlouho. Ovocnáři proto věří, že kvetoucí višně a odkvétající meruňky budou v pořádku. Jabloně v regionu ještě kvést nezačaly.