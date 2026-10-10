Exkluzivní svědectví z Maroka: Výprava prezidenta Pavla popsala detaily děsivé nehody

Deník Aktuálně.cz se spojil s několika členy výpravy prezidenta Petra Pavla, kteří popsali detaily děsivě vážné nehody v marocké poušti. Stav těžce zraněného Čecha – jak se později ukázalo, šlo o herního vývojáře Petra Šebora – je podle zdrojů deníku stabilizovaný. Společně se svědectvím se členové výpravy podělili i o pár fotografií z místa havárie a následné záchranné operace.
O zranění Petra Šebora – mimo jiné spoluzakladatele herního studia SCS Software – informoval deník Aktuálně.cz v pátek dopoledne. Již tehdy Pražský hrad uvedl, že prezident Petr Pavel nebyl mezi zraněnými a že jeho tým poskytl oběti nehody první pomoc.
Zástupci SCS Software posléze potvrdili, že je Šebor mimo ohrožení života. Více jsme psali zde. Svědci nehody vystupují v následujícím textu anonymně, a to z bezpečnostních důvodů. Redakce jejich identitu ovšem zná.
Vše začalo v úterý před polednem, kdy havarovalo lehké pouštní vozidlo. Věci pak nabraly rychlý spád. „Člen prezidentského ochranného týmu pomáhal na místě vážné nehody v marockých dunách. Prezident Pavel i ostatní lidé z jeho týmu okamžitě přerušili vlastní program a zapojili se do záchrany zraněného českého občana,“ řekl na úvod zdroj z místa.
Hlava státu v havarovaném vozidle nebyla – oběť nehody byla totiž členem skupiny, která měla v Maroku vlastní program, nezávislý na prezidentově cestě. Všichni se ale podíleli na náročné (a ve výsledku naštěstí úspěšné) evakuaci pacienta z dun, po níž následoval transport na místo setkání se sanitním vozem a převoz do místní nemocnice.
Ani zdaleka ovšem nešlo o jednoduchý úkon, navíc v tak obtížně přístupném terénu.
„Lékař zasahující na místě vyhodnotil jeho stav jako polytrauma, tedy mnohočetná závažná poranění. Vyslovil podezření na poranění hrudní kosti, žeber a páteře i na možné zhmoždění plic. Záchranáři zajistili životní funkce pacienta,“ popsal Čech, který byl přítomný u nečekané záchranné operace.
„Podali mu analgetika, další potřebná léčiva a infuzní roztoky. Nasadili krční límec a uložili jej do speciální vakuové dlahy, aby minimalizovali riziko dalšího poranění páteře při transportu,“ pokračuje očitý svědek.
Pomocnou ruku podali Maročané
Pak došlo na fyzicky mimořádně náročné vyproštění. Pacienta bylo podle zdrojů redakce nutné za pomoci několika lidí přenést mnoho desítek metrů do svahu jinak nepřístupné duny. Teprve tam jej bylo možné přeložit do civilního vozidla.
Naštěstí jim pomocnou ruku nabídli také místní Maročané. Ti spolu s lékařem a zmíněným členem týmu prezidenta Pavla zajistili další převoz.
„V náročném terénu postupovali velmi citlivě, Musím říct, že i s obdivuhodnou znalostí dunového pole,“ ocenil místní obyvatele člen prezidentské výpravy. Zraněného muže se jim díky spolupráci s Maročany podařilo bezpečně dopravit až na místo setkání se sanitkou.
Českého pacienta pak čekal několikahodinový převoz do regionální nemocnice.
„Tam podstoupil další vyšetření včetně přístrojové diagnostiky, výpočetní tomografie a magnetické rezonance. Vyšetření potvrdila zlomeniny několika obratlů. Mezi nimi i velmi nebezpečnou zlomeninu prvního krčního obratle,“ upřesnil detaily dobře informovaný redakční zdroj z místa.
„Měl velké štěstí“
Právě kvůli riziku dalšího poškození krční páteře, které si laická veřejnost spojuje s pojmem ‚zlomený vaz‘, bylo mimořádně důležité šetrně zacházet s pacientem. „Tým prezidenta Petra Pavla udělal během náročného vyprošťování a transportu maximum pro prevenci dalšího poranění,“ pokračuje zdroj.
Stojí za to podotknout, že podobné zásahy zkušených záchranářů v obtížném terénu nejsou ničím výjimečným ani v České republice. Každý, kdo někdy sledoval pouštní rallye nebo se jí dokonce osobně účastnil, ale ví, jak komplikované jsou v dunách jakékoliv záchranné operace. Tím spíše, pokud jde o transport těžce zraněného člověka.
„I lékaři marocké nemocnice potvrdili, že měl velké štěstí. Především díky tomu, že se mu bezprostředně po nehodě dostalo rychlé a kvalifikované pomoci. Pacient je nyní stabilizovaný. Aktuálně se řeší jeho repatriační let do zdravotnického zařízení v České republice, kde podstoupí další potřebnou diagnostiku a léčbu,“ popsal další postup muž, který cestuje s hlavou státu v Maroku.
Na palubě s Pavlem nebyl
Nikdo z prezidentovy skupiny ani z ochranného týmu, tedy včetně samotného Petra Pavla, neutrpěl při záchranné akci žádné zranění. Po dokončení pomoci ostatním Čechům mohl prezident pokračovat v plánovaném programu své cesty na motocyklu napříč Marokem.
Před odjezdem Petr Pavel ještě osobně a jmenovitě poděkoval členu svého týmu, který při zásahu asistoval.
„Ocenil také spolupráci všech ostatních účastníků záchranné akce. Zvlášť poděkoval místním Maročanům, kteří prokázali nejen mimořádnou ochotu, ale také zkušenosti s pohybem a pomocí v náročném pouštním terénu,“ uzavřel své svědectví zdroj z prezidentské výpravy.
Ještě poznámka na závěr: zraněný Čech necestoval společně s prezidentem, když se Pavel v pátek náhle vrátil na komunální volby a odletěl zpět do Afriky. Repatriační let, u něhož bude potřeba specializované vybavení a personál na palubě, je stále v řešení.
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