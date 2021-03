Exministr dopravy ohlásil korupci. Úplatek 1,5 milionu se nekonal, řekla však policie

Finanční správa kvůli blížícímu se termínu pro přiznání daně z příjmu rozšíří od 22. března do 1. dubna provozní dobu podatelen, a to na každý den od osmi do 17 hodin. Nicméně správa doporučuje odevzdat daňové přiznání elektroniky. V tiskové zprávě o tom v pátek informovala finanční správa. Pracoviště v tzv. optimalizovaném režimu 2+2 budou uzavřena. Stejně tak správa letos nebude organizovat výjezdy pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí.

Přiznání je třeba letos odevzdat do 1. dubna, v případě využití služeb daňového poradce do 1. července. Nově je pak od letoška i další lhůta, pro ty kteří podají přiznání elektronicky. Těm se termín prodlužuje o měsíc, tedy do 3. května.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů nebo do sběrných boxů, poštou nebo elektronicky. Nově je také možné letos podat přiznání přes on-line finanční úřad, který funguje od neděle.